Feijóo señala el camino a los ricos para tributar menos: Portugal

"Lamento decir que probablemente uno de los mayores beneficiados de esta reforma fiscal puede ser Portugal", asegura Alberto Núñez Feijóo. El presidente del PP ha alabado la política fiscal portuguesa, "más atractiva" que la española, aseguró, y "enfocada al crecimiento de economía y la atracción de los patrimonios, las rentas y las inversiones". El líder del PP deslizó así que España sufriría una fuga de riqueza hacia Portugal.

Según el jefe de la oposición, la reforma fiscal acordada por la coalición es "populismo fiscal" que disminuirá "la competitividad de nuestras empresas y la capacidad de nuestro país como polo de captación de inversión y riqueza". Para el presidente del PP, el Gobierno está usando la fiscalidad "hacerle creer a la población que el problema no reside en el gestor sino en los contribuyentes". Dice también el presidente del PP que "hay momentos en los que bajar la presión tributaria no es de izquierdas o de derechas".

Además, Feijóo ha apuntado este viernes durante su intervención en el Foro de La Toja (O Grove, Pontevedra) que el paquete fiscal anunciado por el Gobierno puede invadir las competencias autonómicas y habló de la "inseguridad jurídica" que generará.

Frente a los asistentes, entre los que se encontraba el expresidente Mariano Rajoy, Feijóo volvió a enumerar lo que, para él, son los principales problemas de las medidas acordadas por la coalición: que no entre en vigor en 2022, que "se olvidan de las rentas medias como si no estuviesen padeciendo la inflación", y que no actúa sobre el incremento de la cesta de la compra. Es decir, que no incluya la rebaja del IVA al 4% de los productos básicos de alimentación que propuso el PP.

Según el líder popular el argumento esgrimido por el Gobierno es "incoherente" ("dicen que también los ricos se beneficiarían si se bajan los productos básicos", aseguró) porque sí aceptaron bonificar los carburantes o bajar el IVA de la luz. "Es el mismo impuesto con un idéntico funcionamiento", zanjó.