El 'aguirrismo' es una de las señas de identidad del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. La dirigente del PP entró en política de la mano de Esperanza Aguirre como asesora de su gobierno en el año 2006. La actual presidenta de la Comunidad de Madrid lleva más de 15 años en política, vinculada principalmente a labores de comunicación y redes sociales, pero siempre presume de que forma parte de una "nueva generación" que "nada tiene que ver con la corrupción", tal y como ha afirmado este mismo miércoles tras ser preguntada por la Caja B del PP.

La influencia de Aguirre dentro del gobierno madrileño es evidente, puesto que cuatro de los siete consejeros del PP trabajaron bajo sus órdenes. Su legado también estará presente en la campaña para las próximas elecciones del 4 de mayo. Ayuso ha encargado al consejero Javier Fernández-Lasquetty -el presidente en la sombra de la Comunidad de Madrid- los argumentarios de la campaña, tal y como anunció la líder madrileña la pasada semana y confirman a Público fuentes cercanas al consejero.

A excepción de cuatro años en el sector privado a finales de los ochenta y tres años como vicerrector en una universidad privada de Guatemala, la carrera profesional de Lasquetty se ha desarrollado en cargos públicos y de confianza, casi siempre bajo el paraguas de Esperanza Aguirre, que fue la que le introdujo en el gobierno regional en 2007: primero como consejero de Inmigración y después, en la cartera de Sanidad, donde ensayó la puesta en marcha de las políticas ultraliberales que le obligaron a exiliarse años más tarde. El actual líder del PP, Pablo Casado, lo fichó como jefe de gabinete en el año 2018. Pocos meses después se incorporó al Ejecutivo madrileño.

Desde el entorno del consejero de Hacienda niegan estar detrás del eslogan de campaña "Comunismo o libertad", actualizado tras la candidatura del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, a la Comunidad de Madrid. "No, es idea de ella. Y una excelente idea, además", apuntan. Fuentes populares de la comunidad de Madrid hacen hincapié en que Ayuso liderará la "batalla ideológica" contra la izquierda en estos comicios. Tras confirmarse la entrada de Iglesias en la carrera electoral madrileña, la presidenta arremetió duramente contra él. Ahora trata de ignorarle, pero siempre se le 'escapan' algunas palabras -no demasiado amables- en sus comparecencias.

Por otra parte, Ayuso le ha confiado la coordinación del programa electoral a otro de sus consejeros, Enrique Ossorio, que ostenta una larga trayectoria en el 'aguirrismo'. Fue consejero de Economía y Hacienda entre los años 2012 y 2015, después de una década como viceconsejero de ambos departamentos. Esta legislatura ha sido el encargado de la cartera de Educación.

A este tándem se le une el todopoderoso jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez -conocido como MAR dentro del PP-, secretario de Estado con el expresidente José María Aznar, y uno de los representantes del ala dura de la formación. Junto a él trabajará el portavoz popular en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, persona de confianza de Ayuso. Todos ellos, a excepción de MAR, se integrarán en la lista del PP para las elecciones autonómicas.

En 2019 cuatro de los actuales consejeros no se integraron en las listas, ahora sí lo harán: Lasquetty, Enrique Ruiz-Escudero, Enrique López y Paloma Marí ocuparan puestos de salida, junto a Ossorio, María Eugenia Carballedo y David Pérez, aunque se desconoce por el momento el orden final. A esta lista se le podría sumar un fichaje de última hora, Toni Cantó, portavoz hasta hace una semana de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana. Fuentes populares admiten a Público que ha habido contactos entre ambas partes, pero niegan que se haya producido una reunión este miércoles.

Ayuso quiere 'mimar' al votante de Vox

Tras confirmarse la candidatura de Ayuso, a principios del año 2019, la actual presidenta ya aseguraba que ella se situaba "al lado de Vox, no enfrente". Esa máxima le ha acompañado durante toda la legislatura, en la que no han faltado guiños y gestos hacia la formación ultra, lo que ha generado tensiones con su socio de gobierno, Ciudadanos. "Ayuso es la candidata de Vox", decían abiertamente -y repiten ahora- dirigentes destacados de la formación naranja.

En el equipo de la presidenta madrileña aseguran que no entrarán en polémica con el partido ultraderechista y tampoco quieren que Génova lo haga. Pablo Casado escenificó un ‘no’ rotundo al líder de Vox, Santiago Abascal, en la moción de censura contra el Gobierno de coalición celebrada en octubre; pero este martes volvió a absorber parte del discurso más ultra durante la Junta Directiva nacional de la formación y no hizo alusión alguna a sus competidores por la derecha.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d) conversa con la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio durante un receso del pleno de la Asamblea de este jueves sobre igualdad, autodeterminación de género o los presupuestos de 2021 y donde además se votarán a los vocales del Consejo Asesor de Asuntos Europeos de la Comunidad. — Fernando Alvarado / EFE

Si la derecha y la extrema derecha suman mayoría en ese futurible Ejecutivo madrileño -un escenario que no se confirma en los últimos sondeos publicados- Ayuso asume que tendrá convivir con Vox de la misma manera que lo ha hecho con Cs, aunque en la dirección nacional esperan que la relación de poder entre ambos partidos fuerce al partido ultra a quedarse como apoyo externo.

Así lo auguran desde Génova. Fuentes de la formación conservadora quieren reeditar lo que definen como el ‘modelo Almeida’, en referencia al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que gobierna junto a Ciudadanos y apoyado por Vox. "Yo creo que en Madrid no va a haber problema. Ojalá no hagan falta", explican desde la dirección del partido, a la vez que insinúan que los de Abascal no entrarían en el Gobierno, aunque tampoco lo descartan.

La posición de Ayuso puede 'radicalizar' al PP

La dirección del Partido Popular deberá hacer frente a una de las discusiones estratégicas que mantiene el partido desde que Pablo Casado llegó a la presidencia: acercarse a las posturas de Vox o converger hacia el centro. Halcones versus palomas. Estas dos posturas están claramente contrapuestas en dos liderazgos dentro del partido: el de la citada Ayuso y el del barón gallego, Alberto Núñez Feijóo, el único dirigente popular con mayoría absoluta.

"Lo que dice Vox es lo que llevo escuchando toda la vida dentro del PP", dijo en una ocasión la presidenta madrileña, dejando entrever su sintonía con Vox. "Hemos dicho que no a la política frívola, a la política del tuit y a la política populista. Insisto, de las dos partes, de los dos extremos. Los extremos en Galicia no han entrado en el parlamento", subrayó Feijóo en julio de 2020, cuando logró su cuarta mayoría absoluta en Galicia. Dos visiones contrapuestas que Casado ha tratado de integrar en su discurso.