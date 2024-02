El núcleo duro de Feijóo se despliega para desprestigiar las informaciones de los contactos del PP con Junts por la amnistía

Una "campaña orquestada por determinados medios para decir lo que no es". Así se ha referido este lunes el portavoz del PP en el Congreso y mano derecha de Alberto Núñez Feijóo, Miguel Tellado, a la información publicada este fin de semana por la que fuentes del PP se abrían a la posibilidad de un indulto condicionado a Carles Puigdemont. Se desvelaba también que Feijóo estudió la amnistía durante 24 horas durante las negociaciones su investidura y que Génova veía "difícil", pese a los mensajes públicos en dirección contraria, probar los delitos de terrorismo en el caso del expresidente de la Generalitat.

"Mucho ruido y barro, como siempre, a una semana de las elecciones gallegas", escribió en su cuenta de X (antes Twitter), la vicesecretaria de Sanidad y Educación de Génova, Ester Muñoz. Su homóloga en Movilización y Reto Digital, Noelia Núñez, se manifestó así en la misma red social: "El PSOE está desesperado pero no hay ventilador ni sincronización suficiente para tapar lo que están haciendo".

Mucho más allá ha ido Rafael Hernando, diputado del PP y portavoz adjunto en el Congreso, que se refirió a los dieciséis medios de comunicación que el pasado domingo publicaron la información transmitida por fuentes autorizadas del partido como "la Brunete mediática del sanchismo", que, "encabezados por su hoja parroquial, difundieron un bulo a la desesperada elucubrando un plan fantasmagórico del PP para dar la amnistía a Puigdemont". "No saben que inventar. Van a la desesperada con sus fakes. Desinformación a la rusa", escribió en X.

Además, barones del PP aseguran a Público que lo que se les ha transmitido desde el equipo de Alberto Núñez Feijóo es que la información publicada ha sido "sacada de contexto" y tergiversada por la prensa.

Argumentario que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho suyo: "No vale intentar retorcer declaraciones para ver si así de esta manera nos meten a todos en el mismo saco", dijo en una entrevista en Telecinco este lunes.

Feijóo reconoce la información

Los populares han iniciado una ofensiva para diluir la credibilidad de una información publicada de manera casi idéntica por dieciséis medios de comunicación de distinto signo editorial, entre ellos Público. Hechos y posicionamientos políticos que, además, Feijóo ha ratificado. Él mismo dijo en un mitin en Sarria (Lugo) el pasado sábado que no había tardado "ni 24 horas" en decir que no a la amnistía, que estudiaron a petición de Junts; y, el domingo, asumió los indultos como una "posibilidad" para la que ahora "no se daba ni una sola de las condiciones".

Pese a este reconocimiento público, Tellado ha negado este mismo lunes cualquier contacto con Junts: "No lo hay y no lo ha habido", dijo. Además de las declaraciones de Feijóo, el PP ya ha reconocido una reunión entre Daniel Sirera, presidente del PP de Barcelona, y cargos de Junts.

Cierre de filas forzoso

Con todo, en el PP se ha impuesto a la fuerza el cierre de filas ante el riesgo de que el ruido interno frustre las opciones de Alfonso Rueda de mantener el gobierno de la Xunta de Galicia. Aunque el partido se ha sumido en un shock colectivo porque "nadie entiende nada", apunta un alto dirigente del PP, en público todos respaldan a Feijóo.

"Yo no he visto ese giro", sostiene Ayuso. Según la presidenta madrileña, no hay "nada distinto" porque "no se dan las condiciones" para el indulto al que el PP de Feijóo le abre la puerta. El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, en la misma línea, ha defendido que "si (Feijóo) hubiera querido la amnistía y el indulto, sería hoy presidente".

Lo cierto es que dirigentes del PP, en privado, reconocen estar preocupados por un "giro" que sí reconocen. "Nuestros votantes no entienden los indultos bajo ninguna condición, se cumplan o no", razona un barón que ve en esto un claro volantazo político y que sí se cree las informaciones publicadas.