El Partido Popular afronta la mayor crisis interna después de que hayan saltado por los aires las relaciones entre la dirección general del partido e Isabel Díaz Ayuso. El Confidencial ha revelado que desde Génova 13 se articuló un plan para espiar a la presidenta madrileña con el objetivo de desentrañar si su hermano, Tomás Díaz Ayuso, recibió una comisión por la adjudicación a dedo de un contrato para comprar material sanitario.

Tras las informaciones, han comparecido algunos de los principales protagonistas de la guerra abierta en la formación. El primero ha sido José Luis Martínez-Almeida, en calidad de alcalde de Madrid, que ha negado que se hubiera contratado a un detective para investigar a Ayuso. De hecho ha reconocido que estaba al tanto de la supuesta contratación y que investigó los hechos tras una petición de la propia presidenta a través de un "tercero", que sería el exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

Mientras, Ayuso, la segunda en comparecer, ha acusado a Casado y a su entorno de trabajar para destruirla. Ha añadido que la dirección del PP ha sido "cruel" e "injusta" y que se dedica a fabricar "corrupciones" contra ella. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha sido el último en aparecer en escena. Ha afirmado que su equipo recibió información sobre un presunto contrato irregular del Gobierno de Madrid que favorecía al hermano de Ayuso. García Egea ha reprochado a la presidenta de "verter calumnias e infundios que han hecho muchísimo daño a la organización".

Pero más allá de Ayuso, García Egea o Almeida, la batalla esconde personajes menos visibles de cara a la opinión pública, que suelen tener menor peso mediático y que han estado detrás de los tejemanejes de un lado y de otro. Individuos como Ángel Carromero, cercano a Casado; Miguel Ángel Rodríguez, el estratega de Ayuso; o el propio hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso.

Ángel Carromero

Ángel Carromero, que ha dimitido como director general de la Coordinación de la Alcaldía de Madrid, era hasta este jueves asesor y persona de confianza de Almeida desde que llegó al cargo en 2019. Según el medio citado, Carromero hubiera encargado de solicitar a Álvaro González, director de la Empresa Municipal de Vivienda y el Suelo (EMVS), que investigase por medio de un detective privado el presunto cobro de comisiones.

Fuentes del PP señalaron a este periódico que fue el principal urdidor de torpedear la estrategia de Ayuso de liderar el Partido Popular de Madrid. Esas mismas fuentes llegaron a afirmar que Carromero es "el perro fiel de Pablo Casado" y que apenas estaba en el Ayuntamiento, porque "se pasa todo el día en la calle Génova conspirando contra Ayuso".

El presidente del PP, Pablo Casado y el asesor de los populares en el Ayuntamiento de Madrid, Ángel Carromero, durante un acto celebrado en Julio. — Mariscal / EFE

Sin embargo, uno de los episodios que dieron a conocer a Carromero no tuvo nada que ver con la política, sino con un accidente de tráfico que provocó la muerte del opositor cubano Oswaldo Payá. La Justicia cubana condenó al dirigente popular por homicidio y a cuatro años de prisión. Finalmente, fue extraditado a España, donde ingresó en una cárcel de Segovia. Tuvo el respaldo de Casado y Esperanza Aguirre y continuó trabajando para el PP.

Miguel Ángel Rodríguez (MAR)

Miguel Ángel Rodríguez es el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Es el encargado de planificar las principales líneas de ataque y estrategias comunicativas de la presidenta regional. Durante estos últimos meses, la prensa ha desvelado las continuas tensiones y la mala relación entre Rodríguez y García Egea. Según El Confidencial, ambos discutieron por la convocatoria electoral del 4-M en la Comunidad de Madrid.

El secretario general del partido no solo habría mostrado su disconformidad por el adelanto electoral, sino que habría amenazado con impedir que Ayuso fuera la candidata. Por su parte, Rodríguez se negó rotundamente a llevar en la lista a Toni Cantó. El pulso lo ganó Rodríguez, pues Ayuso fue la candidata y, además, la Justicia ordenó que Cantó no podía ir en la lista electoral por no estar empadronado en Madrid antes del 1 de enero.

Miguel Ángel Rodríguez (c) a la salida de los Juzgados de plaza de Castilla. -EFE / Archivo

Rodríguez es un conocido aznarista, pues comenzó su carrera política con tan solo 23 años de la mano de José María Aznar cuando fue presidente de la Junta de Castilla y León. Aznar lo designó como portavoz del Gobierno en la comunidad. Algunos periodistas denunciaron que llevaba una lista negra con nombres de profesionales de medios de comunicación, con aspectos de la vida personal de cada uno de ellos. En su historial también queda reflejado que en 2013 fue detenido por cuadruplicar la tasa de alcohol mientras conducía.

Tomás Díaz Ayuso

Una de las primeras veces que salió el nombre de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña, fue cuando una diputada del PSOE, María del Carmen López Ruiz, lo mencionó para denunciar que "se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar". La presidenta de la Cámara regional, Eugenia Carballedo, expulsó a la representante socialista por esas palabras de la Asamblea de Madrid.

El hermano de Ayuso es diplomado en Gestión Comercial y Márketing por la Cámara de Comercio de Industria de Madrid. Es jefe de desarrollo de proyectos de Artesolar - Iluminación LED S.L desde 2016 hasta la actualidad. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid adjudicó contratos a esta compañía por valor de más de 70.000 euros, según informó eldiario.es. Esto ha llevado a la oposición a reclamar explicaciones en varias ocasiones sobre las adjudicaciones a la empresa para la que trabaja Tomás Díaz Ayuso.

Daniel Alcázar

Otra de las sospechas que han motivado a la dirección del PP a investigar a la líder regional es el contrato que su gobierno adjudicó a la firma Priviet Sportive S.L, cuyo principal accionista es Daniel Alcázar, amigo de la infancia de Isabel Díaz Ayuso y de su hermano. En este caso, se produjo un contrato con dicha firma para la compra de mascarillas FFP2 y FFP3 de 1,5 millones de euros.

En esta operación se vuelve a señalar a Tomás Díaz Ayuso, que se habría llevado una comisión, que la propia presidenta ha admitido, aunque ha añadido que el proceso fue legal y regulado ante Hacienda.

Álvaro González

Álvaro González es director de la Empresa Municipal de Vivienda y el Suelo (EMVS) y al que Carromero habría acudido para pedirle que contrate a un espía privado para que indague en las operaciones llevadas a cabo en Madrid y averiguar si hubo alguna irregularidad.

González estaría empleando un audio con una conversación privada para responsabilizar a Carromero del movimiento de espionaje, según han indicado a Público fuentes del PP. Entretanto, el entorno de Ayuso explica que la disputa relacionada con este material se está librando en el Ayuntamiento mientras Sol permanece al margen.