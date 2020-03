El sindicato de médicos y titulados superiores de Madrid (Amyts) presentó el pasado martes un escrito contra la Consejería de Sanidad de Madrid en el que reclamaba para que se dotara de material de protección a todos los centros de la red del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Actualmente Madrid es la región española más afectada por el coronavirus, con más de 17.000 casos confirmados y 2.000 muertes, lo que ha provocado el colapso en los servicios de la comunidad.

Este miércoles el Juzgado de lo Social número 31 de Madrid admitió las medidas cautelarísimas y emplazaba a la comunidad -gobernada por el Partido Popular y Ciudadanos- a proveer a todos los centros de batas impermeables, mascarillas FPP2, FPP3, gafas de protección y contenedores de grandes residuos a la red del Servicio Madrileño de Salud en un plazo máximo de 24 horas, que ya ha expirado.

La respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, fue desentenderse de su responsabilidad. "Lo vamos a elevar a la autoridad pertinente, que en este caso es el mando único del ministerio de Sanidad, y más desde que se decretó el estado de alarma", justificó la conservadora en una entrevista, no sin antes reiterar que hacía falta material.

Diversas fuentes de la comunidad consultadas por Público se expresan en los mismos términos que su presidenta, pero ya han confirmado este diario que recurrirán el auto. Lo harán en base a la resolución del Tribunal Supremo que, ante una demanda similar pero en este caso de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) contra el Ministerio de Sanidad, resolvió a favor del Ejecutivo. Paradójicamente, a pesar de la resolución en la que ahora se amparan, siguen culpando al Gobierno presidido por Pedro Sánchez.



El Consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, calificó de "despropósito" el requerimiento judicial: "Me parece ciertamente sorprendente que un juez nos pida eso, cuando quien ha asumido todo el control de las compras ha sido el Ministerio de Sanidad. Y ahora nos hacen responsables a las comunidades autónomas. Es un despropósito".

No es cierto que el Gobierno sea la única "autoridad pertinente" para la compra de material sanitario. La responsabilidad es de las comunidades y el Ejecutivo "complementa"

Sin embargo, no es cierto que el Gobierno -o, concretamente, el ministerio de Sanidad- sea la única "autoridad pertinente" en este caso. El decreto del estado de alarma dio al Gobierno la facultad de centralizar las compras sanitarias para hacer frente a la epidemia, pero ello no significa que las autonomías no puedan seguir con su labor de autoabastecimiento que, de hecho, ya realizan.

Es más, la propia Ayuso ha admitido que es "complicado" adquirir material sanitario fuera de España tras anunciar el pasado domingo que llegarían dos aviones cargados desde China en menos de 48 horas, un cargamento que actualmente desconoce donde se encuentra. Desde el Gobierno, a través de su portavoz, también están denunciando que en estos momentos hay una "auténtica guerra" entre todos los países del mundo por hacerse con este material.

Amyts no ha obtenido respuesta desde la comunidad

Desde el sindicato que ha tramitado la denuncia, Amyts, explican a Público que no han tenido respuesta desde de la Comunidad de Madrid y reiteran su intención de tirar para adelante con la demanda. Su próximo paso será recopilar las quejas individuales para "dejar huella". Se preguntan qué sucedería si a un trabajador sanitario le quedan secuelas al estar tan expuesto al virus: "¿A quién tendríamos que reclamar? A la Comunidad de Madrid, que es nuestro empleador", razonan.

Equipos de la Unidad Militar de Emergencias trasladaban la pasada medianoche a pacientes para despejar los hospitales de la Comunidad de Madrid más saturados.

En el sindicato de profesionales sanitarios también recuerdan que el auto es ejecutivo desde el momento en el que se dictó y tiene vigencia "hasta que finalice el proceso judicial cuyo siguiente paso es formalizar la demanda", pero niegan que se trate de una cuestión política. "A nivel estatal, CESM interpuso el mismo escrito al ministerio de Sanidad que presentamos desde Amyts a la comunidad".

Por último, informan a este diario de que no han tenido constancia de que los equipos hayan llegado a sus destinos, a pesar de que el plazo de 24 horas ya está agotado. Se trata de centros de la red del Servicio Madrileño de Salud, Hospitalarios, Asistenciales de Atención Primaria, SUMMA 112, SAR, centros con pacientes institucionalizados, así como todos los demás centros asistenciales de la Comunidad de Madrid, ya sean "públicos o privados, y cualesquiera otras dependencias habilitadas para uso sanitario.