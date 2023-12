Feijóo hace oposición hasta contra Armengol

Tres momentos de fricción han marcado la relación entre Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, y Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados. El primero fue a cuenta de la fecha de investidura del popular. El segundo, cuando Feijóo y la plana mayor del PP insistieron en que Armengol tenía "secuestrada" la Cámara Baja por la demora en convocar el debate de investidura de Pedro Sánchez. El tercero ha tenido lugar esta misma semana. Núñez Feijóo ha criticado duramente el discurso de la presidenta con motivo de la solemne apertura de la legislatura.

Las quejas acerca de la intervención de Armengol este miércoles son, fundamentalmente, dos. Por un lado, el PP le recriminó que dijera que "la mayoría parlamentaria es legítima" y que "emana de la voluntad de los ciudadanos ejercida el 23 de julio". También que especificara que "distorsionar la realidad o cuestionar importantes valores democráticos, desde la opacidad de la disputa, solo va a aumentar la desafección de la sociedad hacia las instituciones". Los lo populares lo entendieron como una afrenta.

Por otro lado, insisten en que las leyes que citó la presidenta como emblemas del progreso de nuestro país habían sido aprobadas, la mayoría de ellas, por Ejecutivos del PSOE. De todas esas normas, una decena las promulgaron, efectivamente, gobiernos socialistas y solo una gobiernos del PP. También sentó mal eso en Génova.

Armengol no se ha pronunciado en público sobre las críticas de Feijóo y otros miembros de la bancada popular, pero su entorno sí desliza, en conversación con este medio, que "lo sorprendente sería que la presidenta hubiera dicho que lo que sale del parlamento no es legítimo". E insisten: "No sabemos qué problema encuentra el PP con que Armengol diga que lo que emana del Congreso es legítimo".

Con todo, ningún diputado popular aplaudió las palabras de la tercera autoridad del Estado. Una vez fuera del hemiciclo, Feijóo calificó de "lamentable" el discurso y aseveró que había sido "el peor discurso de un presidente del Congreso" de la historia.

En la misma línea se ha expresado Pedro Rollán. El presidente del Senado ha completado la mañana de este jueves, en el programa Más de uno de Ondacero, las valoraciones de su líder. Rollán considera que el discurso de su homóloga en el Congreso no fue "apropiado" y lo tacha de "una correa de transmisión del discurso que ya dio Pedro Sánchez en su investidura".

El presidente de la Cámara Alta asegura, sin embargo, que mantiene una buena relación con Armengol en el "cuerpo a cuerpo". Ahora bien, su insinuación de que el papel de la presidenta del Congreso es subalterno o subordinado a los designios de Pedro Sánchez es grave.

Fuentes cercanas a Armengol confirman que la relación con Rollán es buena, por eso se sorprenden al escuchar sus palabras. "Estaría bien", apuntan, "que no se hicieran, desde determinadas posiciones, ese tipo de juicios políticos sobre las instituciones", en referencia a los dardos que ha lanzado Rollán contra la presidenta del Congreso. "Nosotros no lo vamos a hacer", rematan.

De todas formas, el equipo de Armengol es claro: "La presidenta va a seguir hablando en real y no en abstracto a lo que le afecta a la gente". Es su estilo. "La democracia", completan, "se defiende no poniendo en duda la credibilidad y legitimidad de las instituciones". También rechaza las críticas del PP en cuanto a las leyes que citó Armengol en su discurso. "Son leyes buenas para España", explican, "que promulgaron unos Gobiernos, pero que otros las mantuvieron o, incluso, las reglamentaron". Con ello, el equipo de la presidenta del Congreso da a entender que no se tuvo en cuenta qué partido sacó adelante las normas, sino que fueran "avances sociales para toda España".

Parece claro, entonces, que Feijóo ha bifurcado su oposición. No solo es Sánchez el blanco de sus críticas. También Armengol. El entorno de la presidenta de la Cámara ve en ello una "estrategia clarísima" de "generar la sensación de que las instituciones que no gobierna el PP no son legítimas". El tono de los populares ha ido subiendo, aunque la 'batalla' contra la expresidenta balear viene de lejos.



La carta de la investidura y el Congreso "secuestrado"

El Partido Popular ya arremetió contra Armengol en el marco de la investidura fallida Feijóo. La presidenta de la Cámara y el líder popular se cruzaron llamadas e, incluso, algunas cartas, según pudo saber Público, para pactar la fecha de la investidura. Este medio pudo comprobar que Feijóo sugería, a través de una misiva, varios plazos para que Armengol fijara la fecha. El equipo de Armengol hizo una media y fechó el debate de investidura. Pero Feijóo, que no pudo obtener los apoyos necesarios para ser investido presidente, la acusó, primero, de haber alargado los tiempos con fines interesados y, más tarde, de tratar mejor al socialista Pedro Sánchez cuando le tocó a él pactar su propia fecha de investidura.

También insistieron los populares en que Armengol estaba coaligada con el Gobierno para que Sánchez no tuviera que someter su gestión, mientras el Ejecutivo se encontraba en funciones, al control del Congreso de los Diputados. Gamarra llegó a decir que la Cámara estaba "secuestrada por mandato de Pedro Sánchez". Armengol mantuvo, de nuevo, un perfil discreto y se limitó a insistir en que lo importante, en el momento en que se encontraba el país, era facilitar la investidura.

El día 5 de diciembre, cuando habrán pasado unas tres semanas desde que Sánchez fuera reelegido presidente, se retomará ese control al Ejecutivo. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, rendirá cuentas ante el resto de parlamentarios acerca de la actuación de España en el conflicto entre Israel y Palestina.

Todos esos han sido —y son— choques entre Armengol y Feijóo y las complicaciones no parece que vayan a terminar pronto. "Si ellos quieren faltar al decoro", zanja el entorno de la presidenta de la Cámara, "es una decisión suya".