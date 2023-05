Elecciones: Cuándo es el último día para enviar el voto por correo

Las elecciones autonómicas y municipales del 28M ya están al caer. Los ciudadanos tenemos una importante cita con las urnas para decidir quién gobernará nuestros ayuntamientos y comunidades autónomas. El plazo para solicitar el voto por correo está ya cerrado. Si no lo has podido hacer o se te ha pasado no te quedará más remedio que acudir a tu colegio electoral a depositar en persona tu voto. El siguiente plazo al que nos enfrentamos los votantes es el de enviar el voto. Inicialmente estaba previsto que finalizara el domingo 21 pero Correos acaba de publicar que se amplía el plazo hasta el jueves 25 de mayo

¿Cuándo termina el plazo para enviar el voto por correo?

El 25 de mayo, tan solo cuatro días antes de la jornada de los comicios, finaliza el plano para depositar el voto por correo, tal y como especifica la página web de Correos. Las oficinas de Correos tendrán el horario habitual, eso no se modifica.

El procedimiento es simple: coge la documentación electoral que se te ha enviado de manera previa al domicilio que hubieras indicado. Introdúcela tu voto en el sobre correspondiente a cada una de las dos elecciones (municipales o autonómicas). Una vez hecho, mételo todo en el sobre en el que está escrita la dirección de la mesa electoral junto al certificado de inscripción en el censo.

Y no te olvides: no insertes el DNI ni ningún otro documento identificativo en el sobre o, de lo contrario, tu voto será considerado nulo. Además, recuerda que no es posible cambiar al voto presencial si solicitas la modalidad por correo y tu solicitud ya ha sido aceptada.

¿Qué hacer para votar por correo desde el extranjero?

Si estás de manera temporal en el extranjero y quieres votar por correo, el procedimiento es bastante similar. Una vez inscrito en el registro de matrícula consular del país donde te encuentres y presentada de manera presencial antes del 29 de abril la documentación electoral en el consultado o embajada del país, toca enviar tu voto.

La principal diferencia al votar desde el extranjero es que es imprescindible que en el sobre donde envíes tu voto figure un matasellos u otra inscripción oficial de una oficina de correos del estado correspondiente que certifique que se ha mandado dentro del plazo previsto.

El 28 de mayo, Correos mandará todos los sobres a las mesas electorales desde las 9 de la mañana y hasta las 8 de la tarde. Una vez termine la votación y justo antes de realizar el escrutinio, los miembros de la mesa introducirán los sobres en las urnas.