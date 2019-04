Pablo Casado ha llegado a Toledo presumiendo de ser el único líder de los cuatro grandes partidos que ha mantenido su acto de campaña este domingo. El líder del PP está pateándose la geografía española y es, con diferencia, el más activo de los cuatro candidatos. Hoy ha limitado su actividad a un único acto electoral y durante esta tarde estará preparando los debates de los próximos días. Lo hará junto a su núcleo de confianza: Javier Maroto, jefe de campaña y número tres del partido, Javier Lasquetty, director de gabinete y María Pelayo, su jefa de comunicación.

Durante el mitin, se han hecho varias alusiones a la cuestión de la caza y la tauromaquia. La primera la ha protagonizado Vicente Tirado, vicesecretario de política autonómica y acción territorial y número uno por Toledo al Congreso. El conservador ha subrayado que "a defender la caza, la tauromaquia y las costumbres" no les va a ganar nadie y ha apelado a unificar el voto. "Habrá gente que con buena voluntad tenga la intención de desalojar a Sánchez, pero en circunscripciones como la de Toledo solo con el PP se garantiza que salga Sánchez de la Moncloa", en una alusión velada a Vox, cuyo voto perjudicará especialmente a los 'populares' en provincias que reparten pocos escaños.

"No se tocan los toros, la caza, la semana Santa, contigo en la Moncloa lo vamos a proteger", ha declarado de manera contundente e presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Nuñez. Por su parte, Pablo Casado, ha acusado a Pedro Sánchez de querer prohibir "la caza, los toros y el diésel" y ha mostrado, una vez más, su amor por la tauromaquia: "Hoy iba a ir a una corrida de toros en Sevilla, pero me dicen que tengo que preparar el debate. Bueno, voy a ver qué AVES hay. No lo descarto".

Durante su intervención, Casado ha vuelto a cargar contra Sánchez -dejando, de nuevo, muy clara su línea argumental durante lo que resta de campaña- y ha repetido que si el líder del PSOE es elegido presidente indultará a Oriol Junqueras y a Jordi Sánchez, que no son presos políticos sino "políticos presos o golpistas", a los que ha calificado como "esa tropa" al servicio del independentismo. También ha mantenido un tono duro contra Pablo Iglesias a quién ha colocado en el ministerio del Interior y del que ha alertado de que si manda sobre la Policía y el CNI, España será una "maravilla", en claro tono irónico.

El líder del PP también ha apelado a unir todo el voto del centro derecha por la importancia del Senado, en el que el partido más votado se lleva los 3 senadores, el segundo otro y el resto nada. "Esto es como las quinielas de fútbol", ha dicho. El 'popular' ha querido destacar que Sánchez "es su único rival" y que al resto de partidos dentro de los cauces de la Constitución les tiene "mucho respeto".

En la parte final de su discurso ha comentado los ejes del PP respecto a la sanidad y ha hecho un símil entre España y "padecer" una enfermedad. "Cogimos a una España en la UCI, a punto de ser desahuciada, rescatada.. a esa España enferma la conseguimos estabilizar y operar, le hemos dado el alta pero estos 9 meses está recayendo, lo que tenemos que hacer es recuperarla", ha sentenciado.