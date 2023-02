Feijóo oculta a sus diputados quién será el sustituto de Suárez Illana en la Mesa del Congreso: "Saben lo que tienen que saber"

Han pasado más de dos meses desde que el diputado del PP Adolfo Suárez Illana anunció que dejaba su escaño en el Congreso -"por motivos personales" y para "retomar ya las obligaciones profesionales y familiares"- y con él la secretaría cuarta de la Mesa del Congreso. Fue el 29 de noviembre de 2022 y entonces trascendió que la decisión había sido acordada con el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo.

La elegida 72 días después ha sido Carmen Navarro, vicesecretaria de Políticas Sociales del PP y "una persona de confianza" de Feijóo, reza el comunicado enviado por el grupo parlamentario. La decisión se ha tomado de espaldas a sus propios diputados, que han conocido el nombre poco antes que los medios de comunicación.



Es su modus operandi habitual, según fuentes próximas. El que ya aplicaba como presidente de la Xunta de Galicia y que exportó a Génova desde su aterrizaje: las decisiones se toman dentro del núcleo duro de Feijóo y se comunican en el último momento.

Así, sucede que mientras que desde el entorno de Feijóo se anunciaba que la decisión sobre el sustituto de Suárez Illana en la Mesa del Congreso estaba tomada y se anunciaría este jueves, en su grupo parlamentario nadie sabía nada. "Ni idea". El ocultismo se ha impuesto.

"Saben lo que tienen que saber", justifican fuentes de la dirección nacional. La desconfianza en sus propios diputados es evidente, más aún si se tiene en cuenta que este lunes Feijóo mantuvo un encuentro con sus grupos del Congreso y el Senado -que no comunicó a la prensa- y en la que no les comunicó quién iba a ocupar la secretaría cuarta de la Mesa.

"El feijooísmo es así", señala un miembro del PP que conoce bien a Feijóo de su etapa en Galicia. Obsesionado con evitar filtraciones a la prensa, el presidente popular trabaja desde el hermetismo también de puertas para adentro. Tanto es así que tampoco los miembros de su comité de dirección -su equipo más cercano- conocen el nombre ni han sido partícipes de la decisión.

Hasta cuatro fuentes distintas confirman a Público que no se ha despachado este tema en ninguna de las reuniones que Feijóo mantiene semanalmente con sus vicesecretarios. "No es un tema importante", justificaba este miércoles una fuente del partido. Otro miembro destacado del PP de Feijóo señala la posibilidad, incluso, de que el sustituto de Suárez Illana se enterase "muy poco antes, casi en el momento". "El feijooísmo es así", insiste. Y no ha cambiado.



En los últimos días se han puesto sobre la mesa algunos nombres como el de José Antonio Bermúdez de Castro, Isabel Borrego o Ana Beltrán, vicesecretaria de organización con Pablo Casado. Pero nadie tenía "ni idea", dicen fuentes parlamentarias.

Pero el misterio con el que Génova ha mantenido la decisión se ha resuelto este jueves por la mañana, como había avanzado la dirección del partido. Así, la Mesa del Congreso, formada por nueve miembros que se reparten por partidos, volverá a la normalidad con Carmen Navarro ocupando el puesto de Suárez Illana. De los nuevo miembros que conforman la Mesa, en esta legislatura PSOE y Unidas Podemos ocupan seis; a partes iguales, tres y tres; el PP dos y Vox uno.

Un hombre al frente de la Fundación Concordia y Libertad

Además de la parlamentaria, el adiós de Suárez Illana dejó otra vacante: la presidencia de la Fundación Concordia y Libertad, adscrita al PP. También para esto hay sustituto, según fuentes próximas a Feijóo, que afirman que es un hombre, ajeno a la política y con una gran trayectoria. De nuevo, la decisión se ha tomado entre el núcleo del presidente del PP desde el hermetismo más absoluto.

"Se sabrá en los próximos días", avanzan. Y así es como el PP se va enterando en diferido de las decisiones de su presidente, al que le gusta la "discreción" a nivel interno, explican para justificar su ocultismo al partido.