ERC toma la iniciativa tras la polémica Diada y abrirá contactos con todos los actores del soberanismo

Horas después de la nutrida y polémica manifestación de la Diada en la que por primera vez en la historia no participó Esquerra Republicana de Catalunya por discrepancias con la Assemblea Nacional Catalana (ANC), ERC se reafirma en la estrategia de la negociación con el Estado criticada por la ANC y otros actores independentistas.

Pero a pesar de todo, la Ejecutiva Nacional ha decidido tomar la iniciativa y abrir contactos con todos los actores del soberanismo o de su entorno: partidos políticos como Junts o la CUP, pero también los comunes, entidades, sindicatos, etc. Contactos que no se producirán a corto plazo pero que tienen la voluntad de explorar una nueva formulación de los "consensos estratégicos" para avanzar hacia la República catalana y afrontar también los problemas sociales y económicos que sufre Catalunya.

Mientras tanto, el socio de gobierno, Junts, ha incrementado la presión sobre ERC para realizar un cambio de rumbo en la dirección estratégica del movimiento independentista. La Diada también ha puesto de manifiesto, sin embargo, la cada vez más visible diversidad de posiciones en el seno de la formación sobre su permanencia en el Govern. La presidenta del partido, Laura Borràs, ha aprovechado la fuerza de la movilización para alimentar la hipotética salida de Junts del Govern, mientras el secretario general, Jordi Turull, se ha mostrado más cauto al respecto.

La portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, ha reaccionado a las críticas y a la división de los últimos días explicando que ERC quiere "reconvertir y actualizar" el espacio de coordinación estratégica del independentismo, y "adaptarlo al contexto actual" desde el reconocimiento de la pluralidad y diversidad del movimiento. Además, el partido quiere que se sumen "otros actores del soberanismo".

Así lo ha apuntado este lunes Vilalta al día siguiente de la Diada del Onze de Setembre. La dirigente de ERC también ha dicho que sería "profundamente irresponsable" adelantar elecciones. Sobre la lista cívica que propone la ANC, Vilalta ha recordado que la candidatura municipal de Barcelona de 2019 impulsada por la entidad -Primàrias Barcelona- "perjudicó" al independentismo, porque "afectó" a la opción que el jefe de lista de ERC, Ernest Maragall, fuera alcalde.

Objetivo sumar, apertura de contactos múltiples

Según la secretaría general adjunta de ERC, los republicanos valoran positivamente en términos generales el desarrollo de la Diada como jornada de reivindicación y de movilización de mucha gente "en los muchos actos que se realizaron en todo el país". Para Vilalta ésta es una muestra de la voluntad de la ciudadanía de una República catalana y de persistencia en defensa de una Catalunya independiente, pero se ha mostrado crítica con las "convocatorias que abandonan la transversalidad", en referencia a la manifestación de ANC.

Marta Vilalta: "Reiteramos el camino a seguir que es el de sumar"

Pese a las críticas recibidas, Vilalta ha reafirmado la idea de ERC de la necesidad de ensanchar las bases del independentismo: "Reiteramos el camino a seguir que es el de sumar. Abrazar a todo el mundo y no confundir al adversario que es el Estado español que nos niega los derechos y aplica la represión". Vilalta también ha sido crítica con aquellos que van "contra los independentistas de al lado" o que reparten carnés.

En este sentido, Vilalta ha explicado este lunes que la Ejecutiva de los republicanos ha decidido tomar la iniciativa y "abrir contactos con todos los actores políticos y sociales soberanistas para realizar un análisis compartido del momento". "Para rehacer la estrategia de consenso, pero para interpelar a todo el mundo y no sólo hablar entre independentistas", ha añadido Vilalta. Y para demostrar que "la República catalana es la única alternativa para tener un mejor país".

Volver a las movilizaciones transversales ganadoras

Vilalta se ha mostrado crítica con los ataques desde la ANC: "Queremos ganar a la República catalana y eso no ayuda". La portavoz de ERC ha apostado por un "independentismo muy amplio" y por "recuperar las movilizaciones ganadoras en las que nadie quede excluido". "Este camino es el que nos lleva hacia la victoria y lo vamos a seguir defendiendo", ha defendido.

Vilalta apunta que "si otro tiene otras propuestas que las explique. De momento sólo hacen críticas a la de ERC"

Ante un Estado que "vulnera los derechos fundamentales" la propuesta de ERC es la de "las movilizaciones transversales y seguir sumando. Generar complicidades y responder a las necesidades de la gente. Aprovechar todos los espacios, calles, instituciones o mesas de negociación", ha dicho Vilalta.

"Acompañado de ganar complicidades internacionales, sumar más catalanes y catalanas aún no convencidos de que la mejor opción es la República Catalana y mostrar que somos útiles a la ciudadanía con políticas republicanas y buen gobierno en momentos de crisis y dificultades", ha añadido la portavoz de 'ERC. "Si otro tiene otras propuestas que las explique. De momento sólo hacen críticas a la de ERC", ha remachado. Y en referencia a las críticas de la ANC a los partidos políticos ha asegurado que "el populismo y el mensaje antipartido y antipolítica seguro que no nos ayuda a ganar". "No hay recetas mágicas. En ERC no nos encontrarán en la división, pero sí en la construcción de consensos", ha concluido Vilalta.

Turbulencias en el seno del Govern

Las tensiones dentro del Govern son ya una tendencia habitual, pero en las últimas semanas se han intensificado, especialmente tras la suspensión de Laura Borràs de sus funciones como presidenta del Parlament. La Diada ha conllevado nuevas críticas cruzadas entre Junts y ERC. Los primeros piden la creación de un nuevo espacio de coordinación independentista, una reclamación que ya hicieron pública hace dos semanas a raíz de la presentación de las conclusiones de la auditoría realizada sobre el acuerdo de gobierno.

Junts considera que la acción del ejecutivo está alejando a Catalunya de la independencia y ha marcado de plazo hasta el Debate de Política General, a finales de septiembre, para reconducir con ERC tres puntos clave: la mesa de diálogo, la coordinación en Madrid y la dirección estratégica del Procés. Mientras están en conversaciones con ERC para tratar la cuestión, en el partido se van perfilando las posiciones diferenciadas de Turull y Borràs. El primero, más partidario de mantenerse dentro del Govern, mientras Borràs lleva meses flirteando con la opción de romperlo y lo ha manifestado más abiertamente desde su suspensión.

En una entrevista en el programa Café de ideas de La 2, Borràs ha afirmado que ve "perfectamente posible que Junts deje el Govern". Por su parte, Turull se ha mostrado más cauto y ha asegurado que se irán reuniendo con ERC para acercar posiciones antes del Debate de Política General. "Estos días la interlocución ha sido a través de los medios y eso no es bueno. Tenemos que volver a ofrecer un horizonte a los ciudadanos", ha avisado en una entrevista este lunes en RAC1.

Así, Turull considera que "antes de dar un portazo" a ERC, Junts debe intentar "solucionar" las diferencias con su socio de gobierno. "Debemos tomar muy buena nota del clamor en la calle. En vez de recrearnos en reproches, centrarnos en soluciones", ha remarcado.

Respecto a las amenazas de Junts con salir del Govern o las exigencias de la ANC de convocar elecciones, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, lo ha calificado de "profundamente irresponsable en un momento de crisis importante que sufren muchos catalanes y catalanas". "Trabajaremos para estabilizar y fortalecer al Govern", ha asegurado que hará ERC, "para ser útiles a la gente desde las instituciones, luchando contra la crisis, el encarecimiento de los precios y dando pasos hacia la República catalana".