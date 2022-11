Feijóo aprieta a Marlaska por la tragedia de Melilla y se venga del PSOE por la de Tarajal

No es verdad que para el Partido Popular el giro de Pedro Sánchez con Marruecos y el Sahara volase por los aires el consenso en política exterior del bipartidismo. Al menos no por primera vez para ellos "En 2014 con el Tarajal ya hubo una ruptura", dicen fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo. "En ese momento ya se rompió un poco", coincide otro miembro de la formación conservadora con décadas de trayectoria política. El PP no ha olvidado la presión del PSOE sobre el gobierno de Mariano Rajoy y el entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y ahora se cobra su vendetta con la tragedia de Melilla.

Feijóo ha dado la orden de ir hasta el final contra Fernando Grande-Marlaska y desde este martes exigen su salida del Gobierno, ya sea través de su dimisión o de su cese. El primer escenario parece el más improbable porque el propio ministro lo ha descartado este jueves: "estoy tranquilo, no me planteo dimitir". Si el segundo tampoco se produce, entonces el PP ya ha advertido que someterá a Marlaska a un "calvario parlamentario". Aunque no es la opción preferida del PP, los populares no cierran la puerta a apoyar una comisión de investigación en el Congreso.



"Ellos fueron a muerte contra el gobierno de Rajoy cuando lo del Tarajal", señala un miembro del PP para justificar que su partido no tiene motivos para no hacer lo mismo con el Ejecutivo de Sánchez. "Fueron a saco y pusieron en duda la actuación del gobierno y de la Guardia Civil", defiende otra diputada popular. Los de Feijóo centran el asunto en la venganza política.

El Gobierno también ha puesto sobre la mesa la tragedia del Tarajal. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le ha pedido al PP que sea "prudente con las declaraciones que haga", recordando "las situaciones que vivimos en El Tarajal no hace tanto tiempo".

El 6 de febrero de 2014 15 personas murieron intentando cruzar a nado el espigón que separa Marruecos de la playa ceutí de El Tarajal. La Guardia Civil utilizó material antidisturbios y lanzó pelotas de goma. "En el lado de Ceuta, en las rocas había al menos cinco guardias que tiraban al agua. Cuando he entrado en la desviación me han alcanzado dos balas, la primera en el pie y la segunda en la rodilla, que está inflamada. Me he batido como podía y he salido del agua, he llegado al lado de Ceuta. Estaba tirado en la playa y he recibido la tercera bala en la cara", relató un camerunés que tenía entonces 33 años para un informe de la ONG Caminando Fronteras.

Un sargento, un capitán, un teniente y 13 agentes de la Guardia Civil de aquel operativo fueron llamados a declarar imputados por homicidio imprudente, pero la causa terminó archivada. En el Congreso, el PSOE intentó cercar al gobierno de Rajoy pero, con una mayoría absoluta, el PP vetó la comisión de investigación.

Señalan a Antonio Hernando

Los populares recuerdan especialmente el papel de Antonio Hernando. Hernando, que es ahora director adjunto del Gabinete de Presidencia, era en ese momento el secretario de Política Autonómica del PSOE y fue quien lideró la ofensiva contra Fernández Díaz. "Pedir la dimisión de Fernández Díaz se convirtió en el eslogan de Hernando", dice una diputada del PP que dice "estar reviviendo" todo lo sucedido en 2014.

Los paralelismo son más que evidentes. Según las informaciones de ese momento recogidas por los medios de comunicación, el argumento de los socialistas para cercar al gobierno popular era que las versiones oficiales habían "venido siendo desmentidas por la difusión desde los medios de comunicación de imágenes grabadas y por la aparición de testimonios".

Lo cierto es que ahora es el PSOE quien se niega a poner en marcha una comisión de investigación parlamentaria sobre lo sucedido en el intento de salto a la valla de Melilla del mes de junio en el que murieron al menos 37 personas. En septiembre los socialistas ya lograron esquivar una comisión con el apoyo del PP.

"Ahí dimos un paso atrás", señalan fuentes del PP que defienden que en ese momento eligieron comportarse como un partido "leal". A pesar de que en este medio ya se habían publicado imágenes que atestiguaban que agentes marroquíes cruzaron la valla de Melilla y golpearon a migrantes en suelo español para devolverlos en caliente. Ahí el PP cerró filas con el Gobierno. "Después de la inspección ocular y del visionado de las imágenes no podemos", defiende ahora. "Igual si no hubieran abierto la veda con el Tarajal...", zanjan.