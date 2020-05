El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha pedido este miércoles que cuando se salga a la calle se cumplan las normas y medidas de precaución porque un paso atrás sería "terrible" ya que los sanitarios "no podrán aguantar otra situación semejante".

"Hay que ser prudentes, no se está diciendo que no se pueda salir, hay unas normas y medidas de precaución" y lo que se está diciendo es que se cumplan, ha comentado Simón en su rueda de prensa diaria al ser preguntado por los corrillos que se están formando en algunas ocasiones en las calles o gente joven que ha empezado a quedar con sus amigos.

"Dar un paso atrás sería terrible para la población y, desde luego, les puedo asegurar que para nuestros profesionales sanitarios, que se han dejado la piel y no creo que puedan aguantar otra situación semejante", ha enfatizado.

"Sería muy triste que por unos poquitos días de ansias de salir más rápido de lo necesario o de lo recomendable perdiéramos todo lo que hemos ganado", ha dicho. Simón ha continuado argumentando que puede entender que después de tantos días "la gente lógicamente tiene ganas de salir, de expandirse". "Hemos hecho un esfuerzo entre todos excepcional y estamos bajando el número de nuevos casos muy, muy rápido".

Los que no han sufrido el coronavirus y no lo han vivido a su alrededor como sí lo han hecho "miles de ciudadanos" pueden tener "menos percepción de miedo", ha mantenido Simón, pero ha pedido ser "suficientemente conscientes" de que "tirar por tierra todo este esfuerzo por correr un poco más de la cuenta en unos momentos críticos será complicado".

"Todos esos jóvenes que se reúnen, se juntan, mientras mantengan las distancias adecuadas y lo hagan de forma correcta no están poniendo en peligro a nadie, pero en cuanto dejan de mantener esas medidas de precaución -no solo jóvenes sino también muchos adultos- el problema no es que ellos van a sufrir el problema, es que van a ir transmitiendo la enfermedad hasta que llegue a esos que sí lo van a sufrir".

"Es cierto que ahora el riesgo es muy bajo, que cada vez hay menos casos y cada vez hay menos puntos de transmisión, pero todavía los hay", ha insistido. "Y si tenemos suficiente memoria, dos meses de memoria, esta epidemia es mucho más explosiva de lo que nadie pensaba con los datos de muchos miles de casos que teníamos antes de que nos llegara a nosotros", ha añadido.