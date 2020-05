El Ministerio de Sanidad ya ha recibido todas las solicitudes de las comunidades que han pedido entrar en la fase 1 de la desescalada el próximo lunes, 11 de mayo. Todas excepto la de la Comunidad de Madrid. Salvador Illa ha anunciado este jueves en el Congreso que ya ha mantenido reuniones con 13 de los 19 territorios (las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas) que han pedido avanzar de fase, y que esta misma tarde se reunirá con los seis territorios restantes.

La Comunidad de Madrid anunció este miércoles que iba a solicitar al Ministerio de Sanidad pasar de fase. Fuentes del Gobierno de Ayuso lo confirmaron a las 19 horas. Este debate se iba a tener por la mañana en el Consejo de Gobierno, pero se retrasó porque la presidenta de la Comunidad se marchó de la reunión para acudir a un hospital. El debate se pospuso a la tarde. "En breve ampliaremos esta información", indicaron las fuentes del ejecutivo autonómico.

Sin embargo, a las once de la noche informaron de que hasta este jueves no se formalizaría "la presentación del informe de las capacidades estratégicas sanitarias". De momento, no han dado tampoco más información a los medios de comunicación. El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha asegurado que el documento llegará pronto a Sanidad: "Si no está enviado ya debe estar a punto de enviarse. Nos dijeron que se haría a lo largo de la mañana", ha explicado en una entrevista en La Sexta.

"Hemos recibido solicitudes para pasar a la fase 1 por parte de todas las comunidades autónomas, excepto la de la Comunidad Autónoma de Madrid, que ha dicho que hará llegar la petición", ha informado este jueves Illa en la Comisión de Sanidad del Congreso.

Madrid, Catalunya y Castilla y León son las tres comunidades que tienen los peores datos de coronavirus, pero el Gobierno de Ayuso es el único que ha pedido pasar de fase. Según los datos oficiales de este jueves, es la tercera comunidad con más nuevos infectados y la segunda con más fallecidos, hospitalizados e ingresos en UCI.

Aunque al finalizar el jueves Sanidad, en principio, ya habría mantenido reuniones bilaterales con todas las autonomías, el ministro no ha querido avanzar el día concreto en el que se anunciará qué territorios pasan a la fase 1 y cuáles se quedan en la fase 0. Illa ha insistido en que el de desescalada es un "proceso de gran complejidad, desconocido, y donde el trabajo conjunto de los responsables sanitarios de los diferentes territorios va a ser absolutamente clave".

Sanidad revisa las salidas de los niños debido al calor

"Las peticiones están siendo evaluadas. Una vez hagamos la labor conjunta de análisis, procederemos a resolverlas indicando los territorios que pueden pasar a la fase 1 y haremos públicas las pertinentes resoluciones con las actividades permitidas en esta fase, y las condiciones y medias de prevención que se deberán tener en cuenta para minimizar riesgos", ha explicado.

El ministro también ha anunciado que se están manteniendo conversaciones con los responsables sanitarios de las comunidades para revisar las franjas horarias de salidas de los niños y las niñas menores de 14 años debido al calor. En la actualidad, este colectivo puede salir a la calle de 12.00 a 19.00; sin embargo, algunos territorios como Andalucía han explicado que en esas horas la temperatura es bastante elevada, y han pedido a Sanidad que reconsidere las franjas horarias.

"Trabajamos con algunas comunidades para revisar las franjas en las que puedan salir los niños, debido al calor. Vamos a tomar la decisión conjuntamente con las comunidades", ha dicho Illa.