La dirección de Ciudadanos no ahorra en descalificativos hacia el Partido Popular después de que tres de sus diputados hayan frenado la moción de censura impulsada por los naranjas y el PSOE. El portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal, ha sido el encargado de salir del paso en una rueda de prensa telemática, en la que ha señalado que el PP no quiere socios, quiere "cómplices", y por eso ha tenido que "comprar" a tres diputados para "ocultar su corrupción".

A juicio de Bal esos tres diputados tránsfugas, entre los que se encuentra la actual vicepresidenta de la Región, Isabel Franco, han aceptado los "privilegios" que les ha ofrecido el PP en forma de "dinero, cargos y poder" para que que "callen" ante el escándalo de corrupción conocido como vacunagate -cargos públicos y familiares que se han saltado el protocolo de vacunación-, que ha llevado al partido de Inés Arrimadas a romper su alianza con el PP en Murcia.

"Las tres personas que han sido nombradas consejeras, el martes pasado firmaron la moción de censura. Nadie puede tener la mínima duda de que se han vendido, de que han comprado su voz, han comprado su silencio", ha asegurado el dirigente de Cs, que ha acusado a los populares de llevar a cabo practicas "mafiosas" y de romper el pacto antitransfuguismo firmado hace apenas unos meses: "Es evidente que tienen mucho que ocultar, porque sino no hubieran hecho esto. Pobres murcianos", ha dicho.

Bal se ha reafirmado en la decisión de su partido de registrar una moción de censura junto al PSOE: "¿Alguien hoy puede en España tener la mínima duda de que hicimos bien en presentar la moción de censura? ¿Alguien piensa que podríamos gobernar con un Gobierno desleal, con un partido desleal?", ha inquirido. El portavoz adjunto de Cs también ha asegurado que la coordinadora de su formación, Ana Martínez Vidal, llamada a ser la nueva presidenta de la Región, ha tenido que contar con protección policial tras las amenazas recibidas.

Bal ha apelado a la responsabilidad de los 45 diputados de la Asamblea para desterrar los "comportamientos mafiosos del PP" pero ha evitado confirmar si su grupo ha tenido contactos con los tres diputados expulsados de Vox para que de su 'sí' a la moción de censura. Martínez Vidal sí ha negado que esos contactos se hayan producido: "Nosotros no somos el PP, nosotros no vamos a comprar la voluntad de ningún diputado de la Asamblea Regional. No hemos tenido ningún contacto con los diputados de Vox", ha asegurado.