Florentino Ferreras

Les voy a contar una historia de Florentino Pérez y de Antonio García Ferreras. Es una historia que no se conoce mucho. Ocurrió hace más de 20 años cuando Florentino consiguió la recalificación de la ciudad deportiva del Real Madrid, un pelotazo urbanístico que hoy puede verse con los rascacielos que forman el skyline de Madrid. Atentos a esta historia. Sirve para entender cómo se relaciona el poder económico con la progresía mediática y con la izquierda política. Abróchense los cinturones que esto que les voy a contar, casi nadie se atreve a decirlo en la tele.

Hace un año me encontré una noticia firmada por el periodista Carlos Prieto en El Confidencial que recordaba cómo Florentino logró uno de los grandes milagros empresariales españoles: conseguir el consenso de todos los partidos del Ayuntamiento de Madrid para empujar una operación inmobiliaria impresentable.

Bueno pues Florentino los tenía a todos, incluso a los de Izquierda Unida donde mandaba un exprosoviético guitarrista al que hoy nadie recuerda: Ángel Pérez. ¿He dicho que los tenía a todos? No. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Matilde Fernández, decía a Florentino que nones. Ole por Doña Matilde Fernández.

Bueno, el caso es que el periodista Carlos Prieto en su pieza, entrevista a Matilde Fernández y le pregunta: ¿Cómo fueron sus tres reuniones con el presidente del Real Madrid? ¿Qué Florentino Pérez se encontró? Y Matilde Fernández responde: Florentino Pérez intentó primero que empatizara con él; típica maniobra de un empresario para acercarte a sus posiciones y acabar votando a su favor. Pero tras mis resistencias iniciales, en la segunda reunión ya vino diciendo: "He convencido a todos menos a ti". Y en la tercera se puso agresivo: "A ti ya no te apoyan ni los tuyos". Había pasado de la amabilidad a la agresividad.

Sigue la entrevista y de pronto el periodista pregunta a Matilde Fernández: ¿Recibió usted presiones del partido? Y Matilde Fernández responde: Florentino agitó a todos los forofos socialistas del Real Madrid, pero no recibí presiones del partido. Alguna ironía sí dejaron caer compañeros como Rubalcaba y Lissavetzky, que eran grandes forofos del Madrid, y bromeaban sobre mi oposición a los planes de Florentino. Pero no me presionaron. Sí recibí presiones de otras ramas del poder de Florentino. De otras ramas del poder de Florentino…

¿Cuáles? Pregunta el periodista y Matilde Fernández responde: El director de informativos de la SER me negó la posibilidad de explicarme. Ese señor que lleva hoy ‘Al rojo vivo’. ¿Ferreras? Dice el periodista. Ese, dice la ex concejal. Ese que luego pasó a ser director de comunicación del Real Madrid. Cuando Juan Barranco y Alfonso Guerra pasaron por la SER, se quejaron: "Estáis poniendo a parir a Matilde y no la dejáis defenderse". Fui vetada. Confirmadísimo por altos cargos de la SER. Guau.

Y de pronto, el periodista ya no le pregunta nada más. Matilde Fernández contó en El Confidencial que Ferreras la vetó de la Cadena SER y que hizo que la radio que dirigía la pusiera a parir para favorecer el pelotazo de Florentino. ¿Sabéis cuantos titulares produjo esta revelación de Matilde Fernández sobre el papel de Ferreras? Dos, en dos modestos digitales. Uno de aficionados del Barça "Culemanía" cuya cuenta de Twitter tiene 5.000 seguidores y otro en LÚH, el digital que dirige Dina Busselham. Está claro que en los medios españoles informar sobre Ferreras es aún más difícil que informar sobre Florentino. Cuánta dignidad, cuánto valor y cuánta hambre en la profesión. Menos mal que aquí hemos estudiado políticas, matemáticas y filología.

Florentino, en aquella época, se llevaba al palco del Bernabéu a antiguos líderes prosoviéticos de IU como Ángel Pérez. Era aquella la época en la que jefes de CCOO e IU tenían tarjetas black. Y ahora vengamos a la época actual. Comprendéis ahora lo que significó el pelotazo de la operación Chamartín de Carmena y de su equipo. Podemos e IU se opusieron. Comprendéis ahora por qué en el programa y la tele de Ferreras tratan tan bien a una determinada izquierda y tan mal a otra. Así funciona el poder económico, la progresía mediática y sus brazos políticos en la izquierda.