Una decena de iglesias homenajearán a Franco el 20-N pese a las leyes de memoria

La ultraderecha vuelve a agitar las iglesias. Coincidiendo con un nuevo aniversario de la muerte de Francisco Franco, los nostálgicos del régimen ya tienen elaborada su agenda de misas en las que se rezará por el "alma" del dictador. Unos actos que se repiten cada año con la complicidad y el silencio de los obispados, que toleran tales celebraciones de apología franquista.

A pocos días de un nuevo 20-N, en el listado del Movimiento Católico Español y de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) se verán obligados a tachar una de las misas que habían incluido en su agenda y que también había sido publicitada por otras organizaciones ultras: la celebración convocada para el jueves a las 20.00 en la Concatedral de San Nicolás en homenaje a Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera.

"Esa misa ha sido cancelada", respondían este martes desde ese templo. De acuerdo a lo señalado por algunos medios, la decisión habría sido adoptada por los propios organizadores de la misa, que solicitaron su cancelación tras el revuelo producido por un cartel con las caras de Franco y Primo de Rivera junto al lema "Caídos por Dios y por España".

Las advertencias lanzadas por la Generalitat Valenciana, en el sentido de que dicha misa podría suponer una vulneración de la Ley de Memoria Democrática autonómica –que castiga la apología franquista con multas–, animaron a los promotores –cuyos datos no han trascendido– a dar un paso al costado.

"Me alegra mucho que hayan sido ellos mismos los que han desconvocado, porque cuando vi ese cartel me dolió", señala a Público el párroco de la Concatedral de San Nicolás, Ramón Egío. Cuando dice "ellos", el sacerdote se refiere a "un pequeño grupo" que cada año organiza esa misa por Franco sin ningún inconveniente.

"Son unas 15 personas. Con total naturalidad suelen venir un par de sacerdotes, que son los que celebran esta misma. Todos los años lo han pedido y todos los años se les ha concedido porque no se va a negar a nadie rezar por sus difuntos", afirma el párroco, quien sostiene además que "hay una confusión" en torno a este tema. "La misa –remarca– es la oración que la Iglesia dirige a Dios para que tenga misericordia de los difuntos. No es un homenaje ni nada de eso".

El responsable del Movimiento Católico Español, José Luis Corral, sostiene que sus seguidores en Alicante irán igualmente a la misa de la polémica, "diga lo que diga el cura". "Nuestra gente el día 18 irá a la Concatedral de San Nicolás a rezar por Franco y José Antonio", remarcó a Público este veterano dirigente franquista.

En esa línea, Corral considera que la cancelación oficial del acto en la Concatedral de San Nicolás "es una muestra del totalitarismo y sectarismo que se expresa en esta gente marxista y revanchista que cada día tiene menos vergüenza".

En Aragón también está vigente una ley de memoria democrática de carácter autonómico que persigue estos actos y que, de momento, no se ha aplicado en ninguna ocasión. Con esos antecedentes sobre la mesa, la iglesia de Santiago el Mayor de Zaragoza tiene previsto rezar por Franco el sábado 20.

Una situación similar se producirá en Andalucía, donde también existe una ley de memoria autonómica y donde también habrá misas franquistas: según figura en las convocatorias del Movimiento Católico Español y de la FNFF, el sábado habrá una celebración ultraderechista en la Capilla del Santísimo de la Catedral de Granada. Tres días después la atención se trasladará a Málaga: el día 23 a las 20.00 está previsto un "responso ante la Cruz de los Caídos, a la puerta de la Catedral", seguido una hora más tarde por una misa en la iglesia Stella Maris.

Con estas convocatorias sobre la mesa, el portavoz de Europa Laica, Juanjo Picó, advierte que la Conferencia Episcopal "tiene la impertérrita costumbre y postura política de posicionarse en contra de cualquier tipo de avance social o político. Hay varios ejemplos a lo largo de toda la historia, y las misas del 20-N constituyen uno más".

No en vano, Picó sostiene que la Iglesia católica "no se ha separado todavía del nacionalcatolicismo y del papel que jugó en la cruzada de la Guerra Civil española y en la dictadura". "Por eso se encuentra a gusto dando cancha a estos colectivos que organizan misas y aquelarres en contra de la ley de memoria histórica", remarcó el portavoz de Europa Laica, quien no dudó en denunciar la "colaboración cómplice" de la Iglesia "con estas manifestaciones litúrgicas".

Del Valle a Mingorrubio

Uno de los actos centrales tendrá lugar el sábado al mediodía en el Valle de los Caídos, un espacio íntimamente ligado a la apología franquista que el Gobierno prevé resignificar para evitar que siga teniendo ese carácter. Tras la misa a cargo de los monjes benedictinos, los asistentes están llamados a desplazarse al cementerio de Mingorrubio para rendir homenaje al dictador frente al panteón donde están sus restos.

También habrá apología franquista en la Parroquia de los Doce Apóstoles de Madrid, lugar elegido por la familia del dictador para celebrar una "Santa Misa por el alma de Francisco Franco" que se celebrará el día lunes 22. La agenda franquista incluye además una misa en el Convento de las Descalzas de Badajoz el día sábado.

En el listado de "misas por España en sufragio por el alma de Francisco Franco y todos los Caídos por Dios y por España" publicado por la FNFF también aparecen convocatorias en iglesias de Ceuta, Zamora y Albacete. Público ha contactado con la Conferencia Episcopal Española para conocer si está al tanto de tales convocatorias, pero de momento no ha habido respuesta. Según el Movimiento Católico Español, la nómina de iglesias que desafían las leyes de memoria podría crecer en las próximas horas.

"Nosotros recordamos a los nuestros. Desde el punto de vista cristiano, lo más piadoso y noble es pedir por sus almas en el sacrificio de la misa, que no es en homenaje a alguien, sino en petición a Dios por las culpas o pecados del difunto para que lo perdone y lo lleve al cielo. Decir que esto es apología es otra tergiversación de la realidad", defiende Corral.