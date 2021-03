Edmundo Bal aspira a ser candidato de Cs en Madrid tras la retirada de Aguado

Era la duda que quedaba por despejar. El exvicepresidente de la Comunidad de Madrid y líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado, ha anunciado que da un paso a un lado y que será el portavoz de la formación naranja en el Congreso, Edmundo Bal, quien se presente a las primarias para optar a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Lo ha avanzado el exdirigente madrileño una declaración ante los medios de comunicación, emitida de forma telemática y sin preguntas, en la que ha estado acompañado del propio Bal. "No tengo ninguna duda de que el mejor candidato posible para presidir la Comunidad de Madrid es Edmundo Bal, le he pedido yo personalmente que se presente a las primarias de Ciudadanos, que las gane", ha anunciado Aguado junto a Bal en una intervención telemática.

Tal y como publicó este medio, dirigentes de Cs trataban de maniobrar para que Ignacio Aguado no repitiese como candidato en Madrid. Fuentes consultadas por Público asumían que la marcaba estaba "dañada" pero Aguado estaba incluso "por debajo de ella" y ponían de manifiesto que necesitaban "un revulsivo". "Cualquiera menos Ignacio", señalaban.



El claro favorito era Bal, un abogado del Estado que fichó Albert Rivera para las elecciones de abril del 2019 y ahora es la mano derecha de Inés Arrimadas en el grupo parlamentario. "Me presento porque no quiero que nos arrebaten el centro, no quiero que nadie nos quite la moderación, el sentido común", ha dicho Bal, después de haberlo negado insistentemente los últimos días.

Las primarias para elegir al candidato de Ciudadanos para las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo serán el domingo o a principios de la próxima semana, y por el momento sólo habían manifestado su intención de presentarse Aguado y un militante de Las Rozas, Juan Carlos Bermejo.

No obstante, la crisis del partido sigue abierta, Ciudadanos sigue desangrándose una semana después de que tres tránsfugas naranjas abortaran la operación para desbancar al PP de Murcia y este jueves se ha sumado el fracaso de la moción de censura presentada junto al PSOE en la Asamblea Regional.