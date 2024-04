EH Bildu, en el centro de todas las miradas: por qué recibe críticas del PSE, PNV, Sumar y Podemos

EH Bildu puede ganar las elecciones en Euskadi. Así lo apunta la mayoría de encuestas. ¿Pero qué supondría esto en la realidad vasca? ¿Tiene opciones de gobernar? ¿Cómo se comportan electoralmente los ciudadanos vascos? Los sondeos señalan que la formación abertzale puede alcanzar la primera posición y ser la fuerza con mayor número de votos y escaños.

Sin embargo, tendría muy complicado formar Gobierno. ¿Por qué? Por el Partido Socialista de Euskadi (PSE). Su candidato, Eneko Andueza, ha dejado claro que no quiere hacer lehendakari al candidato de Bildu, Pello Otxandiano. La cuestión de ETA, que no había salido en toda la campaña, ha aflorado a medios gas en la recta final por las declaraciones del representante abertzale, que ha evitado definir como terrorismo la actividad de la organización.

Más allá de esta cuestión, EH Bildu está por encima de todos los partidos porque, como recogen los sondeos, puede arrebatar apoyos en todos los frentes. Por un lado, pugna con el PNV por ese votante soberanista que busca respaldar al partido que crea que defiende mejor los intereses de la autonomía vasca desde Madrid.

Asier Blas, politólogo: "El PNV puede considerarse un partido atrapalotodo"

Aquí cobra especial importancia la labor de esta formación en el Congreso de los Diputados y su relación con el Gobierno, tratando de dar una imagen de gestión y diálogo con el Estado abanderada durante años por el PNV. Pero no hay que infravalorar la acción de los de Andoni Ortuzar. Esta formación puede considerarse un partido "atrapalotodo", según explica a este medio el politólogo Asier Blas. La razón es que acapara apoyos de electores cuya percepción ideológica abarca desde el centroizquierda al centroderecha.

La pugna de EH Bildu con el PSE

Por otro lado, EH Bildu pugna con el PSE por ese votante de izquierdas menos ideologizado. Bildu ha dado pasos para ofrecer una imagen más moderada y transversal, algo que puede restar apoyos a los socialistas. En este sentido, los abertzale han tenido una trayectoria que recuerda a la del BNG en Galicia: han hecho una firme apuesta por figuras jóvenes vinculadas a preocupaciones relacionadas con el feminismo, el cambio climático o la defensa de los derechos LGTBI.

Danilo Albin, periodista de 'Público' en Euskadi: "ETA ya no pinta nada"

Por esta razón, el PSE ha aprovechado este último tramo de campaña para sacar la carta de ETA y, así, imbuir cierto temor en los votantes con menor identidad partidista o ideológica, un sector que puede titubear a la hora de votar a EH Bildu. Aun así, este comodín no ha parecido tener mucha efectvidad. Como indica el periodista de Público en Euskadi, Danilo Albin, "ETA ya no pinta nada" si lo que se busca es hacer daño a EH Bildu, sobre todo porque muchos de los actores que conforman ese espacio político "fueron los que dieron pasos enormes para que ETA no continuara".

Asimismo, para Blas, el PSE tiene dos grandes problemas que ayudan a comprender por qué puede obtener un mal resultado según los sondeos: "Por una parte, está el coste de estar en un gobierno que se percibe como incompetente y que ha creado una crisis brutal en torno a Osakidetza [Servicio Vasco de Salud]. Y luego está el candidato, es muy malo y genera mucho rechazo". El analista critica las formas "agresivas y chulescas" de Andueza.

La clave de la subida de Bildu: la caída de Sumar y Podemos

Y, por último, los abertzale pugnan con la izquierda confederal, con Sumar y Podemos. Ambos expertos coinciden en que EH Bildu se está nutriendo especialmente por estos partidos, que están en una situación bastante crítica. En el mejor de los casos, solo Sumar lograría representación y apenas sería de dos o tres escaños, según las encuestas.

La polémica de ETA también ha sido reprochada por Sumar al candidato Otxandiano. Alba García reclamó que la formación liderada por Otegi debe "estar a la altura de la sociedad vasca". "ETA fue una banda terrorista. Lo que supuso para Euskadi fue muchísimo dolor y mucho sufrimiento, no podemos tomarlo a la ligera", defendió la candidata de Sumar en RTVE.

Iglesias y Matute protagonizan un choque en redes

En cambio, las críticas de Podemos a EH Bildu van en otra dirección. Los morados acusan al partido de izquierdas vasco de ofrecer sus escaños para que el PNV se mantenga en el poder. "Si votas a EH Bildu, gobierna el PNV", han dibujado como uno de sus mensajes de campaña. Una idea que han trasladado en sus spots electorales y que ha generado ciertos choques entre pesos pesados de ambas formaciones, como el protagonizado por Pablo Iglesias y Oskar Maute.

"Todos asumen que el PNV gobernará Euskadi una vez más. ¿Todos?", compartió Iglesias en su cuenta de Twitter, adjuntando un spot electoral que sugería que apostar por Otxandiano es apostar por el PNV. Matute respondió: "Con todo el cariño, que te consta: todos asumen ya que la única izquierda que puede ganar las elecciones en el País Vasco y liderar el cambio político es EH Bildu. La izquierda que suma y no resta. Lo que puede facilitar que gobierne el PNV es la división del voto. ¡Unidad!".

"Alba García y Miren Gorrotxategi son las mejores candidatas", señala Blas

La explicación de esta rivalidad es sencilla: compiten por los mismos caladeros de votos. No obstante, Blas interpreta que el ciclo que arrancó Podemos y que dio muy buenos resultados a ese espacio en Euskadi "se ha agotado". A esto hay que añadir que la participación en el Gobierno central, tanto de Podemos como de Sumar, no ha contribuido a tener una buena imagen en ciertos sectores de la izquierda vasca. "La ley mordaza sigue vigente, la reforma laboral no restituyó la situación anterior...", recuerda. No obstante, añade que esto ocurre a pesar de que ambas candidatas, Alba García y Miren Gorrotxategi, "son las mejores, como se ha visto en los debates".

También hay que agregar la cuestión de la fragmentación y las posiciones, en un corto plazo, irreconciliables de Sumar y Podemos. "No hay margen aquí para dos formaciones de este tipo", explica Albin, que remarca que, después del domingo, "vendrá un nuevo escenario en el que la izquierda confederal vasca deberá ver cómo recofigura ese espacio".

La derecha estatal en Euskadi, sin la carta de ETA

En este encuentro electoral no se puede dejar a un lado a la derecha estatal. El PP puede obtener un buen resultado dentro de sus posibilidades. Esto es, "cosechar un número de escaños similar al del Partido Socialista de Euskadi", según Blas, ya que PP y PSE se juegan ser "la principal referencia de partidos estatales" en Euskadi. Algo que puede determinar que, en el corto o medio plazo, el PNV "se acerque más a los populares".

Por su parte, Vox lo tiene complicado, ya que podría perder el único representante que tiene en el Parlamento Vasco. Para el politólogo, es muy probable que ese escaño caiga "porque el voto útil de derechas va a concentrarse en el PP".

Ni PP ni Vox, que sacan la carta de ETA cada vez que hay elecciones, han hecho hincapié en ello en esta ocasión. "Javier de Andrés, candidato del Partido Popular, no está utilizando el argumento de ETA, porque el propio PP sabe y ve que aquí, en Euskadi, no es un tema que le dé resultados", sentencia Albin.