Feijóo presiona a Ciudadanos para que no concurra a las generales: "Sería un ejercicio de madurez de agradecer"

El presidente del PP se adelanta a la decisión que toma en este momento el Comité Nacional de Ciudadanos y presiona a la formación naranja para que no se presente a las generales. "En mi opinión, sería un ejercicio de madurez y responsabilidad y, en nombre de la España que está esperando el cambio es de agradecer", ha dicho Alberto Núñez Feijóo en la Junta Directiva Nacional que se celebra en la sede de Génova y donde están reunidos más de un centenar de dirigentes del PP.

Según Feijóo, en Ciudadanos "han entendido el mensaje de este domingo": "No podemos dejar que unos pocos votos se pierdan y no se traduzcan en escaños e impiden las mayorías para que gobierne un partido reformista como es el PP". Ciudadanos ha perdido todo su poder territorial este 28M y no han logrado representación en ningún parlamento autonómico ni en ninguna ciudad importante.

Para el líder de la oposición, si finalmente se inclinan por no concurrir a las elecciones ayudarían "a mandar el mensaje de la oportunidad histórica que tenemos de concentrar esfuerzo en el PP". "A todos los votantes de Ciudadanos: esta casa reformista es su casa para siempre", afirmó Feijóo.

El Comité Nacional de la formación naranja, reunido desde las once de la mañana de este martes, será quien tome la decisión, aunque la propuesta de no presentarse es la que más fuerza tiene dentro del partido después de la debacle del 28M.