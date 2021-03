El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que "no le parece razonable" que en plena emergencia sanitaria se justifiquen los viajes internaciones a España por ocio. Lo ha dicho en la sesión de control al Ejecutivo de este miércoles tras la pregunta del portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban. "Franceses, alemanes, etc., campan a sus anchas por España por ocio. París está cerrado, Alemania cierra Berlín, mientras tanto, sus ciudadanos siguen llegando. Le pido que adopte medidas coherentes", ha afeado Esteban.

En esta línea, Pedro Sánchez ha señalado que ni a él le parece "razonable" ni a "ninguna autoridad competente", ya que se ha trasladado a todos los ciudadanos de España que se queden en sus casas tras el acuerdo interterritorial. "A partir de ahí, el Gobierno de España hace una política en respuesta a la covid coherente y consecuente con las recomendaciones de la Comisión Europea y de la autoridad sanitaria en el ámbito comunitario", ha apostillado.

En este sentido, ha recordado que el debate suscitado por la visita de turistas a España "no es nuevo", pues se lleva arrastrando desde el inicio de la pandemia y la posterior reapertura de las fronteras. "España ha seguido las recomendaciones de la Comisión Europea, que han sido mantener abiertas las fronteras para viajes intracomunitarios, evitando los viajes no esenciales". Y, por ende, ha puntualizado que la Comisión Europea ya advirtió que el "cierre de fronteras no garantizaba la propagación del virus".

Por otra parte, Sánchez y el presidente del PP, Pablo Casado, han protagonizado un nuevo cruce de reproches a cuenta de los diputados tránsfugas de Cs que votaron en contra de la moción de censura para mantener en el Gobierno de la Región de Murcia al conservador Fernando López Miras. "Da pena ver al Partido Popular liderado por usted", ha censurado el líder del Gobierno de coalición.

Y es que Casado, en clave de precampaña electoral, había acusado a Sánchez de "jugar al monopoly con las instituciones" y de "disparar" al PP con mociones de censura para "acabar con la única alternativa que ya le pisa los talones". "Señor Sánchez, esta cuaresma se le está haciendo muy larga. Si hubiera procesiones, tendría usted que salir de penitente con sus candidatos", ha espetado

Asimismo, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha puesto en entredicho el sistema establecido por el Gobierno para el reparto de los 140.000 millones provenientes de los fondos europeos al mismo tiempo que ha pedido aclaraciones a Pedro Sánchez sobre el rescate a la aerolínea Plus Ultra (ha recibido 53 millones de euros de los fondos de la SEPI).

De esta manera, el presidente ha respondido que la distribución de las ayudas europeas se hará de manera transparente y ejemplar y aplicando una serie de "fiscalizaciones y contrapesos". "Transparencia, ejemplaridad, eficacia y transformación, renovación y modernización de nuestra economía. Recuperación, en definitiva. Y todo ello con los controles debidos a una gran democracia como es la democracia española", ha aclarado el líder del Ejecutivo.