Pablo Iglesias e Íñigo Errejón se enzarzaron hace unos días por la limitación de salarios. El secretario general de Podemos afeó a su excompañero que no limite los sueldos y que acepte donaciones privadas. Errejón le contestó que en Más País tienen limitación de tres SMI y publicaron el reglamento y el código ético de la formación. Dirigentes del nuevo partido salieron por las redes a reprochar a la dirección de Podemos que hace tiempo que ellos no cumplen con la limitación.

Lo cierto es que los dos partidos tienen los sueldos limitados a tres Salarios Mínimo Interprofesionales en sus estatutos — en ambos hay complementos que hacen que se pueda aumentar considerablemente el salario final — . Sin embargo, no se puede comprobar el sueldo actual de los dirigentes del espacio del cambio: los portales de transparencia son casi inexistentes y los salarios no están actualizados. Barcelona en Comú es el único espacio que tiene actualizadas las cuentas.

En Podemos este caso tiene mayor importancia al ser el partido que tiene más tiempo. La formación tiene publicadas todas sus cuentas de 2014, 2015 y 2016, pero lleva sin actualizar el Portal de Transparencia desde diciembre de 2017. Respecto al ejercicio de 2018 indican que "el contenido estará disponible próximamente". Aunque lo actualicen en los próximos días son unos datos que ya deberían figurar y que los otros partidos — PP, PSOE y Ciudadanos — ya tienen actualizados en los apartados de transparencias de sus webs.

Esto provoca que no se pueda comprobar si todos los dirigentes cumplen con la limitación salarial. De hecho, el nuevo medio digital La Política Online publicó que Iglesias no aplica la limitación desde hace más de dos años y que llegaría a ingresar hasta 5,5 SMI, unos 6.000 euros mensuales. La dirección del partido asegura a Público que este dato es mentira y fuentes consultadas de Podemos dicen que Iglesias podría cobrar más de tres SMI por el complemento de hijos a cargos, pero que su salario del partido ni se acerca a esta cantidad publicada.

"Somos el único partido que se limita los sueldos. Y todos los cargos públicos donan parte de su sueldo. Hay complementos que están previstos desde el principio, a los que se puede acoger cualquier persona de la organización. Siempre se ha conocido esto, no es nuevo. Hay complementos por hijos a cargo, o familiares a cargo, por discapacidad, etc... Pero incluso, los complementos no se puedan acumular y también tienen un tope, están limitados", dicen desde la organización.

Según el Reglamento General del partido al salario base se añade medio SMI por cada persona a su cargo "hasta un máximo de dos SMI adicionales". Es decir, un tope de cinco SMI, aunque este medio no ha podido contrastar esta información con la organización del partido más allá de lo que se lee en este docuemento.

Además de estos complementos también se establecen "indemnizaciones temporales por situaciones extraordinarias de carácter personal o consustancial al mandato encomendado de presencia y dedicación para las portavocías, cargos u otras personas que soporten situaciones de disponibilidad y responsabilidad personal en el desarrollo de sus funciones de acuerdo".

La dirección también señala que no se actualizaron los salarios a la última subida del SMI, como avanzó Público el pasado febrero.

La falta de Portales de Transparencia

Más allá de Podemos y de la limitación de salarios recogida en los estatutos, lo cierto es que no existen Portales de Transparencias en las webs de los diferentes actores del espacio del cambio o no han sido actualizadas en los últimos ejercicios.

Este último es el caso de Ahora Madrid. La confluencia ya inexistente no actualizó los sueldos de los concejales del Ayuntamiento de la capital en el 2018.

Ni Más País ni Más Madrid tienen Portales de Transparencia en activo. Desde la organización apuntan que la intención es publicar los datos económicos a finales de 2019 ya que no tienen ni un año, pero todavía no hay nada a lo que se pueda tener acceso más allá de la Carta Financiera — en la que se recoge la limitación salarial y las situaciones de excepcionalidad — y el Código Ético.

Lo mismo ocurre en Adelante Andalucía y su página web. No tienen un espacio específico para transparencia. Ni En Comú Podem, aunque desde la formación señalan que el código ético se unificó para el 28-A y que a partir del 10-N se colgarán los sueldos de los cargos. Mientras que Galicia en Comú no tiene página web y el partido de Villares, En Marea, tampoco actualiza las cuentas desde 2017.

Barcelona en Comú es la única plataforma que tiene actualizadas las cuentas de 2018. En la web se tiene acceso a la Memoria Económica, las cuentas anuales y el balance del último año. Sería el último espacio del cambio que mantiene su compromiso con la transparencia porque solo aquí se puede tener acceso a todos los datos económicos e importantes del partido.

Todo esto refleja que Barcelona en Comú es la única formación que mantiene una seña de identidad durante el paso de los años y la adquisición de poder. El resto, por diversos motivos, dejó de priorizar la transparencia porque para defender esto hay que facilitar el acceso a información a toda la ciudadanía, algo imposible ahora mismo en el espacio del cambio.