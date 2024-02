ERC revela que el PP le propuso una negociación para investir a Feijóo

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha afirmado que el PP propuso a los republicanos pactar en el Congreso de los Diputados una investidura del entonces candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pero declinaron.

"Después de las elecciones españolas, vino un diputado del Congreso de los Diputados a proponer que habláramos. Un diputado llamado Carlos Floriano se dirigió a Teresa Jordà", ha explicado en una entrevista de este martes en La2 y Ràdio4.

"Ellos querían conformar una mayoría y nosotros le respondimos que nosotros no hablamos con el PP y que no. Que gracias, pero que no", ya que desde ERC entendían que solo había la posibilidad de conformar un bloque progresista en la Cámara Baja.

Por su parte, fuentes del PP aseguran que su partido "nunca ha entablado conversaciones o negociaciones con ERC en el marco de la investidura". "El diputado Carlos Floriano comentó a una diputada de ERC de manera informal y coloquial en el mes de agosto que deberían dejar gobernar a la lista más votada", apuntan las mismas fuentes.



Sostienen que "Carlos Floriano no recibió encomienda alguna para plantear nada" y nunca se ha "establecido el más mínimo contacto con ERC para buscar su apoyo a una investidura".

Estas declaraciones e Rovira se producen después de que este fin de semana se haya conocido, según fuentes del PP, que el partido se abría a la posibilidad de un indulto condicionado a Carles Puigdemont.

En dichas informaciones se desvelaba también que Feijóo estudió la amnistía durante 24 horas en el marco de las negociaciones de su investidura y que Génova veía "difícil", pese a los mensajes públicos en dirección contraria, probar los delitos de terrorismo en el caso del expresidente de la Generalitat.