Feminismo y política en Castilla y León: "El poder es masculino y la banca también. Ahí no estamos"

El avance feminista, palpable en las calles en los últimos años, vive momentos de incertidumbre. Las encuestas previas a las elecciones de Castilla y León ofrecen buenos resultados para partidos que tienen por bandera la lucha contra el feminismo y la negación de la existencia de la violencia de género.

La aparición del feminismo como movimiento colectivo se inició en Nueva York en 1848. Entonces se demandaba la igualdad de género, la no discriminación y se reclamaba el derecho al voto. Esto último se consiguió mediante una lucha que tuvo resistencia, pero el feminismo aún tiene muchos problemas que enfrentar en pleno 2022.

"En Castilla y León hay mucho electoralismo en políticas feministas, pero no hay interés en la financiación. Así no llegamos a ninguna parte", reconoce la política abulense Virginia Carrera (30 de junio de 1979), concejala por Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Salamanca y asesora en la Secretaría de la Mujer de CCOO.

La edil de IU, la abulense Virginia Carrera, durante un Pleno en el Ayuntamiento de Salamanca. — Virginia Carrera

Carrera, que asegura que las políticas sobre feminismo en Castilla y León son más amplias incluso que en la ley española, lamenta sin embargo tres cuestiones: "Que no haya financiación para ellas; que no haya seguimiento y fiscalización de lo que se hace y, por último y más sangrante, que no sean una prioridad de la agenda política. ¿De qué nos sirven entonces las normas?".

Concejala desde 2015, Carrera reconoce que se enfrentó en primer lugar "a los comentarios físicos o estéticos sobre la ropa, el maquillaje… y también al paternalismo machista de llamarte 'dicharachera' o decir que eres muy 'mandona'. Mi experiencia ha sido positiva porque mi carácter me ayuda y lo corté -dialécticamente- enseguida. Pero esta es una lucha que los hombres no tienen, sobre todo si somos visibles", asegura la política abulense.

"Tengo la percepción de que hay tanto hombres como mujeres que 'rellenan' listas, pero si las mujeres están en primera fila, están cuestionadas", añade.

En Castilla y León, la situación es similar a la del resto de España: "La derecha lo lleva más en el ADN por tradición y cultura, pero sospecho que hay actitudes machistas en cualquier grupo político porque el patriarcado está presente en toda la sociedad", lamenta Virginia Carrera.

Cuando Julia Pareja Corzo logró su cargo de concejala, Virginia Carrera tenía solo 12 años. Esta socialista que ahora disfruta a sus 76 años de la comunicación vía Twitter, fue la edil de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Salamanca entre 1991 y 1995, bajo el segundo mandato de Jesús Málaga.

La ex concejala por el PSOE en el Ayuntamiento de Salamanca, en una manifestación por la mejora de las pensiones. — Isabel de la Calle

En 1988, Pareja fue una de las socialistas que apoyó que en el PSOE se adoptara el sistema de cuotas de representación de mujeres en un porcentaje no inferior al 25% para todos los órganos de dirección del partido en todos sus niveles. Este hito se debió sobre todo al trabajo de la Secretaría de la Mujer, que estaba dirigida por Matilde Fernández. Ahora, la ex política salmantina recuerda entre risas: "En el Congreso en el que se aprobó el 25%, Matilde Fernández y las demás compañeras dimos claveles a los compañeros, porque a los pobres les quitábamos una pata de las cuatro que tienen de poder. ¡Haciéndonos perdonar con clavelitos!".

"Cuando yo comencé a trabajar en política y empecé a hablar de los derechos de las mujeres, te encontrabas con frases como 'es que tiran más dos tetas que dos carretas'. Algo impensable ahora, pero que entonces estaba a la orden del día", lamenta Julia Pareja.

"El machismo es un tema social. No es una cuestión de los partidos políticos, sino de la propia sociedad que es machista. Si sigue habiendo machismo en la calle, sigue habiéndolo en el parlamento. Es un espejo", añade.

"Ahora hay una legislación y unos estatutos que obligan a hacer determinados cambios en favor del feminismo. Pero como desde el partido no se pelee con cada secretario general o de organización, acaba saliendo lo mínimo que está estipulado", dice Julia Pareja. "Es significativo que los pequeños partidos que no se juegan nada, tienen a las mujeres en primera fila porque, claro, trabajamos mucho y no somos tan ambiciosas. Pero los que se juegan la presidencia… nada. El poder es masculino y la banca también. Ahí no estamos", subraya Julia.

En cuanto se le pregunta a Julia Pareja por los nuevos objetivos que debería tener la escena política actual sobre feminismo, la salmantina se quita de encima ese peso: "Estando en la pelea, ya es bastante duro que vengan desde fuera a decirte lo que tienes que hacer. Yo tengo 76 años y sé que a muchas mujeres lo que ven en política no les gusta. Pero solo puedo decirles que no dejen esa lucha en manos de nadie. Y que el PSOE no ceda la bandera de la igualdad ante nadie, porque ha sido nuestra. Como mucho que la compartan", añade con una sonrisa.