La Cumbre Iberoamericana de Presidentes llama a garantizar una distribución equitativa de las vacunas

El cierre de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Andorra ha terminado con los compromisos que se aguardaban desde el inicio. Tras las denuncias de varios mandatarios latinoamericanos sobre la injusta distribución de las vacunas, el encuentro ha acabado con una declaración en la que se prometen acciones dirigidas a poner fin a esa situación.

El presidente Pedro Sánchez ha sido uno de los protagonistas centrales de esos compromisos. Durante su intervención en la sesión plenaria, el mandatario anunció que España enviará a América Latina entre un 5% y un 10% del total de vacunas que este país recibirá este año, lo que se estima que supondrá unos 7,5 millones de dosis.

En una rueda de prensa ofrecida tras la cumbre, Sánchez indicó que las entregas "se harán de forma progresiva" y remarcó que "la vacunación española no se va a ver afectada". "Estamos firmemente convencidos de que no habrá seguridad en nuestro país si no hay seguridad a escala global", remarcó. Dijo además que España, por sus "vínculos y espíritu de solidaridad" respecto al continente latinoamericano, tiene el "deber y compromiso" de actuar en ese sentido.

Del mismo modo, el presidente afirmó que el Gobierno español está dispuesto a impulsar en el seno de la Unión Europea y de la Organización Mundial de Comercio un debate sobre las patentes y el acceso equitativo a las vacunas. "Los derechos de propiedad intelectual no pueden ser un freno", afirmó.

Industria farmacéutica

Mientras tanto, el jefe del Gobierno de Andorra, Xavier Espot, remarcó en la rueda de prensa final que la declaración acordada "incluye un llamamiento a la industria farmacéutica" de cara a afrontar el reparto de vacunas "de forma más equitativa y solidaria", dado que "no están llegando con el mismo número a todos los rincones del planeta". De hecho, este punto fue mencionado en varias de las intervenciones realizadas por los mandatarios que, tanto de forma presencial como telemática, han tomado parte en el encuentro.



La secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, destacó precisamente que las "asimetrías y desigualdades con respecto al derecho a la salud ya la vacunación" han estado muy presentes durante esta cumbre, marcada por los datos preocupantes que provienen desde América Latina: pese a tener el 8,4% de la población mundial, los países de esa región acumulan ya el el 28,7% de muertes provocadas por el coronavirus. La pandemia ha provocado además una fuerte contracción en la economía y ha dejado a más de 2,7 millones de empresas por el camino.