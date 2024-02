De echar la culpa a Pablo Iglesias al "no se salvaban en ningún sitio": todas las versiones de Ayuso sobre las residencias

"Cuando una persona mayor estaba gravemente enferma, con el covid, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio", aseveró Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea regional de este jueves. Esta es la última versión de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia de la covid, pero no la única.

A lo largo de los años, tras la muerte de 7.291 personas mayores en residencias de la Comunidad de Madrid que no fueron trasladadas a hospitales, las versiones de Ayuso han ido variando.

Su primera versión, similar a la actual, la ofreció en una entrevista en El Mundo, el 5 de mayo de 2020, donde afirmó que "si ha habido criterios técnicos y sanitarios que te dicen que igualmente esta persona va a fallecer, que mejor se quede ahí, yo no lo puedo cuestionar ahora en frío y a toro pasado".

Ayuso comenzó a defender que no habían existido órdenes de hospitalizar o no a los ancianos por parte de la Comunidad y aludía a "una filtración de un borrador". Esta misma versión fue la que defendió el consejero de Sanidad por aquel entonces, Enrique Ruiz Escudero, quien agregó que este "borrador" fue enviado "por error" a las residencias.

Culpas a Pablo Iglesias

A pesar de que en un principio asumió que las competencias de las residencias correspondían a la Comunidad, la estrategia de Ayuso varió y comenzó a despejar balones fuera y culpó al Gobierno. En concreto, al exvicepresidente Pablo Iglesias.

"¿Dónde ha estado el jefe de Reyero, que es Pablo Iglesias?", dijo en una entrevista. El propio Alberto Reyero —exconsejero de Políticas Sociales, Familias e Igualdad del Gobierno de Ayuso— desmintió estas acusaciones en una entrevista con Público. "Decir que Pablo Iglesias tenía las competencias sobre las residencias de mayores es un bulo", dijo el exconsejero de la Comunidad de Madrid.

Ayuso asume el "mando único"

Después de que el bulo sobre Pablo Iglesias fuera desmentido hasta la saciedad, la presidenta de la Comunidad de Madrid reconoció que tuvo un "mando único" en la gestión de residencias. "Hicimos lo que estaba humanamente en nuestra mano. Puedo estar orgullosa de todo lo que se aprendió", aseguró.

"Con este mando único lo que hicimos fue que las competencias pasaran también al consejero de Sanidad, de Presidencia y yo al frente de esto. De esta manera pudimos conocer cuántos residentes había afectados en cada residencia, que se pudiera contactar con las familias para darles el avance de la situación o el pésame", añadió la presidenta madrileña.

Con todo, volvió a culpar al Ejecutivo central de "dejarlos solos", a pesar de que en la propia entrevista subraya el apoyo brindado por la Unidad Militar de Emergencias (UME) para realizar la desinfección de las residencias, una acción impulsada por el departamento que dirigía Iglesias.

El "pragmatismo" en la gestión de residencias

En sendas entrevistas en la Cadena Cope y en El Confidencial, Ayuso defendió que en las decisiones de trasladar o no a personas mayores con síntomas de coronavirus desde las residencias a hospitales "no ha habido dejación ni negligencia", sino "una situación de pragmatismo, de decidir caso a caso qué es mejor para cada persona. Y lo deciden los médicos, no lo ha decidido un político en ningún caso".

La presidenta madrileña subrayó que en Madrid "no ha habido una crisis de residencias, ha habido una crisis en las residencias, en hospitales, en las casas", y aún así "nuestro porcentaje de fallecidos en residencias en relación con otras comunidades autónomas es de los más bajos".

El intento de ocultar los informes

Ayuso llevó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) un recurso para evitar que las actas de visitas a las residencias de mayores durante la pandemia salgan a la luz, después de que familiares de las víctimas los solicitaran.

Finalmente, estos documentos se filtraron. La Cadena Ser tuvo acceso a las actas que los agentes de la Policía Municipal de Madrid redactaron durante sus inspecciones a las residencias de la capital cuando la pandemia causaba estragos. Un retrato fidedigno de las condiciones que rodearon a los ancianos, el nivel de extenuación física y mental que experimentaron los trabajadores de las residencias, así como la sensación de abandono que sintieron en todo momento.

Los informes deslizan también la existencia de los "protocolos de la vergüenza", es decir, los protocolos que impidieron que casi la totalidad de los residentes en los centros de mayores de la Comunidad de Madrid fueran derivados a hospitales cuando estalló la pandemia.



"No se salvaban en ningún sitio"

Tras la filtración de estos documentos, el tema volvió a la Asamblea de Madrid, donde Ayuso afirmó: "Cuando una persona mayor estaba gravemente enferma, con el covid, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio", aseguró.

La presidenta madrileña sacó pecho de gestión de la pandemia y afirmó que las primeras decisiones, las "más importantes", se hicieron "con todos delante, porque eso es democracia". "Y senté a los grupos parlamentarios para explicarles la situación en la que se encontraba España, en la que el Gobierno de Pedro Sánchez no hizo nada", ha expuesto.