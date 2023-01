La moción de censura de Vox que nació muerta y sigue sin candidato un mes después

Se busca candidato (un mes después). La ultraderecha quiere echar a Pedro Sánchez de La Moncloa, pero no encuentra candidato para hacerlo. La opción A siempre es Alberto Núñez Feijóo, pero al presidente del PP ni se le ha pasado por la cabeza la posibilidad de liderar una moción de censura que sabe perdida. Dijo que no en verano, cuando en julio Vox intentó presionarle y anunció una moción en septiembre que nunca llegó a presentar, y ha vuelto a decir que no hace un mes.

Tanta negativa de Feijóo, a pesar incluso de algunas presiones internas de su partido, dejó a Santiago Abascal en una posición difícil, porque tampoco él quiere encabezar ese pelotón. No quiere ser el primer líder político en perder dos mociones de censura en la misma legislatura y pretende que otro lo haga por él.

Por eso cuando Vox anunció el 9 de diciembre- tras conocer la reforma legislativa del Gobierno para sortear el bloqueo del Constitucional que acabó paralizando el propio tribunal- que presentaría una moción de censura contra Sánchez, dijo que lo harían con un "candidato neutral" negociado con el PP y Ciudadanos.

Lo cierto es que Génova ha rechazado desde el principio la idea de presentar una moción de censura porque consideran que Sánchez saldrá beneficiado. Como en la de 2020, los números no dan y no hay ninguna posibilidad real de que la iniciativa salga adelante. Fuentes de la dirección nacional del PP niegan a Público que estén negociando, o hayan negociado, ningún candidato independiente. Aunque sí reconocen que Feijóo y Abascal mantienen un diálogo muy fluido.

Además, desde Génova han dejado claro que estarían dispuestos a votar a favor de la moción de censura de la ultraderecha, aún sin conocer el candidato. "Lo que no vamos a hacer es votar en contra", dijo Feijóo.

Desde Ciudadanos, que atraviesa ahora mismo un momento delicado a nivel interno que culminará en un nuevo liderazgo, también aseguran que en las últimas semanas no han trabajado con la ultraderecha en la búsqueda de ningún nombre para esa candidatura.

Pero Vox se ha comprometido, esta vez parece que de forma definitiva, a comenzar el 2023 presentando una iniciativa parlamentaria para destituir al Gobierno. Y un mes después busca de forma desesperada un candidato. Alguien "con experiencia de Gobierno, que no milite en partido político alguno y que se comprometa a convocar elecciones inmediatas", defendió Abascal en diciembre.



Hasta el momento, la identidad de esa persona "de consenso" ha sido una lluvia de nombres "disparatados", dice un diputado del PP. Se ha hablado de Rosa Díez, Marcos de Quinto, Joaquín Leguina, Alejo Vidal Quadras, Carlos García Adanero o Cayetana Álvarez de Toledo. Los dos últimos niegan a este periódico cualquier contacto con Abascal en este sentido.



"Puede ser ridículo"

A casi nadie le gusta el escenario que se ha abierto, con Feijóo auto descartado y una quiniela de nombres que "parecen un chiste", dice un diputado conservador. "Tiene que ser Feijóo o si no será ridículo", señala otro destacado dirigente de Ciudadanos. La última opción sería presentar a Abascal, algo que no descartan en Vox, pero que dificultaría la posición tanto del PP como de Cs.



Llegado este caso, en ambas formaciones se podría dar una ruptura de la disciplina de voto. Por ejemplo, Cayetana Álvarez de Toledo ya ha anunciado que votará a favor de una moción encabezada por Abascal, con quien tiene buena sintonía. Por su parte, Edmundo Bal (Cs) ha dejado claro que no apoyará la moción si la alternativa es el líder ultraderechista.