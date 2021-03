La última sesión de control al Gobierno de Pablo Iglesias como vicepresidente segundo del Ejecutivo ha supuesto el colofón de los enfrentamientos que el líder de Unidas Podemos ha mantenido con los máximos dirigentes de PP y Vox en el hemiciclo. Desde su llegada al Gobierno, los de Pablo Casado decidieron que fuera su secretario general, Teodoro García Egea, el que confrontara con Iglesias en cada sesión de control, mientras que en la formación de ultraderecha ha sido la secretaria general del grupo parlamentario, Macarena Olona, la que más veces ha debatido con el líder de la formación morada.

Tras numerosos cara a cara en la Cámara Baja, Iglesias ha debatido por última vez con García Egea anunciándole que "en las próximas horas" Unidas Podemos presentará "una denuncia" contra el secretario general del PP "por delito de cohecho" después de que tres diputados tránsfugas de Ciudadanos tumbasen en Murcia la moción de censura presentada por su partido y por el PSOE un día después de haberla firmado.

Tanto los de Iglesias como los del PSOE siempre han acusado a los conservadores de haber "comprado" a estos diputados (que pasaron a formar parte del Gobierno murciano, liderado por el conservador Fernando López Miras, tras votar en contra de la moción que ellos mismos firmaron).

Egea ha centrado prácticamente toda su intervención en las elecciones de la Comunidad de Madrid y en la candidatura del líder de Unidas Podemos, y le ha aconsejado irónicamente al vicepresidente que "predique con el ejemplo", preguntándose "cómo recibirán los vecinos de su antiguo barrio de Vallecas" a Iglesias cuando los visite "desde su chalet de Galapagar". "Dimita hoy de vicepresidente, de diputado y preséntese (a las elecciones) como un ciudadano de a pie, sin aforamiento ¿Lo hará?", ha preguntado el secretario general del PP.

En su primera respuesta, Iglesias ha sido tajante con la pregunta de Egea: "Dimitiré como diputado antes incluso de hacerlo como vicepresidente. No somos como ustedes". De esta manera, el líder de Unidas Podemos avanzaba que dejará su escaño antes del martes de la próxima semana, fecha en la que se espera que se produzca el traspaso de su cartera ministerial a la actual secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra.

"El proyecto del PP es atrincherarse en Madrid"

En la réplica, tras dejar claro el vicepresidente que dejará su escaño, seguramente, esta semana, Egea ha anunciado que su grupo registrará una comisión de investigación sobre "el caso Plus Ultra" y ha insistido en el escenario electoral madrileño. "De su programa electoral se espera lo mismo que de sus 14 meses de Gobierno: nada. Usted va a acabar en la plaza de la Puerta del Sol, desde donde podrá disfrutar de las grandes cosas que hará el PP. Ha sido un placer debatir con usted, pero tanta paz lleve como descanso deja", ha despedido el secretario general del PP a Iglesias.

El vicepresidente segundo ha respondido agradeciéndole a Egea su "inmensa y exquisita cortesía parlamentaria", y ha tachado de incoherente la intervención de Egea. "Dicen que están seguros de que van a ganar las elecciones en Madrid, pero en sus intervenciones solo hablan de Madrid, me dan consejos en la campaña, me hablen de que voy a estar en la Puerta del Sol… Ustedes no están tan seguros de que van a ganar en Madrid, y están nerviosos porque es de lo poquito que les queda. Su proyecto es atrincherarse en Madrid porque, entre otras cosas, una de las principales fuentes de financiacón ilegal de su partido era Madrid".

"Los 26 años de dominio del PP en Madrid tiene que ver con dos fraudes: el fraude con los diputados socialistas (el Tamayazo) y el fraude a las arcas públicas, ya que han ido haciendo trampas en cada elección. Eso se tiene que terminar. Vamos a presentar en las próximas horas una denuncia contra usted por delito de cohecho. Hasta pronto", ha zanjado Iglesias.

López Miras, Fran Hervías y los tres diputados tránsfugas también serán denunciados

Unas horas más tarde, el presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha detallado que la acusación contra el número dos de Pablo Casado se basa en que "habría tenido un papel clave en este proceso de corrupción". En este sentido, tal como ha podido saberse a través de los medios de comunicación, "Egea bajó a Murcia, participó en la negociación y, por ello, sería autor de este delito en concepto de cooperador necesario o inductor".

Asimismo, el portavoz de En Comú Podem en la Cámara Baja ha añadido que la denuncia también se interpondrá contra López Miras, Fran Hervías, ex secretario de Organización de Cs y presunto intermediario en la operación, y los tres diputados de Cs, que tomaron de su cargo como consejeros tras pactar con el PP: Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez.

Eso sí, Asens ha dejado claro que será la Justicia quien determine si los parlamentarios recibieron dádivas a cambio de su voto en contra en la moción de censura. Si bien, Unidas Podemos aportará como pruebas la copia del acuerdo firmado por Cs y el PSOE (suscrito por los tránsfugas naranjas) para sacar a López Miras del Gobierno murciano, así como los recortes de periódico que ponen en evidencia que "no se respetó ese acuerdo". "Al cabo de dos días, el propio presidente señaló que había un cambio en el equipo de Gobierno y que había tres tránsfugas con responsabilidades públicas", ha zanjado.