Vox ha registrado este martes la moción de censura contra el Gobierno de coalición, casi dos meses después de que el líder de la formación, Santiago Abascal, anunciara durante un Pleno del Congreso que iba a presentar esta iniciativa parlamentaria. Como estaba anunciado, será el propio Abascal el candidato a presidente del Ejecutivo del partido de ultraderecha, mientras que el diputado de Vox por Barcelona, Ignacio Garriga, será el encargado de defender la moción.

El portavoz del partido en la Cámara, Iván Espinosa de los Monteros, ha presentado la iniciativa y ha desgranado, junto con Garriga, los "motivos" que han llevado a Vox a registrar una moción de censura, cuya fecha aproximada no se conoce aún, ya que, una vez presentada, es la Mesa del Congreso la que tiene que revisar si la iniciativa cumple con todos los requisitos para admitirla a trámite.

"Ha llegado el momento de exigir responsabilidades políticas. Tenemos el peor Gobierno posible en el peor momento posible. Es el momento más grave para nuestra democracia desde el año 1978. Apelamos a la responsabilidad del resto de los diputados. Cumplimos con nuestra responsabilidad y hemos dejado tiempo a otros grupos para que asuman esta responsabilidad", ha asegurado el portavoz de Vox, que ha sido preguntado de forma directa por el PP.

Tras el anuncio de la moción, los de Pablo Casado manifestaron que no apoyarían la iniciativa, y llegaron a expresar que la moción iba dirigida contra el propio Casado, y no contra Pedro Sánchez. "El PP se encuentra con que la mayoría de sus votantes y simpatizantes no entiende su postura. Van a presentar una reprobación al vicepresidente Pablo Iglesias y al ministro de Consumo, Alberto Garzón, y los números tampoco les dan a ellos para eso; si dicen que la cosa está tan mal… Si no lo apoyan, tendrán que explicarlo. Quizá el PP quiere reevaluar esa posición precipitada", ha dicho el portavoz de Vox.

Espinosa ha desvelado que el partido ha mantenido "contactos constantes" para buscar un candidato a la Presidencia del Gobierno, y que han llegado a hablar con varios ex altos cargos del Estado que estuvieron en otros Gobiernos. "Hemos tenido conversaciones con mucha gente, y el apoyo que hemos recibido ha sido unánime, pero no todo el mundo está dispuesto a asumir una responsabilidad como esta".

Finalmente, tras no encontrar un candidato de mayor consenso, han decidido que Abascal sea el candidato. "El mejor candidato posible en este momento es Santiago Abascal", ha insistido Espinosa.