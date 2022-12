Feijóo se abre a apoyar la moción de censura de Vox que ha descolocado al PP

Vox ha descolocado al PP de Alberto Núñez Feijóo por segunda vez en un mes. Y solo ha necesitado tres palabras: moción de censura. El PP ha querido evitar a toda costa una votación en el Congreso para cesar al Ejecutivo que saben perdida pero la ultraderecha ha redoblado la apuesta y ha arrinconado al PP asegurando que la presentarán. La pelota vuelve a estar en el tejado de un Feijóo visiblemente incómodo que se abre ahora a sumar sus votos a la ultraderecha. ​

Fuentes de la dirección nacional del PP aseguran que no votarán en contra y que el sentido de su voto en la moción al Gobierno que quiere presentar Vox estará entre la abstención y el 'sí'. Pero Génova quiere sobre todo que quede claro- distintas fuentes de la cúpula del PP han insistido en ello durante este martes- que Feijóo no se opondrá. "No vamos a votar que no porque estamos pidiendo elecciones", aseguran desde el entorno más próximo al líder del PP.

Hasta este martes los populares se limitaban a rechazar la moción, desligándose de Vox y Ciudadanos, pero ha sido el propio Feijóo quien en una entrevista con Federico Jiménez Losantos- satélite mediático de la ultraderecha- en EsRadio puso el sentido del voto del PP en el centro del debate. " 'No' no vamos a votar", le avanzó a Losantos y a sus oyentes.

Esa afirmación de Feijóo pilló a los suyos descolocados y sin conocer cuál era la postura oficial del PP ante una hipotética votación. Cuca Gamarra esquivaba en el Congreso dar respuesta concreta a las preguntas de los periodistas mientras que otros miembros de la cúpula se hacían los escurridizos para no posicionarse. La explicación la da un miembro del comité de dirección de Génova, que confirmaba a Público que el tema no se había "despachado" en las reuniones que mantienen semanalmente. Se enteraron de que el PP se debatía entre el 'sí' y la abstención porque Jiménez Losantos se lo preguntó a Feijóo.

La decisión estaba tomada. Ahora, fuentes de la dirección nacional consultadas por este periódico explican que van a esperar a conocer el candidato y la fecha para concretar el voto. Los de Santiago Abascal, en contacto con la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, buscan un candidato independiente que no esté significado con ningún partido. Sobre la fecha, Vox quiere que sea en el mes de enero. Con la propuesta clara los populares harán "una reflexión" dentro del comité de dirección del partido para decidir si se abstendrán o le darán sus votos a Vox, aseguran.

Contactos entre Feijóo y Abascal

"Es lo mínimo" para un partido democrático, subrayan defendiendo que lo contrario les parecía una "frivolidad" más propia de Pedro Sánchez. Pero lo cierto es que Feijóo ya ha tomado la decisión de no votar que no sin pasar por el órgano de dirección de partido.

En este sentido, fuentes del núcleo duro de Feijóo aseguran que el presidente del PP y el líder de Vox mantienen contactos para hablar sobre este asunto. Los populares sostienen, en público y en privado, que es un error estratégico presentar la moción de censura porque es un movimiento que solo beneficia a Pedro Sánchez. La 'número dos' de Génova y portavoz del PP en Congreso, Cuca Gamarra, ha constatado en una ronda de contactos que el presidente del Gobierno cuenta con el respaldo mayoritario de la Cámara.

"Seducir" a Vox

Aún así, la ultraderecha está dispuesta a impulsar su segunda moción de censura contra Sánchez de la legislatura y Feijóo asume que así será. Tampoco tratará de convencerles de lo contrario aunque haya voces dentro de Génova que apuesten por "seducirles" para que den marcha atrás y les eviten un debate incómodo en el seno del partido. Porque, aunque la abstención es en este momento la opción preferida por la cúpula del PP, hay un sector del partido que le pide a Feijóo votar a favor.

Enmienda a la estrategia de Casado

Lo cierto es que el hecho de que Génova insista tanto en que el PP no votará en contra de la moción es un enmienda a la totalidad de la estrategia de su predecesor en el cargo, Pablo Casado. Casado no soló votó 'no' a la moción de censura a Sánchez que la ultraderecha presentó en octubre de 2020, sino que hizo un discurso muy duro contra Abascal que sorprendió incluso en las filas del PP.

Feijóo era entonces presidente de la Xunta de Galicia y desde aquella esquina de España- como acostumbra a referirse el líder del PP- apoyaba el 'no' a la moción de Casado diciendo, por ejemplo, que parecía "diseñada por el Gobierno para ganarla fácilmente". La historia se repite, y Feijóo lo sabe. Pero está en el puente de mando y, por el momento, ya ha decidido que él no se va a oponer. "Desde luego no vamos a salir contra Abascal como Casado", dice un dirigente del partido.