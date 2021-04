Sánchez defenderá en la Cumbre Iberoamericana "propuestas efectivas" para un "mayor acceso a las vacunas"

La pandemia y sus efectos sanitarios, económicos y sociales marcarán la agenda de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará la próxima semana en Andorra. El coronavirus, que obligó el año pasado a postergar este encuentro, será el elemento central que estará sobre la mesa de los mandatarios, que hablarán sobre un aspecto central: el acceso a las vacunas.

Fuentes diplomáticas señalaron que la salud será uno de los "ejes clave" del encuentro, al tiempo que remarcaron que el presidente Pedro Sánchez realizará "una intervención fuerte" de cara a "proponer iniciativas y propuestas efectivas para que haya un mayor acceso a las vacunas". De hecho, indicaron que "ese será el tono de la declaración final".

En vísperas de la cumbre, desde Exteriores destacan que la necesidad de soluciones conjuntas está marcada por la grave crisis que afecta a los países de América Latina. Hay una serie de datos significativos: Latinoamérica tiene el 8,4% de la población mundial, pero ha asumido el 28,7% de muertes por la pandemia.

El continente registra además la mayor contracción económica en décadas, con un decrecimiento del 7,7%. Las exportaciones han caído un 13% y más de 2,7 millones de empresas, en su mayoría Pymes, se han visto obligadas a cerrar.

Ausencias

Con esos datos de fondo, en la cumbre de Andorra será notoria la ausencia del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quien durante el último año ha realizado reiteradas manifestaciones de carácter negacionista. Sobre este punto, fuentes del ministerio de Exteriores español quitaron trascendencia a su decisión de no asistir al encuentro, al tiempo que remarcaron que la reunión de Andorra contará con una presencia muy significativa de líderes, entre los que se encontrará el presidente francés Emmanuel Macron.

En el capítulo de ausencias falta saber si aparecerá también el nombre del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien inicialmente tenía previsto enviar a su ministro de Exteriores. No obstante, fuentes diplomáticas españolas indicaron que aún no está cerrada la lista definitiva de participantes, por lo que la decisión del mandatario mexicano no está aún confirmada.

En cuanto a la participación telemática del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, desde la Cancillería española remarcaron que Andorra, en su carácter de organizador de la cumbre –y encargada, por tanto, de cursar las invitaciones–, ha seguido los mecanismos fijados por Naciones Unidas respecto a la participación de mandatarios en este tipo de encuentros. El PP pretendía que en su lugar estuviese Juan Guaidó.