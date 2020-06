Podemos Euskadi concluirá su proceso de renovación interna a las puertas de la campaña electoral

El camino se despeja. Cuando se produzca el puntapié inicial de la campaña electoral vasca, Podemos Euskadi ya habrá llegado al final del partido que tenía pendiente: su proceso de renovación interna. La formación morada escribirá así el epílogo de la crisis abierta tras la dimisión de su último secretario general, Lander Martínez, alejado ya de la primera línea de la política.

La dimisión de Martínez fue una de las sorpresas políticas de este primer semestre en Euskadi. Ocurrió el pasado 27 de febrero, nada más conocerse los resultados de las primarias para la elección de la candidata a lehendakari. La apuesta de Martínez –y del sector que le apoyaba en la dirección de Podemos– era la ex diputada Rosa Martínez. Sin embargo, las bases eligieron a la ex senadora Miren Gorrotxategi, quien contaba con el respaldo de los tres diputados de Podemos Euskadi en el Congreso.

Será precisamente una de las representantes vascas en Madrid quien ahora buscará acceder al cargo de coordinadora autonómica (antes secretaria general): Pilar Garrido, profesora de Derecho Constitucional y diputada de Podemos, se presenta al proceso de Primarias que ya está abierto en este partido y que permitirá cerrar su renovación interna. Garrido cuenta con el apoyo de Gorrotxategi, quien figura en su lista.

"Queremos un Podemos en Euskadi valiente, que no deje a nadie atrás en la salida de esta crisis. Vamos a tejer alianzas con el resto de fuerzas políticas, también con los agentes sociales, para hacer realidad este proyecto político", anunció Garrido en el lanzamiento de su candidatura, identificada con el nombre de "Zubiak" ("Puentes"). "Seguimos creyendo que es necesario construir puentes, tanto dentro del partido como hacia fuera", defendió.

Tres candidaturas

La diputada aparece como la clara favorita de cara a las votaciones telemáticas, que se realizarán del 12 al 17 de junio. Previamente, entre este jueves 4 y viernes 5, se realizará el registro oficial de listas y documentos. En total, se presentarán tres candidaturas: además de Garrido, acudirán Rafael Garde, trabajador autónomo del sector de la madera y cofundador de Podemos en Araba, y María Luisa Gadea, ex comerciante en paro y militante de este partido en Sopela (Bizkaia).

"Nunca me había metido en política porque no había ningún partido que me llenara al 100%, hasta que nació Podemos. Desde entonces, llevo trabajando por y para el partido, luchando contra las injusticias sociales y por dar voz a los que no la tienen. Por eso, creo que los militantes en los círculos tenemos que ser escuchados y participar en las decisiones de Podemos Euskadi", afirma Gadea en su presentación.

"Pienso que la crisis sanitaria de la COVID-19 nos sitúa en la situación apremiante de salir de esta crisis sin que ello sea en detrimento de los trabajadores y trabajadoras. Esto significa dar un vuelco al panorama político vasco, buscando una alternativa al actual gobierno del PNV", sostiene por su parte Rafael Garde.

Los resultados de las votaciones se conocerán el 19 de junio. De esa manera, una vez renovada la secretaría general o coordinación autonómica –será la cuarta persona que accede a ese puesto desde el nacimiento de este partido en 2015–, la estructura de Podemos podrá centrarse exclusivamente en la campaña de cara a las autonómicas vascas, que finalmente comenzará el 26 de junio y tendrá una duración de dos semanas.

Fuentes de la formación de izquierdas señalaron a Público que no se espera ningún pronunciamiento previo a las votaciones internas por parte de Lander Martínez, quien ya anunció en febrero pasado su decisión de retirarse de la política. Tampoco habrá ninguna candidatura que cuente con el apoyo explícito del sector más próximo al ya exsecretario general.