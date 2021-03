Podemos no solo quiere blindarse en la batalla electoral frente a Isabel Díaz Ayuso poniendo al frente de la candidatura al liderazgo más fuerte del partido, sino que también buscará que más allá de Pablo Iglesias la lista se complete con perfiles importantes de la formación en la Comunidad de Madrid. El pasado jueves, el espacio confederal puso en marcha el proceso de primarias para elegir la candidatura que presentarán a los comicios autonómicos, un proceso que finalizará el próximo domingo.

Este miércoles se han conocido de forma oficial cuáles son las candidaturas que se presentan a este proceso. Finalmente habrá tres listas que se someterán a primarias con una única cabeza de lista, Pablo Iglesias (esto es, se han presentado tres listas distintas para conformar el cuerpo de la candidatura, pero solo una de las listas tiene a un cabeza de lista).

La encabezada por Pablo Iglesias, que no tendrá a ningún competidor en las primarias, apunta a que el vicepresidente segundo del Gobierno no tirará solamente del golpe de efecto que supuso presentar su candidatura a la Asamblea de Madrid de forma sorpresiva y renunciando a su puesto en el Ejecutivo, sino que pretende concurrir a los comicios con una lista de perfiles fuertes y conocidos de Unidas Podemos en la región, y también de gente de su confianza.

En este sentido, la número dos de su candidatura será la portavoz estatal de Podemos y portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra. Serra fue la candidata del espacio confederal en las elecciones autonómicas de 2019, logrando siete diputados, y ha sido, junto a Mónica García de Más Madrid, una de las portavoces parlamentarias que en más ocasiones se ha medido con Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea.

La portavoz de Podemos, Isabel Serra, tras una entrevista con 'Público'. — Fernando Sánchez

La idea establecida era que la portavoz de Podemos repitiera como candidata en las elecciones autonómicas del 4 de mayo, pero en la actualidad Serra tiene un futuro incierto que deviene de su situación judicial (presentó un recurso ante el Tribunal Supremo tras ser condenada e inhabilitada para el sufragio pasivo por su participación en la paralización de un desahucio, tras el que fue acusada de atentado contra la autoridad y lesiones).

El número tres de la lista denominada "Equipo Pablo Iglesias" será el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid y teniente de alcalde de Alcorcón, Jesús Santos. Como peón de recogida de residuos en la empresa pública de limpieza Esmasa lideró la mayor huelga de basuras del municipio y fue el azote sindical del anterior alcalde de Alcorcón, David Pérez. En 2015 dio el salto a la política liderando una candidatura con la que logró el 17,4% de los votos y cinco concejales.

Jesús Santos junto a la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés | EFE.

Durante esa legislatura siguió manteniendo el perfil del azote del alcalde, pero en esta ocasión en el propio ayuntamiento. En 2019, en plena caída de Unidas Podemos y pérdida de poder de las candidaturas del espacio confederal en ayuntamientos y comunidades, Santos incrementó unas décimas su resultado electoral anterior (hasta el 17,7%), mantuvo los cinco concejales de Ganar Alcorcón y, en coalición con el PSOE, lograron desalojar al PP del consistorio. Además de teniente de alcalde dirige también la empresa municipal de limpieza en la que trabajó como basurero.

La número cuatro de la lista liderada por Iglesias es Beatriz Gimeno, actual directora del Instituto de las mujeres. Histórica del feminismo y de los derechos LGTB, es directora del Instituto de la mujer desde que Irene Montero se hizo cargo del Ministerio de Igualdad, en 2020. En junio de 2015 fue elegida diputada de Unidas Podemos en la asamblea de Madrid, pero abandonó su acta para incorporarse al Gobierno.

La directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno, en una imagen de archivo.

Gimeno llegó al Instituto de la Mujer con la idea de devolverle el protagonismo que esta institución perdió a lo largo de dos legislaturas en manos del Partido Popular, periodo en el que Lucía del Carmen Cerón ocupó el puesto. Después de Gimeno, siguen en la lista tres de los diputados que ya estaban en la Asamblea de Madrid por Unidas Podemos: Carolina Alonso, Jacinto Morano y Paloma García.

El número cinco de la candidatura es el exjemad Julio Rodríguez. Uno de los mayores hombres de confianza de Pablo Iglesias, forma parte del círculo más cercano del vicepresidente segundo desde su fichaje en 2015 y desde que el líder de Podemos llegó al Gobierno es su jefe de gabinete. En 2017 fue elegido secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid y en 2018 se decidió que fuera el candidato de la formación al Ayuntamiento de Madrid.

Alejandra Jacinto, portavoz de la PAH, también irá en la lista

En un principio se intentó, a través de una intensa negociación, que Rodríguez se integrara en el equipo de Manuela Carmena, que en ese momento trataba de revalidar la Alcaldía. Sin embargo, tras la constitución de Más Madrid y el anuncio de que haría tándem con Íñigo Errejón (candidato a la comunidad), Carmena anunció a Iglesias que no contaría con el exjemad en su equipo y el líder de la formación morada decidió no presentar una candidatura para no competir con Más Madrid, por lo que Rodríguez no concurrió a esos comicios.

Posteriormente se incorporará a la lista la jurista, politóloga y activista antidesahucios Alejandra Jacinto. En su caso, al tratarse de un fichaje externo de la sociedad civil, su incorporación y su lugar en la candidatura se decidirá tras la celebración de las primarias del espacio confederal (que finalizarán el domingo 28 de marzo), en las que no participará (su posición se decidirá posteriormente).

Jacinto es portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid. Llegó al movimiento por la vivienda durante el 15-M y se implicó, sobre todo, en hacer frente a los desahucios de los inquilinos de las viviendas públicas que el PP vendió a los fondos buitre durante los mandatos de Ana Botella en el Ayuntamiento e Ignacio González en la Comunidad, y sigue haciéndolo como abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES).