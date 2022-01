Díaz, sobre los que piden que Garzón dimita: "Sería surrealista en un ministro que cumple con el Gobierno y la ciencia"

La vicepresidenta segunda del Ejecutivo y ministra de Trabajo cierra de nuevo filas de manera absoluta con Garzón y advierte de que la ciudadanía no se merece el "ruido" que genera esta polémica: "No voy a dar los nombres de los ministros que ante posiciones muy duras e injustas de la oposición he estado a su lado", dice.