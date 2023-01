Feijóo reviste al PP de moderación con el fichaje de Borja Sémper mientras asume un posible Gobierno con Vox

Alberto Núñez Feijóo ha iniciado este lunes el año electoral con un ejercicio de equilibrismo político. A las nueve y media de la mañana asumía en una entrevista que el PP gobernaría con Vox si no podía hacerlo en solitario y a la una y media del mediodía anunciaba la incorporación de Borja Sémper al comité de dirección de Génova como portavoz de la campaña electoral. Un fichaje que perseguía desde hace meses y que es una absoluta declaración de intenciones: Sémper, ex dirigente del PP vasco, abandonó la política hace tres años por el acercamiento del partido a la extrema derecha.

El de los pactos con Vox es, quizás, el terreno donde más incómodo se siente un Feijóo acomodado tras cuatro mayorías absolutas. Así, Génova se consignó para "no hablar de otros", en referencia al partido de Santiago Abascal, y responder siempre lo mismo: el objetivo del PP "es gobernar en solitario". Pero las elecciones están cada vez más cerca y en el escenario que las encuestas le dibujan a Feijóo solo alcanza La Moncloa si suma con la extrema derecha.

De modo que, con los de Abascal recuperados ya de la sangría electoral que se pronosticaba durante la crisis con Macarena Olona, Feijóo no descarta ahora un pacto si no puede gobernar solo. En una entrevista este lunes en el programa radiofónico Herrera en Cope, Feijóo aseguró que "las coaliciones entre el PP y Vox, si se pueden evitar, las evitaré".

E inmediatamente después apuntilló que "eso no depende de mí" sino del resultado electoral, asumiendo así la posibilidad de gobernar con la extrema derecha si de las urnas no sale un gobierno en solitario para el PP. De este modo, Feijóo pone la venda antes de la herida y articula un discurso con el que dibuja un posible horizonte en el que, de no lograr una mayoría muy amplia, sería casi inevitable para el PP pactar con Vox. Eso sí, el líder de los populares reconoció que sería un pacto "malo para el país".

Sémper, el fichaje deseado por Feijóo

Estas declaraciones de Feijóo, a modo incluso de advertencia en pleno arranque de campaña, se diluyeron pocas horas después entre la sorpresa que causó el nombramiento de Borja Sémper como portavoz del partido para los comicios del mes de mayo. Una cita que marcará un antes y un después en el liderazgo del expresidente de la Xunta de Galicia.

Feijóo, según ha podido saber Público, quiso contar con el exdirigente vasco desde el inicio de su nueva etapa al frente del PP. Pero el fichaje se resistía a pesar de estar en "contacto constante". Así, no fue hasta finales del año pasado cuando se decidió a dar el paso. Según ha explicado este lunes en la rueda de prensa convocada para su puesta de largo oficial, la reforma del delito de malversación y la derogación del de sedición fueron decisivos: "Vivía muy confortable, pero observaba los toros desde la barrera y pensaba que si tanto me molestaba lo que pasaba, debía hacer algo".

Sémper, que desde que dio un paso atrás en el año 2020 trabajaba en el sector privado, vuelve a la primera línea con la intención, asegura, de "contribuir a una política tan serena como los ciudadanos a los que representa". Pero lo hace en un PP que, con un gobierno con Vox en su haber y la posibilidad de reedición en otros territorios o incluso a nivel nacional sobre la mesa, está (en la práctica) más cerca de la extrema derecha que cuando se fue.

Una relación con Abascal "a prueba de bombas"

Este lunes ha esquivado las preguntas de los periodistas al respecto y se ha limitado a repetir el argumentario que sale de Génova en los últimos meses: el objetivo es gobernar solos.

De lo que no ha querido dejar lugar a dudas Borja Sémper es de la estrecha relación que le une al líder de Vox. "Tengo una relación personal con Santi Abascal a prueba de bombas y la voy a seguir manteniendo", aseguró con rotunda claridad. "Una relación forjada a lo largo de muchos años y forjada en los años más duros que compartimos en el País Vasco. Nos conocemos desde los 17 años y hemos visto de todo", justificó.

Pero la relación del partido con Vox cobra especial relevancia para entender el encaje de Sémper en este PP si se tiene en cuenta que abandonó la política activa en enero de 2020 por la radicalización del discurso del PP, y el acercamiento a la formación de Abascal, tras varios choques directos con la entonces portavoz nacional del partido, Cayetana Álvarez de Toledo. "Mientras algunas caminaban sobre mullidas moquetas, otros nos jugábamos la vida", llegó a decir Sémper sobre ella.

El que fuera concejal del PP del Ayuntamiento de Donostia estuvo veinticinco años dedicado a la vida pública, absolutamente comprometido en la lucha contra ETA. Del ala más moderada del partido conservador, apoyó la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría frente a Pablo Casado.

Será protagonista en Génova

Ahora, Feijóo no solo le ha recuperado sino que tiene la firme intención de darle un lugar destacado en el PP. Sémper ha cerrado todos sus compromisos en el sector privado- trabajaba en una consultora- y asume que sus responsabilidades en el partido se extenderán más allá de las elecciones del mes de mayo. Así, aunque el comité electoral funcionará al margen del comité de dirección, Sémper también formará parte del segundo y estará en el núcleo de las decisiones estratégicas.

Con el cargo de portavoz nacional suprimido en el PP de Feijóo, fuentes de la dirección nacional aseguran que Sémper será a partir de ahora una de las caras más visibles del partido pero que la habitual rotación de portavoces en las ruedas de prensa continuará. Hasta el momento, Cuca Gamarra (secretaria general) y Elías Bendodo (coordinador general) solían repartirse ese rol.