El PSOE ha señalado este miércoles al hilo de hacerse pública la sentencia sobre el caso Gürtel que el Tribunal Supremo ha confirmado "lo que ya sabíamos", la "corrupción" del PP, y ha emplazado al líder de los populares, Pablo Casado, a dar explicaciones.

"Esperemos que Casado dé explicaciones", han señalado fuentes socialistas, que han subrayado que el PP es un partido "que ha sufrido y sufre una corrupción sistemática".

La dirección del PP se desvincula del caso Gürtel, asegurando que el único trato del "nuevo PP" fue una amenaza de querella de Luis Bárcenas a su líder, Pablo Casado, quien ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de llegar al poder "con una moción de censura basada en una mentira".

Fuentes de la dirección del PP han dicho que el partido respeta y acata la sentencia del Tribunal Supremo "como no podía ser de otra forma" porque "los hechos son condenables y los hechos están ahí, después de que se haya mantenido la condena al PP por Gürtel, pero calificando de "excesivas" las menciones a la caja B del PP.

Por su parte, Podemos ha destacado a través de un mensaje en Twitter que han sido "condenados por corruptos y apoyados por Cs y Vox para poder seguir en la misma línea. Es el PP, amigos".

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha afirmado a través de la red social que "no fueron manzanas podridas ni casos individuales: es el PP, un partido corrupto". En declaraciones en el Congreso, Errejón ha tildado de "hecho gravísimo" que el Supremo ratifique que el PP es un "partido corrupto". Pide explicaciones al líder popular, Pablo Casado, y al portavoz de la formación, José Luis Martínez-Almeida, tras una condena que confirma que el PP se dedica solo a "incendiar" en su labor de oposición para que el "humo tape su corrupción".



El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví espera que en próximos juicios por el caso Gürtel se acredite la caja B del partido. El diputado valenciano sostiene que si algo ya es "indiscutible" es que el PP es "el primer partido de la democracia condenado por corrupción", algo que debería llevarles a "mirarse su propio ombligo" y abandonar el "barullo" que montan en cada Pleno del Congreso.



El Supremo ha ratificado con ligeros ajustes las penas para los 29 acusados que fijó la Audiencia Nacional y la responsabilidad civil a título lucrativo de Ana Mato y del PP, con una condena máxima de 51 años para el cabecilla de la red Francisco Correa.

El Alto Tribunal modifica ligeramente las condenas al resto de los principales acusados y las fija en 29 años para el extesorero del PP Luis Bárcenas, en 40 para el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega y en 36 para Pablo Crespo.

El Supremo ha mantenido la condena al PP al pago de 245.492 euros como partícipe a título lucrativo por el caso Gürtel en una sentencia en la que, no obstante, considera excesivas las menciones de la Audiencia Nacional a la caja B del PP porque ese asunto no se juzgaba y no hubo acusación ni defensa