Díaz ante la UGT: "Vamos a acabar con la precariedad y la temporalidad"

Si la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se dio un baño de aplausos en el Congreso de Comisiones Obreras hace unos días, lo mismo le ocurrió este jueves durante su intervención en la clausura de la II Asamblea de RUGE (las juventudes de la UGT), donde aseguró a la gente más joven de este país que la nueva reforma laboral va a acabar "con la precariedad y la temporalidad", aseguró.

Díaz, admitió que el acuerdo para cambiar las normas del mercado laboral no va a ser fácil, "pero vamos a conseguir un acuerdo entre todos en la reforma laboral". Y, en este sentido, garantizó: "No nos vamos a levantar de la mesa hasta que lo consigamos"; dijo.

Ante las juventudes ugetistas, la vicepresidenta indicó que el compromiso del Gobierno es acabar con el círculo vicioso de la "precariedad y la temporalidad entre los jóvenes", y dijo que las cifras de paro en este sector siguen siendo absolutamente intolerables.

Díaz no quiso concretar medidas para afrontar esta situación y recordó que desde el 21 de marzo de 2021 se está negociando en la mesa de diálogo esas nuevas fórmulas de contratación para acabar con el "precario" mercado laboral que hay en España. Por ello, la vicepresidenta se negó a decir si está o no encima de la mesa prohibir a las empresas que tengan más de un 15% de la plantilla con contratos temporales o qué otras fórmulas se barajan, "hay muchos mecanismo encima de la mesa para atajar la temporalidad, pero no voy a contar nada de lo que se trabaja en la mesa", dijo.

Díaz dice que desde marzo la discreción ha sido la norma de la negociación sobre le reforma laboral, hasta ahora

En este sentido, lo que sonó a un reproche en toda regla, indicó que en la mesa de la reforma laboral se lleva trabajando nueve meses "con total discreción de todas las partes que han estado negociando este tiempo". Baste recordar que en la reunión del miércoles, era la primera vez que había actores nuevos.

Por su parte, el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, también se mostró optimista en cuanto al avance de la negociación sobre la reforma laboral y dijo que espera tener buena noticias y en poco tiempo, "sobre todo para las mujeres y los jóvenes".

No obstante, el líder ugetista no ocultó que sigue habiendo grandes diferencias y que se tiene que seguir trabajando en ellas antes de concluya el plazo a finales de año.