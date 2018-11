Encuentran los restos del republicano Enrique Horcajuelo tras seis años de lucha de su familia

El 17 de octubre de 1942 fusilaron a Enrique Horcajuelo con 28 años, una de las muchas víctimas de la dictadura asesinadas por defender la República. Ha hecho falta que pasen 77 años para que la familia Horcajuelo pueda enterrar al sargento. Más de seis años de lucha para conseguir su exhumación en el cementerio de Talavera de la Reina. “Después de tantos obstáculos y de tanta lucha, me siento tranquila y feliz. Pero me gustaría que no hubiera nadie en fosas ni en cunetas y que todas las personas que tienen enterrados ahí a sus familiares puedan conocer donde están y sentirse tan felices como yo”, explica Enriqueta Horcajuelo, hija del fusilado, a Público.

La familia Horcajuelo intenta desde 2012 llevar a cabo la exhumación, pero alegan que todo lo que se han encontrado han sido obstáculos: “Cuando decíamos que sabíamos donde estaba enterrado, nadie nos creía”, explica a este medio Miguel Mateo, nieto del sargento republicano. El pasado 16 de noviembre encontraron sus restos, justo en el lugar en el que su hija siempre ha sostenido que estaba enterrado, junto a la fosa común del camposanto talaverano.

Desde que la familia pidió la primera petición de exhumación al Ayuntamiento, explicaron que sabían donde se encontraba Horcajuelo. “Mi abuela Valeriana, con 27 años, llevó a sus hijas al sitio exacto donde le fusilaron. Llevó a mi madre al cementerio y le dijo: 'Te voy a enseñar una cosa que no tienes que olvidarla en la vida. Aquí está enterrado tu padre'. Conocía el sitio exacto porque hubo una testigo aquel 17 de octubre: una mujer vio cómo fusilaron a Horcajuelo. “Se lo dijeron a mi abuela y ella recogió de ese sitio los casquillos con los que le fusilaron y la arena manchada de sangre. Esto le ha acompañado desde el año 1942 hasta su muerte”, relata Mateo. La familia nunca ha dudado de este relato y cada año, cuando viajaban a Talavera, depositaban las flores donde le dijeron que estaba enterrado.

“Desde el Ayuntamiento de Talavera todo fueron negativas cuando empezamos a pedir la exhumación. No nos daban los permisos que necesitábamos, hacían rectificaciones… no se creían que sabíamos donde estaba enterrado. Hoy he llamado al ayuntamiento para pedirle hablar con quienes no nos creyeron para decirles: la familia Horcajuelo tenía razón”, incide el nieto. La hija, por su parte, asegura que en la familia nadie se dio por vencido y que ha conseguido lo que siempre ha querido: “Dar un entierro digno a mi padre”.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el líder de la formación morada en Castilla-La Mancha, José García Molina, con la hija de Enrique Horcajuelo en el cementerio de Talavera de la Reina. DANI GAGO

Enriqueta Horcajuelo no olvida dar las gracias a los grupos que le han apoyado en este proceso y dice que no habría sido posible sin ellos: la asociación Gravilla Verde y el grupo confederal en el Congreso, Unidos Podemos. “Son los que han dado final a esta historia que se tenía que haber hecho desde el comienzo de la democracia”, continúa. El partido morado ha acompañado en este proceso a la familia, tanto Podemos Castilla y La Mancha como la dirección estatal. La familia pidió apoyo institucional y la formación apoyó con actos y denuncias de la situación. También estuvieron presente en la exhumación. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el secretario de Castilla y La Mancha, José García Molina, acudieron el pasado 14 de noviembre al camposanto de Talavera.

“Cuando pensamos en que tenemos servicios públicos, tenemos que pensar en todos aquellos que murieron porque sus hijos y nietos tuvieran un futuro mejor. Por eso la memoria histórica no tiene que ver con el pasado, es la gasolina del futuro”, explica Iglesias en un vídeo difundido por el partido del día de la exhumación.

Pero no sólo fue este apoyo el que ha conseguido que se exhume a Horcajuelo, fue la lucha de la familia con todo lo que hay detrás: desde las manifestaciones a las apariciones en prensa o escritos al Defensor del Pueblo. Todo lo que estaba en sus manos para conseguirlo.

Los familiares insisten en que no fue fácil. Ni siquiera cuando ya consiguieron el permiso del Ayuntamiento para realizar la exhumación el pasado 26 de junio. Entonces, se la volvieron a atrasar y no ha sido posible comenzar hasta el dia 14 de este mes. Dos días después, en el aniversario de la muerte de la mujer del general, Valeriana, encontraron sus restos.

“Encontrar sus restos significa recuperar su dignidad”



¿Por qué asesinaron a Enrique Horcajuelo? Como muchos crímenes del franquismo fue fusilado por defender la república. “Fueron fusilados, tirados a barrancos y a fosas. Sólo por el hecho de tener una ideología diferente”, denuncia Enriqueta.

Mateo explica que “es un hito para Talavera”. La ciudad tiene una fosa de represaliados del franquismo que nunca se había abierto para buscar a una persona. “Es importante encontrar sus restos porque significa recuperar la dignidad y la historia de esa persona y familia. El caso de los Horcajuelo es una llama que tenemos, y con esto no se apaga porque estamos involucrados en la busqueda de mas personas. Enrique Horcajuelo es la punta de lanza para seguir buscando personas en tumbas, fosas y cunetas y devolverles la dignidad”, asegura Mateo.