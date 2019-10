Errejón anuncia su programa económico: banca pública, reforma fiscal y renta básica

Íñigo Errejón presentó la segunda parte de su programa este martes con tres de sus gurús económicos: el diputado madrileño Eduardo Gutiérrez; el número uno de Más País en Asturias, Segundo González; y la responsable de la parte de feminismo, Laura Carenas. En él incluyen muchas de las medidas sobre las que se han preguntado durante estas semanas: paralizar la privatización de Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN) para que sean entidades financieras públicas, crear una renta básica universal, derogar de la reforma laboral del PP, blindar la subida de las pensiones, aumentar el SMI o impulsar una reforma fiscal progresiva.

"La semana pasada presentamos la primera pata de nuestro programa — un acuerdo verde para España —, ahora presentamos la segunda: el programa económico para un país más justo", indicó el candidato a la Presidencia del Gobierno durante el acto de presentación en Madrid.

El programa incluye la creación de una banca pública "para una transición ecológica justa" al considerar "necesaria la existencia de entidades de carácter público que garanticen derechos financieros". Para esto proponen transformar el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en “un verdadero banco de inversión verde”, paralizar la privatización de Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN) y convertirlas en entidades financieras públicas y la "recuperación de la banca rural" para “la inclusión financiera de la población en localidades donde la figura de la oficina o el cajero automático han desaparecido”.

Reforma fiscal: IRPF, Sociedades, SOCIMIS e IVA

Más País se compromete a establecer nuevos tramos adicionales en el IRPF para las rentas más altas, aunque no concretan sobre las cantidades que se establecerán estos tramos. Sí especifican la revisión del régimen fiscal de las SOCIMIS sobre las que proponen establecer un tipo efectivo del 15% para "los beneficios no distribuidos por la entidad" quedando exentas las "rentas obtenidas de inmuebles arrendados a precios asequibles de alquiler regulados". También se establece el tipo efectivo del 15% para los beneficios no distribuidos de las SICAVS.

Sobre el impuesto de Sociedades proponen establecer un tipo efectivo mínimo del 15% sobre el beneficio contable de los grupos empresariales y disminuir el tipo nominal para las pequeñas empresas del 25% al 23. Además, aspiran a "recuperar el rescate bancario" y para ello proponen incrementar en 10 puntos el tipo impositivo de las entidades financieras en el impuesto de sociedades.

También hacen una reforma en el IVA que consiste en: reducir el tipo en los productos de higiene femenina y en los pañales, aplicar el IVA superreducido (4%) a los productos alimenticios sin gluten, suprimir el tipo reducido las importaciones de objetos de arte, colección y antigüedades y a las corridas de toro y elevar el IVA al transporte aéreo y a las bebidas alcohólicas consumidas en establecimientos de hostelería y restauración. También dicen que estudiarán tarifas progresivas para los consumos de bienes básicos en la vivienda principal del contribuyente para los consumos "necesarios".

Derechos laborales: reducción de la temporalidad

Sobre los derechos laborales, además de la derogación de la reforma laboral del PP, inciden en la reducción de la temporalidad limitando la contratación temporal general a una duración mínima de 30 días y extendiendo la indemnización a 33 días para todos los contratos temporales. También se comprometen a regular los contratos de prçacticas revisando la normativa actual relativa a las prácticas académicas y "procediendo a la laboralización de las prácticas extracurriculares en su inclusión en el contrato en prácticas", a realizar una revisión de las causas de despido y a reforzar las inspecciones de trabajo.

Además, incluyen un apartado concreto sobre la economía de plataforma como los 'riders'. En el programa aseguran que recogerían de forma explícita "las nuevas relaciones laborales" en el Estatuto de los Trabajadores para reforzar su naturaleza de trabajo por cuenta ajena y garantizar así sus derechos laborales y sindicales.

Renta básica, subida del SMI y prestación por hijo

Errejón recupera una de las medidas que siempre ha defendido: una renta básica universal e incondicional. La propuesta pasa por una renta que garantice un suelo de ingresos a todas las personas que se encuentren por debajo de los 600 euros. La cuantía se establecería por la unidad de convivencia siendo 600 euros en el caso de una sola persona sin ingresos y se iría incrementando por persona adicional hasta un máximo de 1.200 euros.

La propuesta del aumento consistiría en alcanzar los 1.000 euros en 2020 y los 1.200 a final de la legislatura. Mientras que la prestación por hijo a cargo hasta los 16 años será universal y progresiva: se empezaría ampliando “la base de familias receptoras hasta el 50% de familias españolas, las más vulnerables” y se aumentará gradualmente hasta “alcanzar el 100% de las familias en 10 años para convertirla en un derecho universal”.