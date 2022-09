Así da la espalda el Gobierno de Almeida a la Agenda 2030 para contentar a Vox

La Agenda 2030 cumple siete años después de que los Gobiernos que integran las Naciones Unidas dieran luz verde en 2015 a 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) para caminar hacia un modelo próspero y pacífico. La intención de estas metas, según el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, es lograr una "transformación de los sistemas financieros, económicos y políticos que rigen hoy en nuestras sociedades para garantizar los derechos humanos de todos".

No obstante, el último informe sobre el desarrollo de estos puntos recoge cómo la crisis de la covid y la guerra en Ucrania han socavado las "expectativas" de los ODS frente al estudio de 2019, que mostraba tímidos avances. El texto señala cómo la contienda "exacerba las crisis alimentaria, energética, humanitaria y de refugiados". El trabajo hace especial hincapié en la emergencia climática, el "código rojo de la humanidad", y alerta de los riesgos que puede suponer para el planeta un aumento de las temperaturas mundiales de 1,5 °C o más.

Aunque los fines generaban un amplio consenso en los grupos políticos, el auge de la extrema derecha ha enturbiado el terreno y ha roto los acuerdos relativos a esta agenda, que es directamente atacada por los partidos ultraderechistas y tiene cada vez menos peso en los programas políticos de las formaciones conservadoras. Vox ha atacado estas propuestas, que, entre otros aspectos, fijan la necesidad de erradicar la pobreza, generar empleo "decente" y fomentar la educación de calidad. Para los de Santiago Abascal, esto es un plan del "globalismo" para debilitar las naciones.

Mientras, en las últimas elecciones generales de 2019, el PP apenas hizo referencia a los ODS en su programa electoral. Pero, en el caso de la ciudad de Madrid, el olvido de estas metas fue aún mayor. El programa electoral de José Luis Martínez-Almeida no menciona explícitamente la Agenda 2030 pese a aspirar a capitanear una de las ciudades más importantes de Europa y con un empeoramiento progresivo de la calidad del aire.

Desde Público señalamos cómo el equipo de Gobierno del Consistorio ha desatendido los ODS estableciendo en pleno agosto el plazo para la consulta pública para el desarrollo del Plan de Acción Local "Agenda Urbana 2030" y en el que tan solo han participado 1.604 personas (0,68%) de una ciudad con más de tres millones de habitantes. Por no hablar de que este programa está financiado por los fondos europeos Next Generation de la UE. Además, Madrid no forma parte de la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030, un grupo en el que hay más de 430 ayuntamientos de toda España y en el que pueden intercambiar información y propuestas relacionadas con la implementación de la agenda.

31 propuestas desechadas

Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento han trasladado a este diario la "escasa visión" de Almeida y Villacís en la transformación de la capital como una ciudad verde, sostenible y social. Desde Más Madrid denuncian cómo, "sin argumentos técnicos convincentes, ni análisis objetivos y rigurosos, Almeida ha tirado por la borda 31 proposiciones" que han presentado. La concejala Maysoun Douas afirma que las propuestas a las que han dado la espalda incluyen políticas de movilidad sostenible, la ampliación de Madrid central, así como la descarbonización de la almendra central. En definitiva, "consolidar un modelo de ciudad que priorice a las personas".

Álvaro Vidal (PSOE): "El equipo de Almeida ha desmantelado los foros locales"

En la misma dirección, Álvaro Vidal, del grupo municipal socialista, explica a Público que el Ejecutivo local no está alineado con los ODS ya que ha deteriorado la "participación efectiva" de los ciudadanos en las políticas de la ciudad, "desmantelando los foros locales e imponiendo un nuevo modelo de participación más restrictivo". El representante del PSOE añade que el quipo de Almeida ha "atacado el tejido asociativo".

Vidal subraya que se ha mantenido una "nula apuesta por otras formas de movilidad" mientras se ha desplegado una ordenanza que permite acceder al centro de Madrid vehículos más contaminantes. Asimismo, recrimina que tras tres años de legislatura no han sido capaces de mejorar el sistema de alquiler público de bicicletas eléctricas bicimad. El socialista ha apuntado, por otra parte, a la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que "no va por el buen camino" si lo que ofrece para promover la inclusión social y luchar contra la pobreza es desmantelar un asentamiento de personas sin hogar y calificarles de "okupas".

La que fuera vicealcaldesa en el Gobierno de Manuela Carmena, Marta Higueras —ahora concejala independiente—, ha recordado a este diario que el anterior equipo local hizo "avances importantes" respecto a la Agenda 2030, "pero en este mandato se han perdido porque ha faltado compromiso, participación y colaboración con otros ayuntamientos" y matiza que "difícilmente van a recuperar el tiempo perdido a pocos meses de unas elecciones y con una negociación de presupuestos en la que mirarán a Vox".

"Es una lástima, porque con un buen uso de los fondos europeos podrían haber abordado seriamente el problema del precio de los alquileres y la vivienda, la exclusión social, la incorporación de los jóvenes a su primer trabajo o la reducción del tráfico", sentencia Higueras.