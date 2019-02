El Congreso ha debatido este martes las seis enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, enmarcadas en un crispado clima político, en paralelo al juicio del procés y bajo la amenaza de un hipotético adelanto electoral si no prosperan las cuentas.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió los PGE del Gobierno de Pedro Sánchez, mientras que Pablo Casado usó el juicio a los presos soberanistas como una cortina de humo para desviar la atención hacia Catalunya, un recurso también empleado por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

Tras la intervención del líder del Partido Popular, tomaron la palabra los portavoces de los restantes partidos de la oposición que también registraron enmiendas a la totalidad: ERC, PDeCAT, Coalición Canaria y Foro Asturias.

Más que un debate, pareció la cuenta atrás hacia la próxima carrera con meta en la Moncloa, por lo que si no cambia nada este miércoles en el Congreso, se atisban las urnas en el horizonte. Ya lo dijo el republicano Joan Tardà: "Empieza la campaña electoral".

Aunque tanto Pedro Sánchez como la ministra María Jesús Montero parecen haber dado por perdida la aprobación de los Presupuestos, el PP no se fía y tacha la jornada de un "teatro" entre el presidente del Gobierno y los independentistas, pues estima que los catalanes podrían retirar sus enmiendas a la totalidad.

Por ello, valdrá la pena estar pendiente de lo que acontezca este miércoles en el Congreso, donde volverán a dar cuenta de la evolución del debate nuestros corresponsales parlamentarios Beatriz Asuar, Alexis Romero y Marta Monforte. Permanezcan, pues, atentos a esta pantalla, ya que el PSOE ha advertido de que no piensa ceder en la autodeterminación de Catalunya.

Martínez (Foro Asturias) critica el "gasto descontrolado"

Foro Asturias también se quejó de la falta de recursos para el Principado, motivo por el que justificó su enmienda. Isidro Martínez Oblanca criticó la "indisciplina" de estas cuentas, que abogan por una "política de gasto descontrolado" y "desdeñan los principios de igualdad y solidaridad". El diputado lamentó que "relegan a Asturias a la condición de gueto ferroviario" o reducen las ayudas a la industria electrointensiva, que emplea a miles de personas, por lo que exigió elecciones.

Oramas (CC): "Los PGE son la semilla de la confrontación"

Coalición Canaria ha defendido su enmienda a la totalidad del proyecto presupuestario de 2019 porque, en su opinión, faltan recursos para las islas. La diputada Ana Oramas ha afeado que las leyes de su autonomía y el régimen económico y fiscal han sido "despreciadas" en este Presupuesto. "Siempre que se trata de Canarias se cometen los mismos errores", ha lamentado, al tiempo que ha advertido de que "todos los actos tienen consecuencias". Según la parlamentaria de CC, estas cuentas plantan "la semilla de la confrontación".

Ferrán Bel (PDeCAT) quiere retomar las conversaciones

El portavoz de PDeCAT, Ferrán Bel, ha mantenido la misma línea que Joan Tardà durante su intervención y ha pedido al Gobierno que no ponga líneas rojas al diálogo, informa Beatriz Asuar.

"Retornen las conversaciones y nosotros retiraremos la enmienda si podemos retomar lo poco que nos faltaba", ha asegurado desde el hemiciclo del Congreso. El dirigente independentista también ha lamentado que el Ejecutivo no haya cedido a las "presiones" de sus grupos, sino más bien a presiones de la derecha: "Hagan el ejercicio de volver a jueves y no escuchen a los partidos que le piden elecciones".

La ministra Montero: diálogo, sí; autodeterminación, no

Montero ha insistido en que el Gobierno no aceptará que se ponga sobre la mesa de diálogo el derecho de autodeterminación, informa Beatriz Asuar. "No hay democracia fuera de la ley y sólo dentro de la ley hay una oportunidad. No es posible poner la autodeterminación al mismo nivel que la autonomía. El primero no es un derecho, el segundo sí. No vamos a ceder ante ningún planteamiento que ponga sobre la mesa esta cuestión", ha zanjado la ministra.

En un último intento de conseguir arrancar un sí a los catalanes, Montero ha apelado al carácter social de las cuentas públicas presentadas por el Gobierno socialista: "No puedo entender como un partido de izquierdas no apoye estos Presupuestos y los beneficios que tendrán en Catalunya".

Tardà asegura que ERC luchará por retomar el diálogo

Joan Tardà ha apelado al diálogo durante la defensa de la enmienda de su grupo a la totalidad a los Presupuestos. El portavoz de ERC ha mantenido el no a las cuentas públicas, pero ha lanzado un mensaje al Gobierno para retomar el diálogo: "Trabajaremos para que esta oportunidad perdida no sea definitiva. Vamos a asumir este reto. La izquierda española cuenta con el republicanismo catalán".

El dirigente catalán también ha lamentado que se acabaran las conversaciones el pasado viernes: "Ustedes no se han atrevido, pero nosotros insistiremos. Ahora lo teníamos en la mano y no han sido capaces de aguantar el chaparrón de la derecha".



Pastor: "Señorías, este no es el Parlamento británico"

Quien sí perdió la paciencia fue Ana Pastor. "Señorías, este no es el Parlamento británico. Están dando ustedes todo un espectáculo", advirtió la presidenta del Congreso, quien ha tenido que reprender en varias ocasiones a los diputados que interrumpían continuamente el debate. Mientras intervenía la ministra Montero, Pastor llamó al orden al diputado de Cs Toni Cantó y añadió que se escucharon algunas cosas que prefiere que "no aparezcan en el diario de sesiones".

Rivera exige a Sánchez que ponga fecha a las elecciones

Rivera ha advertido al presidente del Gobierno de que si este miércoles no logra sacar adelante los Presupuestos, esto se convertirá en "su testamento político", por lo que debería poner "fecha y hora" a las elecciones anticipadas. El líder de Cs, en relación al reciente libro de Sánchez, afirmó que si él tiene "un manual de resistencia", los españoles "tienen el manual de la paciencia", insistiendo en que el dirigente del PSOE tiene que "dar la cara" ante los españoles y convocar comicios. "No se puede ser presidente de España y esconder las urnas", sentenció Rivera.

Montero: donde dije Casado, digo Rivera

Montero se ha confundido hasta en siete ocasiones a la hora de dirigirse a Rivera, a quien llamó Casado. Nada más subirse a la tribuna para responder a la intervención del líder de Cs, la ministra lo llamó "señor Casado", lo que al principio provocó desconcierto, ya que parecía que volvía a responder al portavoz del PP. Ante la sorpresa en la bancada y tras ser consciente de su error, pidió disculpas con ironía: "Tenía el chip de la anterior intervención y a veces no se distingue mucho".

Albert Rivera: "Toca hablar de los españoles"

Turno para Ciudadanos. Nada más comenzar su intervención, Albert Rivera ha cargado contra el bipartidismo: "Yo hoy quiero hablar de los Presupuestos, toca hablar de los españoles". El líder del partido naranja asegura que ha presentado la enmienda por dos motivos, informa Marta Monforte. A su juicio, son perjudiciales tanto para la economía española como para el futuro de la nación.

Rivera, quien criticó que el presidente del Gobierno acordase unos Presupuestos con el "populista" Pablo Iglesias, criticó a Montero: "Escuchando a la ministra, no sé si la señora Montero tenía dentro a un diputado de Esquerra Republicana".

También aprovechó las cuentas públicas para cargar contra Sánchez: "Usted sólo quiere gasolina para negociar con los separatistas y para vivir unos meses más en la Moncloa. Pero gobernar no es eso". Por ello, le aconsejó que, si tan bien está gobernando, no le tenga miedo al resultado de las urnas y convoque elecciones.

Rivera también aprovechó para ondear la rojigualda y criticar la ley de memoria histórica. "A ustedes les molesta la bandera de España.No me parece mal, me parece bien, pero no nos llamen fachas por llevar una bandera de nuestro país", advirtió el líder de Ciudadanos, en una amenaza velada en la que vendría a decir que esas críticas serán contraproducentes en las urnas. "¿Pueden volver al siglo XXI? Franco y la ley del aborto, eso ya está superado", añadió el portavoz de Cs. "Vamos a hablar de la educación y del mercado laboral".



Casado: "Lecciones de mujeres y de igualdad, ninguna"

Contrarréplica de Casado, quien ha esgrimido que "lecciones de mujeres y defensa de igualdad, ninguna", informa Marta Monforte desde el Congreso.

El líder conservador asegura que el PP fue el primer partido en poner en marchas políticas a favor e la igualdad, lo cual ha causado protestas en el Hemiciclo. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha tenido que llamar al orden.

La ministra aboga por el diálogo con el Govern

La réplica de la ministra a Casado no se ha hecho esperar. María Jesús Montero le ha reprochado al líder del PP que no tenga ningún plan sensato para el futuro de Catalunya, cuando la única forma de hacer frente al "desafío independentista" del Govern, según ella, es el "diálogo", una solución a la que los conservadores se oponen frontalmente, informa Alexis Romero desde el Congreso.

"¿El plan del PP para Catalunya es intervenir para siempre la autonomía de Catalunya? Eso es algo que ni siquiera es constitucional. No tienen ningún plan. La única salida al conflicto catalán es el diálogo”, insistió la titular de Hacienda, quien tuvo más reproches para Casado: "Es una broma que el PP dé lecciones de constitucionalidad al PSOE", añadió Montero.



La ministra echa en cara al PP su "falta de lealtad" al Ejecutivo y al Estado: "¿Quién gobernaba en Moncloa cuando se celebró el 1-O? ¿Quién gobernaba en Moncloa cuando se declaró la independencia? ¿Quién gobernaba en Moncloa cuando Puigdemont huía por la frontera? ¿Se imaginan la que hubiera liado el señor Casado si el Gobierno hubiera sido socialista?".

Montero le recrimina su terminología beligerante: "Es mucho más legítimo llegar a la Moncloa de la mano de la moción de censura que del lomo de la crispación y de hacer que los ciudadanos peleen en base a la fractura que quieren crear. Usted ha utilizado un lenguaje guerracivilista que lo iguala a la ultraderecha. Usted no puede llamar al presidente Sánchez presidente ilegítimo sin faltar a la Constitución".

La titular de Hacienda también le espetó a Casado que "el milagro económico del PP está en la cárcel", en referencia al exministro Rodrigo Rato. Lo hizo cuando el líder conservador la acusara de ser la ministra que llevó a la ruina a Andalucía, la región con el partido "más corrupto de toda la historia de la democracia de España", según Casado.



Casado, sobre el procés: "Es el peor golpe tras el 23F"

Pablo Casado afirma que el debate sobre los Presupuestos está vinculado al procés, que ha calificado como "el peor golpe de Estado en la democracia desde el 23-F", informa Marta Monforte desde el Congreso.

El líder del PP también ha reivindicado el papel de su partido, que recurrió el Estatut de Catalunya y, por ello, el juicio vinculado al referéndum independentista del 1-O está teniendo lugar en el Tribunal Supremo y no en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Casado, convencido de que las cuentas públicas van en contra de la unidad de España al ceder a los intereses de los líderes soberanistas, ha aprovechado su intervención para cuestionar la imparcialidad de los jueces catalanes.

"No se puede dialogar con los presos independentistas. ¿Dialogar con quién y sobre qué?", se preguntó retóricamente Casado, quien cargó contra la ministra de Hacienda por su comparación entre las gestiones del Gobierno de Pedro Sánchez y las del Ejecutivo de Adolfo Suárez.



Sobre los PGE, Casado dice que defender un proyecto de Presupuestos que "ya están heridos de muerte es como vender un pescado que ya empieza a oler mal”. Acusa al Gobierno de utilizar ciertos temas, como el traslado de los restos del dictador, para desviar el foco de otras cuestiones: "La semana pasada pensaba: Verán cuánto tardan en sacar a Franco, van exhumarlo por cuarta vez”.

"Sánchez, como el clásico de Horacio, se aplaude mientras el pueblo le silba. A él le da igual lo que le digan porque todos son fachas; a él le da igual los editoriales de los periódicos porque están todos comprados; a él le da igual lo que resista la sociedad española porque él tiene un manual de resistencia", concluyó Casado.

Irene Montero: "No perdemos la esperanza"

Irene Montero, la portavoz de Unidos Podemos, ha agradecido el trabajo al Gobierno y a la ministra de Hacienda para negociar los Presupuestos con su grupo confederal, informa Beatriz Asuar desde el Congreso.



Sin embargo, también ha apuntado que tiene la sensación de que el Ejecutivo se ha "rendido" antes que ellos a la hora de defender las cuentas públicas: "Nosotros estamos preparados desde hace meses para cualquier escenario, pero estamos centrados en no perder la esperanza, igual que no lo hicimos con la moción de censura. Vamos a trabajar duro hasta que el último momento para que estos PGE salgan adelante".

El partido morado seguirá hablando con los partidos catalanes para intentar que cambien en último momento de posición y retiren las enmiendas a la totalidad. Un escenario que a día de hoy parece imposible de lograr. Si no hay ningún cambio y los Presupuestos no pasan su primera fase, Podemos cree que el Gobierno tendrá que convocar elecciones y no podrá alargar mucho más tiempo la legislatura.

García Egea (PP): Sánchez quedará "deslegitimado"



Si Sánchez no consigue superar el debate, será como "una moción de confianza perdida" y tendrá que convocar elecciones, cree Teodoro García Egea. El presidente, según él, quedaría "deslegitimado" por no ser capaz de repetir la "vergonzante mayoría" que lo aupó al poder tras la moción de censura contra Rajoy.



Un "Gobierno a la deriva" que convertirá la discusión sobre un adelanto electoral en un "teatro" con los catalanistas, aunque jamás habrá comicios, pues si los convocase Sánchez firmaría "su salida de la Moncloa", concluyó el secretario general del PP.

Rivera quiere elecciones para acabar "con esta agonía"

Albert Rivera espera que se convoquen cuanto antes las elecciones generales, pues según él Sánchez ya "estafó" a los españoles cuando dijo que iba a hacerlo el día que presentó la moción de censura, "y no ha cumplido su palabra". Lo único que está haciendo el presidente, a juicio del líder de Ciudadanos, es "enfadar a mucha gente" que querría votar y confía en acabar cuanto antes "con esta agonía".



El PNV apuesta por agotar la legislatura

El PNV apuesta por agotar la legislatura y no apoya un adelanto electoral en el caso de que el Gobierno no consiga sacar adelante las cuentas. Su portavoz en el Senado, Jokin Bildarratz, no confirmó si su partido está mediando con los catalanistas para que retiren sus enmiendas pero sugirió que "todos, de manera multilateral, estaremos haciendo lo posible para que los Presupuestos salgan adelante", pues dotarán de "estabilidad" la economía y la política.

Montero: "El Gobierno no cederá a ningún chantaje"

El debate se ha iniciado con la intervención de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha dejado claro que el Gobierno "no va a ceder a ningún chantaje por parte de nadie".



La ministra advirtió de que el juicio a los políticos presos independentistas (que también ha comenzado este martes) ha "polarizado" las posiciones políticas frente a un debate presupuestario que debe ser "serio", por lo que advirtió ha advertido a ERC y PDeCAT de que el Gobierno no hará nada fuera del ordenamiento constitucional.

Los diputados de ERC Joan Tardá, Gabriel Rufián, Joan Olóriz, Javier Eritja y Joan Margall, en el Congreso. / EFE

El PDeCAT dice que está, pero no sabe si se le espera

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, insistió antes del debate que dialogará hasta el final y ha avisado a Pedro Sánchez de que, si quiere aprobar los Presupuestos, su partido "sigue esperando sentado en la mesa".



El diputado catalanista ha advertido de que el PDeCAT no se ha levantado de la mesa del diálogo, aunque "pasan los minutos, las horas y no hay novedades". Por ello, Campuzano ha ido más allá al sugerir que el Gobierno "no tiene ningún interés en aprobar" las cuentas, por lo que Sánchez podría amenazar con convocar elecciones antipadas para forzar la retirada de las enmiendas a la totalidad.