Eduardo Rubiño: "Si de algo ha podido presumir Almeida esta legislatura es del legado de Carmena"

La portavoz municipal y c andidata a alcaldesa de la capital por Más Madrid, Rita Maestre , se encuentra de permiso por maternidad. Sin embargo, la política madrileña no echa el freno, y más con las elecciones autonómicas y municipales a la vuelta de la esquina. Por ello, Eduardo Rubiño (Madrid, 1991) se multiplica para estar en todos los sitios en los que se le requiere, por un lado, como diputado de la Asamblea de Madrid, por otro, como portavoz de la campaña municipal de Más Madrid. En este contexto, visita la redacción de Público para realizar esta entrevista en la que compagina y responde a preguntas tanto de ámbito local como regional. Este referente del movimiento LGTBI respondía desde la tribuna del parlamento vallecano a la nueva ocurrencia de Isabel Díaz Ayuso: comprometerse a derogar la ley trans autonómica .

Esta semana, el PP se comprometía en la Asamblea a una petición de Vox: derogar la ley trans de la Comunidad de Madrid. ¿Qué fortalezas y debilidades tiene esta norma?

En Madrid tenemos una ley trans autonómica, que fue un éxito en 2016 gracias al impulso de varios partidos. Trabajamos muy duro junto con los colectivos, para sacar adelante esa ley hace unos cuantos años. El problema en Madrid es que no se cumple esa ley. No se cumple porque el Partido Popular se niega a hacer efectivos esos derechos que recoge y, en muchos aspectos, siguen viéndose vulneradas algunas cuestiones clave.

Ahora se acaba de aprobar la ley estatal y por eso están intentando que, cuando avanzamos a nivel estatal conseguimos una ley tan importante como es esta ley trans, que va a permitir que las personas trans no tengan que pasar por trámites humillantes para ver reconocida su identidad, que no se califique a

nadie de enfermo, que no se exija un proceso de patología infante para

una cosa básica como es el reconocimiento de la identidad... Justo cuando se produce ese avance a nivel estatal, Vox y en el Partido Popular consideran que es el momento de intentar retroceder en la Comunidad de Madrid en derechos que ya adquirimos en 2016.

Estamos a menos de tres meses de las elecciones municipales y autonómicas. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, va como un tiro en las encuestas. ¿Han analizado por qué ? ¿Qué gusta de Ayuso a la ciudadanía de Madrid?

Creo que el fenómeno de Ayuso está empezando, desde luego, a tocar techo y está entrando en una fase de erosión progresiva. Slo hay que ver lo que está pasando con la sanidad pública para para comprobarlo. Es evidente que ella actúa como quien intenta disputar el liderazgo de la derecha, incluso al líder nacional del Partido Popular. Eso es así. Ella está obsesionada con alcanzar algún día la Moncloa y también Miguel Ángel Rodríguez.

Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir erosionando ese fenómeno en los temas que de verdad preocupan a los madrileños. La sanidad ha abierto un auténtico clamor que es transversal, porque, al final, el derecho a la salud no es una cosa que importe solamente a la gente que es de un espectro determinado ideológico, sino que al final todo el mundo quiere tener personal sanitario en su barrio, en sus centros de salud y tenemos que seguir incidiendo en ese tipo de cuestiones.

El caso de Almeida quizás es un poco más paradigmático, por cómo se ha

convertido ya claramente en el peor alcalde de Madrid y los problemas de gestión que está acumulando durante su mandato le han situado al borde del precipicio y claramente yo creo que está muy pocos votos de perder la alcaldía en el próximo mayo. Y, desde luego, nosotros nos vamos a afanar en seguir haciéndolo posible.

Cuentan que el tándem Ayuso-Almeida no pasa por el mejor momento.

Es evidente, ha sido algo público y notorio. Almeida ha tenido que pasar incluso por debajo del futbolín e ir a pedir perdón a algún medio de comunicación de

la derecha, muy, muy de derechas. A pedir perdón y a decir que se va a portar bien y que va a ser una fiel marioneta de Ayuso, pero le vimos participar en toda aquella guerra cruenta que se vivió en el PP. Se ha dedicado toda la legislatura a ser un comentarista de la política nacional y muy poco a gestionar Madrid, cero a gestionar Madrid. No ha sacado adelante ninguna gran transformación de la ciudad. Ha abandonado completamente los barrios de Madrid, especialmente los del sur y el este, lo cual solo ha acrecentado la brecha de desigualdad que existe en una ciudad como Madrid.

La limpieza es la gran preocupación de los madrileños porque no ha habido ninguna mejora sustancial en este aspecto. Incluso ha empeorado la percepción porque no han hecho nada al respecto. No ha defendido a los vecinos en un problema, como decía antes, de sanidad pública. Es verdad que el alcalde no tiene competencias directas, pero desde luego que es de su incumbencia porque lo que tendría que hacer un alcalde es defender a sus vecinos y vecinas cuando están reclamando un derecho básico como es la salud.

Estamos viendo lo que ha pasado con los árboles esta semana, donde muchos vecinos están protestando frente a esa tala indiscriminada que quiere hacer en Madrid Río por un puro capricho, cuando todo el mundo está de acuerdo con

que la estación de la Línea 11 de Metro se lleve a cabo, pero no a costa de cargarse más de mil árboles de Madrid, río que a muchos vecinos le suponen calidad de vida. Le supone un lugar donde pasear a sus perros, donde ir a jugar con sus hijos, etc.

Sanidad, vecinos de Comillas contra la tala de árboles o de la Ermita del Santo contra un nuevo pelotazo urbanístico. ¿Se está reactivando la movilización en Madrid?

Estamos viendo un resurgimiento de la protesta ciudadana, de la movilización del pueblo madrileño en muy diversos temas, pero todos son temas que, como digo, son transversales, que te afectan independientemente de las ideas que tengas. Tú, como vecino, quieres que haya zonas verdes en tu ciudad en condiciones, quieres que haya mejor transporte público del que hay, quieres que no haya cosas como lo que quieren hacer la Ermita, donde quieren hacer un pelotazo urbanístico para poner la alfombra roja a ciertos especuladores con la vivienda. Quieren construir ahí unas unas torres que van a meter un montón de miles de vecinos nuevos en ese barrio, cuando no se han construido las dotaciones necesarias para atenderlos, lo cual, además, va a incrementar el precio de la vivienda, que es un asunto absolutamente central en la ciudad y en la Comunidad de Madrid. Un asunto frente al que tampoco se ha hecho nada más que abrir la puerta a los especuladores y permitir la ley de la selva.

La inflación es uno de los grandes problemas de la ciudadanía. ¿Qué se puede hacer desde el Ayuntamiento para paliar sus consecuencias?

Todo lo que sea favorecer que se ayude a la gente que lo necesita, que está en una situación crítica. Creo que ahí tienen que arrimar el hombro todas las instituciones y, desde luego, desde el Ayuntamiento de Madrid, a través de Servicios Sociales, se pueden plantear ayudas.

Sobre todo, lo que tenemos que plantear es un plan de reactivación del tejido de Madrid frente a esa parálisis en la que nos ha metido Almeida. Yo creo que hay mucho margen, por ejemplo, para mejorar el comercio local, de apostar por la regeneración de los barrios, que no tengamos barrios que solamente tienen como actividad principal la proliferación de casas de apuestas que generan una una economía desastrosa con todos los problemas añadidos que generan en los barrios.

Tenemos que apostar por apoyar el pequeño comercio en los barrios, recuperar todo ese tejido e intentar que se reactive la maquinaria. Creo que desde una ciudad se pueden hacer muchas cosas parecidas que incidan en esa reactivación económica y, sobre todo, en ayudar a la gente que más dificultades tiene.

Otro de los principales problemas para la ciudadanía es el acceso a la vivienda. ¿Qué medidas proponen en este sentido?

En 16 de los 21 distritos de la ciudad de Madrid se ha alcanzado el precio récord del metro cuadrado para el alquiler. La vivienda en Madrid se ha encarecido un 11%. Nosotros estamos planteando una cosa muy clara, intervenir el mercado de la vivienda porque ahora mismo quien interviene es Blackstone, son los fondos buitre y lo que hay es la ley de la jungla. Y una receta que a los neoliberales siempre les ha fascinado, que es dejar que la mano invisible del mercado lo arregle todo, pero que en la práctica lo único que ha hecho es empeorar las cosas.

De hecho, el alcalde se vanagloriaba en un tuit hace un año, diciendo en un cartel que lo que planteaban para intervenir el precio de la vivienda era 'nada'. Bueno, frente a eso, nosotros creemos que hay cosas que se pueden hacer. Desde luego, nosotros reclamamos que haya una ley de vivienda autonómica y estatal. Esas cosas están pendientes porque hay que abrir la puerta a la posible regulación de los precios y hemos sido muy claros en ese sentido. Pero, además, hay que dotar el parque público de vivienda, hay que aflorar la vivienda vacía mediante impuestos y gravar la vivienda vacía que tiene que salir al mercado y tiene que ponerse en alquiler. Hay que incentivar eso.

Tenemos que apostar por nuevas formas cooperativas de uso de la vivienda y, en definitiva, creo que hay que desplegar muchas medidas porque no hay una receta única, no hay una varita mágica para solucionar el tema de la vivienda. Pero es que en estos años, por ejemplo en Madrid, han ocurrido cosas como que se ha desmantelado el servicio de inspección de viviendas de uso turístico, lo cual evidentemente agrava los problemas de expulsión de los vecinos de determinadas zonas de Madrid. En zonas como Sol se ha perdido ya el 15% de la población del centro porque los vecinos están siendo expulsados. Y claro, si tú te cargas el sistema que hay para evaluar, inspeccionar y regular en favor de los intereses de los ciudadanos las viviendas de uso turístico, pues evidentemente tienes un problema. En ese sentido, hemos presentado una queja ante el Defensor del Pueblo pidiendo que se vuelva a inspeccionar, como ocurría antes.

Habla de limpieza, de sanidad... ¿Serán estas las principales líneas de la campaña de Más Madrid?

En las próximas semanas vamos a plantear una enmienda muy fuerte a todos

los problemas de gestión que acumula Madrid y son problemas que llevamos trabajando toda la legislatura. Afortunadamente, Rita, que ahora mismo está de permiso de maternidad y por eso estoy yo dando un pequeño paso adelante, Rita ya gobernó esta ciudad cuatro años con Manuela Carmena y fue la portavoz de aquel Gobierno. Después, ha estado cuatro años haciendo una oposición muy

concienzuda, muy contundente, pero siguiendo todos y cada uno de los problemas de gestión que acumula Madrid.

Evidentemente, nosotros vamos a seguir poniendo encima de la mesa todas estas cuestiones que dibujan una gestión nefasta. También vamos a denunciar los escándalos que estamos conociendo como como el que ha hecho actuar a la Fiscalía Anticorrupción por ese supuesto estudio para soterrar la A5, que al final, para lo único que ha servido es para poner tres millones de euros que han acabado en la empresa en la que trabaja el hermano de la mano derecha de Almeida. Esto nos recuerda a los peores momentos de corrupción del PP, al igual que pasó con el caso de las mascarillas u otros escándalos que hemos conocido en estos años de Almeida.

Y, por supuesto, nosotros no nos vamos a quedar en lo negativo. También estamos planteando grandes transformaciones para la ciudad, proyectos muy concretos que hemos presentado ya ante los madrileños, como puede ser esa revolución del transporte público, la 'ciudad de los 15 minutos', las dotaciones específicas para lugares, hemos ido desarrollando procesos de transformación de esos barrios que van a mejorar mucho la calidad de vida. Y estamos también intentando dibujar un Madrid que puede cambiar, que puede dar un gran salto adelante en los próximos cuatro años.

Eduardo Rubiño tras la entrevista con 'Público'. — Alfredo Langa

Cuatro años ya desde que la izquierda perdió el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué se hizo mal en aquella legislatura?

Todos podemos pensar en las cosas que se pudieron hacer mejor y, qué duda cabe, también hay aprendizajes de aquella experiencia. Pero Madrid cambió claramente de rumbo y eso sigue siendo reconocido por muchos madrileños. De hecho, hay muchos madrileños que añoran la figura de Manuela. Desgraciadamente, no dieron los números para repetir y lo que tenemos que hacer ahora es plantearnos que estamos a muy pocos votos de recuperar ese rumbo perdido. Desde luego, a día de hoy, creo que la experiencia de gobierno que tendríamos en esta legislatura sería una experiencia con mucha más determinación, porque digamos que no entraríamos de nuevo, no tendríamos los lastres de llegar por primera vez a un mastodonte como es la administración de la ciudad de Madrid sin haber tenido una experiencia de gestión previa. Ahora sí hemos tenido esa

experiencia, muchos de los concejales que van en nuestra lista provienen de aquel gobierno.

La propia Rita acumula un enorme conocimiento de la ciudad de Madrid que

se extrae no solamente de la posición, sino también de los años que estuvimos con Manuela Carmena. Creo que podríamos conseguir que esta vez desde el primer día se emprendieran los proyectos para que no lleguemos tarde a la última etapa de la legislatura, que quizás fue uno de los problemas que tuvimos en la etapa de Carmena. Aquellos que se iniciaron muchos grandes proyectos, se inició un importante cambio de rumbo en muchas áreas, pero probablemente no fue todo lo rápido que hubiera sido necesario para que se visualizara en la etapa que cerraba la legislatura. De hecho, Almeida, si de algo ha podido presumir esta legislatura, es de las cuestiones que ha heredado, de ese legado que dejó Manuela Carmena que se emprendió en el anterior mandato y que le ha permitido, de vez en cuando, inaugurar cosas como pueden ser centros dotacionales en muchos distritos, polideportivos, bibliotecas... que se empezaron en la anterior etapa y que han dado sus frutos ahora.

¿Por qué molesta tanto la propuesta de 'la ciudad de los 15 minutos' a la derecha?

Ha sido una reacción totalmente disparatada. Rita Maestre presentó 'la ciudad de los 15 minutos' hace ya algunos meses. Fue, además, un proyecto en colaboración con grandes expertos que han trabajado este tema en otras ciudades europeas. No esperábamos la reacción que ha tenido lugar estas semanas en las que se ha puesto en circulación toda una serie de bulos y de reacciones airadas, que rozan una teoría de la conspiración, diciendo que Más Madrid plantea parcelar la ciudad en distritos como si fueran los juegos del hambre, que los ciudadanos van a quedar atrapados entre alambradas para pasar de un barrio a otro, que van a tener que enseñar un salvoconducto para que le autoricen salir del barrio... Esto es un disparate absoluto. Otro más de una derecha que cada vez se parece más a la típica imagen del señor con el gorrito de plata en la cabeza, los mismos que cargan contra las vacunas o los negacionistas del cambio climático.

El proyecto 'de los 15 minutos' es una cuestión de sentido común para cualquier ciudad que quiera modernizarse. Es una cuestión que habla básicamente de que las ciudades hagan habitables todos y cada uno de los barrios y asegure la calidad de vida, asegurando que todos los servicios fundamentales de cada barrio estén disponibles sin necesidad de tener que desplazarte a grandes distancias en la ciudad.

No puede ser que haya nuevos desarrollos urbanísticos en Madrid y que ya no son tan nuevos, como El Cañaveral, como Valdebebas, que siguen a día de hoy sin tener las cosas básicas como polideportivos, centros culturales, colegios, institutos, centros de salud... No puede ser que haya partes de Madrid que no tienen esos servicios básicos al alcance. Además, hablamos de mejorar el transporte público precisamente para que nos podamos mover. Yo soy vecino de Usera y me encanta ir al centro a tomar algo con mis amigos los fines de semana. Por supuesto que queremos mejorar la conexión de transporte público con el centro, pero lo que tampoco puede ser es que para ir de Usera a Vallecas, tal y como está trazado el transporte público en Madrid de una forma radial, tengas que pasar por el centro y gastar una hora para hacerlo en transporte público.

También queremos interconectar los barrios para que la movilidad en Madrid sea mucho más amplia. Todo eso dibujaría una 'ciudad de los 15 minutos' que sería mucho más habitable, accesible, humana, en la que, por supuesto, los ciudadanos se van a poder mover como quieran. Precisamente, van a tener más posibilidades gracias a esa revolución en el transporte público que queremos plantear y que no se parece en nada a la paranoia esta de los juegos del hambre que nos quiere meter en la cabeza la extrema derecha.

Plantean una 'red verde' de casi 550 kilómetros peatonalizados, con carriles bici o quitándole importancia al coche. Son muchos kilómetros. ¿No será una promesa de campaña de esas inasumibles?

Las transformaciones que estamos planteando son a medio-largo plazo. Evidentemente, van por fases. Nosotros para 'la ciudad de los 15 minutos' hemos proyectado 6.500 millones de euros, pero en un plazo de dos legislaturas, tendría varias fases de ejecución. Una de las cuestiones es esta, la

red verde. Sería una progresiva transformación de las calles de Madrid, incluyendo su modernización, naturalización en algunos casos, peatonalización en otros, carriles bici...

Incluye, incluso el eje Prado-Recoletos, pero también muchas calles pequeñas, y no solamente centrado en el centro, queremos que eso permee en todos los barrios de Madrid y al final se trata de adaptar la ciudad al nuevo uso, más centrado en el peatón, más habitable, más respirable y con una calidad de vida mayor. Creo que los vecinos están deseando poder pasear por una ciudad

que no esté solamente centrada en el coche y que sea agradable para todos los usos distintos que deberíamos tener en una ciudad.

Hablemos ahora de la campaña. ¿Qué papel tendrá en la campaña municipal de Más Madrid Mónica García, que será candidata regional?

Mónica García va a tener un papel muy importante porque Rita y Mónica van a hacer un tándem muy importante. De hecho, afortunadamente ocurre en Más Madrid y no ocurre lo mismo en otras candidaturas. Antes mencionábamos

el ejemplo de Almeida y Ayuso, pero Rita y Mónica sí que son un absoluto equipo y lo van a demostrar en esta campaña. Lo llevan demostrando ya mucho tiempo, pero por supuesto que van a ser el ticket electoral que nosotros vamos a

defender.

¿Íñigo Errejón?

Ya está demostrando que su presencia en el Congreso nos ayuda a situar temas

fundamentales para Madrid, como, por ejemplo, la prohibición, la eliminación de la Golden Visa. El otro día llevamos de la mano de Íñigo Errejón al Congreso de los Diputados la eliminación de la Golden Visa, ese pasaporte dorado para grandes especuladores con la vivienda a los cuales se les da el permiso de residencia solo por el hecho de comprar vivienda más cara. Nosotros creemos que eso incrementa el precio de la vivienda y, gracias a que tenemos la relación con Iñigo Errejón, lo hemos podido llevar al Congreso.

Esta misma semana, Íñigo ha llevado la propuesta del permiso retribuido para cuidar a personas en riesgo de suicidio, familiares que tienen a una persona

en esa situación y que ha suscitado nada más y nada menos que la unanimidad

en el Congreso de Diputados, que es una cosa completamente insólita. Creo que es una labor fundamental para situar determinados temas en agenda que ayudan y que afectan también a Madrid. Desde luego, que Iñigo va a jugar un papel muy importante en la campaña, también con ese trabajo parlamentario que ha hecho y participando, por supuesto, en los actos de la campaña.

¿Qué papel le gustaría que jugara Yolanda Díaz en la campaña de Más Madrid?

Tenemos una relación muy buena con ella. Hemos hecho muchas cosas. Recientemente estuve en un acto en defensa de los derechos LGTBI que organizó Sumar y me encantó participar y llevar la experiencia de Más Madrid en esa materia. Javi Padilla estuvo el otro día en una cuestión referida a Sanidad. Desde luego, nosotros entendemos que somos proyectos autónomos y diferentes.

Esperamos que Sumar despliegue esa autonomía y haga un proyecto ilusionante que genere un horizonte colectivo para mucha gente progresista que quiere que haya una gran esperanza en las próximas elecciones generales. De la misma

manera, nosotros también somos un proyecto autónomo en Madrid, que nos hemos situado como gran alternativa a las políticas de de Almeida y también somos la principal fuerza de oposición en la Comunidad de Madrid. Precisamente porque hemos sabido desplegar un proyecto netamente madrileño, autónomo, que ha tenido identidad propia y evidentemente, vamos a conservar eso. Ahora bien, seguro que podremos colaborar. ¿Por qué no en la campaña? Al final hay un horizonte y objetivos comunes.

El PSOE asegura que se van a volcar con Madrid en la campaña de Reyes Maroto, también Pedro Sánchez... ¿Qué opinión le merece la candidata socialista?

Pues les deseamos la mejor de las suertes, porque lo que queremos es es que los números den al día siguiente de las elecciones. De hecho, todas las encuestas dibujan esa pelea apretada entre Rita y Almeida, con unos números

entre los bloques que están bastante ajustados. Así que creemos que todo el mundo tiene que hacer su parte.

Lamentablemente, pienso que no siempre ha existido la percepción de que los partidos nacionales se toman en serio Madrid. Creo que eso explica el surgimiento de una fuerza como Más Madrid. Le deseo la mejor de las suertes al PSM y espero que hagan su parte para para llegar al objetivo que es que gobernemos esta ciudad. Además, nosotros lo hemos dicho ya en varias ocasiones, el Gobierno que se forme tendrá que ser un reflejo de la pluralidad de fuerzas existente y de la correlación de fuerzas que quieran los madrileños. En ese sentido, no vemos ninguna cuestión de incompatibilidad y creemos que puede salir bien, que puede haber entendimiento y que podemos hacer un gran gobierno.

¿Temen que la otra candidatura de la izquierda, Podemos-IU, pueda quedar fuera del Ayuntamiento?

Nosotros estamos concentrados en ganar Almeida y creo que, de hecho, cada vez nos encontramos más gente que nos dice que en elecciones nacionales elige otras opciones, pero que en Madrid sabe que la papeleta de Más Madrid es el principal voto, la principal herramienta para representar una alternativa al Partido Popular y es en lo que estamos. Estamos concentrados en eso.

La reflexión la tendrían que hacer ellos y deberían pensar en las posibilidades que tienen. Nosotros deseamos lo mejor a todas las opciones, somos muy respetuosos, creemos que la gente está muy cansada de que nos metamos el dedo en el ojo entre las distintas fuerzas de izquierda. Desde luego, no estamos en eso y deseamos suerte a todas las candidaturas. Lo importante es que al final todos sumemos.

Para terminar, supongamos que el 28 de mayo hay un vuelco y las izquierdas pueden gobernar la ciudad de Madrid con Rita Maestre como alcaldesa. ¿Qué papel le gustaría jugar en el gobierno municipal?

A mí me gustaría hacer lo que Rita considere que es más útil para el gobierno

de la ciudad. Yo estoy muy ilusionado de estar jugando este papel como portavoz de campaña municipal, algo que me hace una enorme ilusión. Rita es una persona a la que conozco desde hace 12 años, mi amiga, con la que he compartido una trayectoria de militancia política, pero también incluso en los tiempos de activistas, desde los tiempos aquellos del 15M, siempre he estado mano a mano con ella, siempre he confiado en su criterio, siempre he

confiado en su forma de hacer política y, por tanto, yo estoy absolutamente al servicio de de nuestra candidata.

Cuando haya que conformar gobierno, tendrá que tomar la decisión de cómo se estructura. Sin duda, estoy seguro que jugará un papel muy interesante en el próximo gobierno.

Cuando Rita diga eso de... ¡qué lo haga Edu! Pues lo hará.

Haré lo que Rita me pida. Desde luego, lo que está claro es que lo que va a hacer Rita es cambiar esta ciudad. Tal y como dice este lema que hemos sacado, que ha tenido tanta fortuna, que ha sido tan alabado y que se va a escuchar mucho durante esta campaña.