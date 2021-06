Espadas admite la bicefalia en el PSOE andaluz hasta el próximo congreso

Susana Díaz, con el rostro cansado, compareció ante la prensa después de haber perdido la última batalla. Díaz afirmó que va a dar un paso "al lado" y se puso a disposición de Juan Espadas para que sea él el que dirija a partir de ahora el partido en Andalucía, el grupo parlamentario y tome las decisiones. Díaz

entró en la sede de San Vicente entre los aplausos de los compañeros que habían apoyado a Juan Espadas, el vencedor de las primarias. "Todos tenemos que estar a su lado", dijo Díaz. El vencedor asumió las palabras de Díaz y con ello vino a admitir una bicefalia hasta el congreso de diciembre, en el que Espadas asumirá el liderazgo: "La militancia ha hablado. La compañera ha dejado clara su disposición a la colaboración. Somos amigos y no va a haber recelos. Vamos a trabajar codo con codo como un equipo, un proceso coordinado e integrado".

La expresidenta descartó dimitir como secretaria general porque "hay un congreso convocado". Díaz sí dijo que no se iba a presentar a ese Congreso, con lo cual el camino de Espadas queda expedito, aunque de manera formal, existirá una bicefalia en el partido en Andalucía. Entre los planes de Espadas está compaginar la alcaldía con el liderazgo del partido.

"Haré lo que esté en mi mano para ayudar en estos momentos al PSOE. No me voy a presentar a la reelección. Los congresos están convocados. Doy un paso al lado. Haré lo que él desee. A él le toca marcar la política autonómica. Yo no me voy a presentar al Congreso. Tendrá la facilidad de que haremos lo que él desea. Yo sí entiendo el partido. Aportaré lo que quiera saber. Si quiere mi opinión, yo sé la daré. A él le toca. Voy a tener generosidad absoluta. Él tomará sus decisiones y las respetaré. Entramos en un período transitorio, en el que el candidato es el que tiene que ir marcando las directrices y prioridades", dijo Díaz. ¿Ha ganado Sánchez?, le preguntaron: "Ha ganado el PSOE", dijo Díaz.

Espadas manifestó que, con su victoria, empieza "el proceso para recuperar la Junta de Andalucía". "Este partido no se entiende sin la fraternidad. Cuando lo hacemos, es el PSOE que gana elecciones. Prepararemos el proyecto de gobierno, ganador, que será el que lleve de nuevo al PSOE a San Telmo. Os convoco a un trabajo esforzado. A partir de ahora empieza el trabajo. Puedo anunciaros ya que será el municipalismo, como el 28F, el que llevará el proyecto a San Telmo".

Espadas afirmó que es necesaria una alianza con el Gobierno de Pedro Sánchez. "Es fundamental defenderlo del acoso y derribo de la derecha. Me voy a emplear a fondo en que el PSOE vuelva a ser la fuerza determinante en el PSOE federal. Somos el corazón socialista. Hemos recuperado la fraternidad y un proyecto del que enorgullecernos"; remachó el nuevo líder del PSOE de Andalucía.