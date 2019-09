Cuando el pasado 3 de abril un juez de Palencia dictó sentencia en primera instancia estimando la demanda civil presentada por Jusapol contra Público y este periodista, los dirigentes de esa asociación policial y de su sindicato filial Jupol cantaron victoria y acusaron a este diario de todo tipo de malas prácticas periodísticas. Pero la realidad es que los policías en activo (de Jusapol y Jupol) que testificaron en el juicio –celebrado en el Juzgado Nº7 de Palencia, el 27 de marzo– cometieron perjurio al negar el respaldo político y económico que recibieron de Ciudadanos... hecho que también ocultaron a los policías que les dieron sus votos para que ganaran la mayoría de los sillones del Consejo de la Policía.

Así se demuestra en sendas iniciativas judiciales emprendidas por este diario aportando numerosas pruebas documentales y de audio que demuestran la falsedad construida por esos agentes de la Ley; montaje que además presentaron cometiendo ante el juez un delito de falso testimonio con la consecuencia de inducirle a dictar una resolución contraria a Derecho, y lesiva y perjudicial para los demandados.

Así se expone en el recurso de apelación contra la sentencia, en el que se desarrollan a lo largo de 42 folios las evidencias de que "esa resolución en primera instancia incurre en diversos y manifiestos errores de valoración de las pruebas practicadas, así como en la indebida aplicación de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, y de la jurisprudencia que la ha interpretado".

El perjurio de Morales conduce al juzgador a "conclusiones ilógicas, incoherentes e inverosímiles"

Fundamentalmente, lo que conduce al juzgador a "conclusiones ilógicas, incoherentes e inverosímiles" –manifiesta el recurso– es el testimonio del excoordinador de Jusapol en Madrid, Carlos Morales Márquez, quien declaró en la vista oral por vídeo conferencia y sostuvo, bajo juramento y avisado de que cometería delito si faltaba a la verdad, una versión a todas luces irracional y falsa, que se desmonta fácilmente porque no es más que una invención, un auténtico insulto a la inteligencia tal como se prueba en la querella criminal presentada contra él:

En la información original que dio motivo a la demanda civil de Jusapol contra Público se incluía un archivo de audio que el ahora querellado había compartido en la red social WhatsApp con otros compañeros de esa asociación policial, y cuyo contenido y transcripción son los siguientes:

Empezamos a montar todo, con gente que había trabajado mucho en este proyecto de Jusapol: Pablo, Aarón, Chema y yo. Los problemas vienen cuando un día antes de la entrega de la ILP [Iniciativa Legislativa Popular] nos exigen que hay que meter por imperativo legal a una persona que ni conocíamos, y además ¡que iba a ser el secretario general! Nadie lo había visto, nadie sabía de su existencia. Nadie sabía quién era.

"Nos negamos todos a que alguien naranja impusiera el secretario general, una persona que nadie había visto"

A partir de entonces, nos negamos todos... a que alguien naranja impusiera el secretario nacional. Esta persona impuesta, a partir de ese momento ha ido a la entrega de la ILP, se ha echado la foto al lado de Albert Rivera, ha ido a la manifestación de Valladolid, ha ido a la manifestación de Guadalajara y también a la manifestación de Ávila. Anteriormente a esto, no se le había visto.

El resto de personas que seguimos montando el sindicato decidimos que si nos lo imponían no iba a ser secretario nacional, sino una secretaría sin peso. Esto llevaba su curso, hasta el día que se decidían los puestos. Al acto llegó el impostor con todo preparado: un código ético sacado de algún partido político, un organigrama y con todos los puestos decididos… y sabía que no era el secretario nacional, que nos íbamos a negar. Pasaba a ser el secretario de organización. El secretario nacional: Chema, de Oviedo.

Y, bueno, vino el impostor vendiéndonos la moto de que iba a ser un sindicato horizontal y no vertical, como hasta ahora habían sido todos. Pero la realidad es que en la Secretaría de Organización él tiene todo el peso del sindicato. Apoyado también por un amigo suyo que se ha traído. Por el ‘artículo 33’ se hace así y ha habido órdenes de que se hiciera así, momento en el cual decido levantarme de la mesa e irme. A pesar de que me habían dado lo que yo había pedido.

Es más que evidente a qué partido "naranja" se refiere cuando denuncia que les "ha impuesto al secretario nacional" de Jusapol, el "código ético" y un "organigrama con todos los puestos decididos". Pero cuando se le pregunta ante el juez si esa formación naranja es la de Ciudadanos, Carlos Morales miente descaradamente (a partir del min. 12:37:00 del juicio):

El policía mintió descaradamente al juez al aseverar que "los naranjas" no eran Ciudadanos, sino unos "radicales que un día fueron con camisetas naranjas a la manifestación"

“No, para nada. [Letrado: ¿A quién se refiere?] Pues para nosotros, la formación naranja era una parte radical dentro de la organización de JUSAPOL. Eran radicales porque a las manifestaciones y concentraciones que nosotros montábamos, pues por su forma de actuar y de hacer las cosas, pues eran radicales. Un día fueron a una manifestación con camisetas naranjas y a partir de ese momento les llamábamos “los naranjas”. Para nada tiene que ver con el partido político que creo que es Ciudadanos. [Letrado: ¿Esa foto con Albert Rivera, no tiene que ver con Ciudadanos?] Esa foto con Albert Rivera tiene que ver con Ciudadanos, pero en esa foto estoy yo y hay otros quince o veinte miembros de JUSAPOL en esa foto”. [Letrado: Pero Vd. estaba, entiendo, aquí criticando o cuestionando el hecho de que se echara la foto al lado de Albert Rivera, ¿no?] No, para nada. Yo estoy diciendo en esos momentos lo que ha hecho en su agenda a partir de esos momentos. De ir a la manifestación de Valladolid, la de Guadalajara creo que también la menciono, que se ha hecho la foto al lado de Albert Rivera, lo que ha hecho a partir de ese momento, a través de su agenda.”

Resulta más que obvio que Morales, con su declaración en el acto del Juicio, faltó gravemente a la verdad cometiendo un delito de falso testimonio, sabiendo perfectamente lo que ello suponía, puesto que además es un policía en activo (escala básica, 2ª categoría).

Pero en la querella criminal contra él este diario aporta también pruebas documentales de que jamás existió en Jusapol esa supuesta facción "radical con camisetas naranjas", como conversaciones de otros policías en grupos de WhatsApp que manifiestan su indignación porque la manifestación de Barcelona se convirtió en "un acto político a nuestra costa". Uno de ellos, muy activo actualmente en Jusapol y Jupol, escribió:

Alejandro: Si te crees que no sabemos a la legua que se sube al barco Ribera (sic)

Otro miembro del chat Equiparación Salarial también escribió:

"Luego llegó manifestación Barcelona que incluso Albert Rivera nos pidio a asociaciones, y fue Jusapol quien se la dio y con apoyo Ciudadanos y algo de infraestructura que proporcionó salió muy bien. Yo estuve, y casi solo se oia Jusapol, que gritaban entusiasmados mis propios afiliados".

Por tanto, queda plenamente demostrado que Carlos Morales cometió falso testimonio ante el juez, y ese hecho es todavía más grave porque ese magistrado justifica su resolución condenatoria contra Público precisamente en "el desmentido realizado por el citado testigo".

Pero otros policías de Jusapol que acudieron al juicio como testigos tampoco declararon "la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad", como demostramos en el recurso de apelación, subrayando "la omisión en la valoración [por parte del juez] de las pruebas relativas a las diversas diligencias de contraste de la información llevadas a cabo ex ante por el periodista demandado".

El audio en el que el secretario de comunicación de Jupol reconoce la financiación de Ciudadanos a Jusapol

Específicamente, una grabación de audio en la que Pablo Pérez Menéndez –quien fue portavoz de Jusapol en Madrid y es el actual secretario de Comunicación de Jupol– reconoció sin ambages:

PP: --Claro. Sí allí seguro se buscó un apoyo porque realmente JUSAPOL no tenía capacidad económica para pagar todo lo que había que pagar allí. Y eso te lo estoy diciendo todo bajo manga, no te lo estoy diciendo seriamente, porque lógicamente Ciudadanos no va a reconocer en ningún momento que financió esta manifestación".

PP: --Ah! Claro, ¿que financió parte de la manifestación? Claro".

PP: --Pero es que no se le pidió solo a Ciudadanos.

VC: --Económicamente…

PP: --Económicamente. No, no, físicamente estuvieron todos. Estuvieron todos. Todos.

VC: --Sí, sí…

PP: -- Económicamente colaboró Ciudadanos, pero se pidió colaboración al resto de partidos para la manifestación.



PP: --... sí es verdad que se le dio cierto protagonismo a Ciudadanos por el hecho de que fue el único que colaboró allí. Que el protagonismo fue bueno…

PP: --Tú sabes que ellos te están apoyando o no te están apoyando a cualquier precio.

VC: --Te están apoyando lo que te están apoyando…

PP: --Hombre. Pero eso está claro. Eso es política pura y dura.



PP: --¿Por qué te prestas a eso? Porque sabes que tienen la llave para los presupuestos.

PP: -- Ellos pide de contrapartida que les pongas en la cabecera de la manifestación. ¿Qué haces? ¿Les dices que no?

Estos audios fueron reproducidos recientemente por Radio Las Palmas, en el programa La Ventana Indiscreta de María Montero, y la reacción de Jupol y Jusapol no fue en absoluto la de dar explicaciones, sino empezar una campaña a cualquier precio en las redes sociales contra la periodista, llamando a denunciarla y bloquearla "no importa el motivo":

Me ha llegado esto por grupos de RRSS, parece que las verdades ofenden, no te rindas @MariaMonteroTFE que se entere todo el mundo que hay detrás de Jusapol, Jupol y Jucil 💪 pic.twitter.com/sWvBbq13mC — EL Bicho Verde (@elbichoverde98) August 29, 2019

Radio Las Palmas solicita una investigación al director general de la Policía sobre el audio de Pablo Pérez

Pero ella no se ha rendido, sino que ha presentado una solicitud al director general de la Policía pidiendo una investigación sobre los audios de Pablo Pérez y sobre la "financiación" de Jusapol por Ciudadanos. También ha denunciado las campañas masivas de Jusapol contra su imagen en las redes sociales:

#laventanaindiscreta Solicitamos al Director General Policía @interiorgob una investigación sobre los audios de Pablo Pérez @JupolNacional sobre la "financiación" de Jusapol por Ciudadanos y denunciamos campañas masivas de Jusapol contra mi imagen en RRSS #AudioPabloPérez pic.twitter.com/LWyLRlOFK3 — Maria Montero (@MariaMonteroTFE) August 30, 2019

En definitiva, los dirigentes de Jusapol/Jupol siguen intentando ocultar la verdad a sus afiliados y a los que les votaron para el Consejo de la Policía, porque la verdad es que violó todos sus principios y promesas, poniendo a la asociación policial en manos del partido que decidió aprovecharse del auge de ese movimiento de base por la equiparación salarial.

Y, tal como Público reveló en exclusiva hace más de un año, la formación naranja –no unos radicales con camisetas, sino Ciudadanos– no sólo se aprovechó del éxito de Jusapol, sino que muy pronto se apropió de la asociación y forzó su transformación en un sindicato policial (Jupol), en flagrante violación de sus compromisos constituyentes.

...CONTINUARÁ