Europa pone en evidencia al PP y le fuerza a asumir el impuesto a las energéticas solo un día después de votar en contra

Lo que antes era una calculada ambigüedad en el PP se ha convertido en un sí a grabar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. "Estamos de acuerdo en grabar a las eléctricas", ha asegurado Alberto Núñez Feijóo este miércoles. "Si las empresas contribuyen a rebajar los recibos de los vulnerables decimos que sí", señaló. 24 horas antes, sin embargo, votaron 'no' en el Congreso a la toma en consideración de la ley impulsada por el Gobierno para poner en marcha los nuevos impuestos.

"No podemos aprobar medidas que solo tienen por objetivo que la caja de Sánchez tenga más dinero", justificó este martes la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra. Dijo también que era "demagogia" decir que esa recaudación repercutiría en la economía de los hogares.

Pero entre el 'no' del PP en el Congreso y las palabras de Feijóo pasó algo. La líder del Partido Popular Europeo y presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió los impuestos a los beneficios extraordinarios de las grandes compañías que propone el Ejecutivo. "En los tiempos en que vivimos no puede ser que algunos obtengan unos beneficios extraordinarios y sin precedentes gracias a la guerra y a costa de los consumidores. En estos momentos, los beneficios deben compartirse y canalizarse hacia quienes más los necesitan", aseguró. Bruselas, eso sí, deja fuera a los bancos.

Feijóo hizo equilibrios este miércoles para no llevar la contraria a la líder conservadora europea. "Está hablando de beneficios extraordinarios, no está hablando de facturación", justificó. Es cierto que el plan comunitario propone gravar solo lo que las empresas declaren como beneficios y el Gobierno ha planteado gravar las ventas y evitar que las energéticas puedan jugar con sus cuentas y no declarar todos los beneficios. ​

El líder del PP insistió en este argumento. "Una cosa es bajar el recibo de los clientes y otra que las empresas paguen para aumentar la recaudación del Estado", dijo. Lo que se votó este martes era el primer paso para que la ley echase a andar y pudiese debatirse entre los grupos para futuras modificaciones y aún así el PP se opuso. Feijóo, aseguró este miércoles en una entrevista en el programa El Objetivo que si el Gobierno presentaba la misma propuesta que Bruselas tendrían su voto a favor.



Además de el qué se grava, el plan europeo y el del Gobierno difieren en a dónde iría el dinero recaudado. La Comisión Europea propone un fondo finalista y la propuesta inicial del Ejecutivo es que no se establezca ningún fin concreto.

Así convencería Feijóo a las eléctricas

Aún así, el PP ya ha asumido el impuesto a las eléctricas e incluso Núñez Feijóo explicó como intentaría "convencer" a las energéticas, que hasta ahora se oponen frontalmente: les diría que toda la Unión Europea está de acuerdo, señaló, "que no voy a grabar tus facturaciones", y que lo recaudado "va para tus clientes" y "es muy bueno que tengas clientes".