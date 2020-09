El portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, seguirá intensificando la oposición contra el Gobierno de la presidenta de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, y la gestión que está haciendo ante la pandemia, pero por ahora está decidido que no se presentará una moción de censura que está condenada a salir derrotada.

Así lo expresaron a Público fuentes cercanas al candidato socialista y dirigentes de los principales sectores del PSOE de Madrid, que denuncian que hay una campaña contra el portavoz socialista en la Asamblea que, según aseguran, viene "desde sectores de izquierda" que tienen poco que perder si la moción de censura no prospera. "Hemos detectado que hay una campaña de 'fuego amigo' en esta línea en las redes sociales, que está claramente orquestada. Pero no vamos a ir a un moción de censura para perderla", aseguró un dirigente del PSOE madrileño.

Si hace unos meses los propios sectores del PSOE de Madrid sí cuestionaron la oposición que hacía Gabilondo, se considera que desde hace unos meses con los cambios producidos en el Grupo Parlamentario se ha cambiado la dinámica.

Las iniciativas en la Asamblea, la presencia en los medios de comunicación y los actos de todo tipo para conocer in situ los problemas en los centros sanitarios, residencias de ancianos o en colegios a consecuencia de la pandemia se suceden a diario. "Nuestra denuncia ante la nefasta gestión que está haciendo Ayuso es cada hora, y es algo constatable. No paramos", asegura el portavoz adjunto de la Asamblea de Madrid, José Cepeda, encargado desde hace unos meses de intensificar esa labor de oposición.

Y, además, también se ha intensificado la presencia de Ángel Gabilondo, con actos o declaraciones casi a diario, aunque la mayoría pasan sin pena ni gloria. "A Gabilondo lo quisimos hace cuatro años como es y lo seguiremos queriendo ahora como es. Sabemos que no va cambiar. Pero es nuestro candidato", afirma un miembro de la Ejecutiva del PSOE madrileño quien, además, recuerda que con esa forma de ser ganó las elecciones.

No obstante, los dirigentes madrileños consultados admiten que les cuesta traspasar la barrera mediática, que desemboca en la "invisibilidad" de sus acciones, "pero eso no quiere decir que no estemos muy activos", insisten.

En cuanto a dar el paso de la moción de censura, hay consenso mayoritario en que no está descartada y es una posibilidad que siempre está ahí, pero no se hará ahora cuando se utilice. Y dan dos motivos: el primero es que no darán el paso para "gastar esa bala" en dos días de debate. El segundo es que, por coherencia, dicen que en medio de una pandemia y en la situación catastrófica de Madrid tampoco se entendería bien buscar la disputa política sabiendo que no va a tener éxito y no va cambiar el Gobierno, "es lo mismo que le criticamos a Vox con la moción de censura que ha anunciado contra Sánchez", dijo un dirigente madrileño.

Pero, además, existe el convencimiento de que hay nulas posibilidades de contar con Ciudadanos y, a nivel oficioso, ha trascendido que así se lo hizo saber Inés Arrimadas al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; durante la reunión mantenida en La Moncloa esta semana.

Además, algunas fuentes apuntan que aunque la presidenta de Ciudadanos se planteara esta posibilidad, el candidato del partido naranja y vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, no aceptaría un Gobierno presidido por el PSOE.

Una moción de inmediato

No obstante, no hay unanimidad en las filas del PSOE en este asunto. La corriente Izquierda Socialsita, aunque minoritaria en el PSOE madrileño, ha solicitado a los grupos parlamentarios de izquierda de actúen de forma contundente ante el "desgobierno" de la Comunidad de Madrid y llaman a presentar "de manera inmediata una moción de censura que llame a la unidad, no sólo de los partidos de izquierda sino de todos aquellos comprometidos con el servicio público y la dignidad", afirman.

Desde Más Madrid también creen que hay que conseguir de forma urgente que el PP deje de gobernar en la región: "Respetamos los procesos internos y las decisiones de cada partido de la oposición, pero creemos que la situación es de emergencia sanitaria, social y política. Nosotros tenemos un objetivo prioritario: que Ayuso abandone la Puerta de Sol, y tenemos que poner todo lo que esté en nuestras manos para hacerlo posible", explica a Público el portavoz de Más Madrid, Pablo Perpinyà.

El portavoz señala que desde su formación han transmitido en varias ocasiones al PSOE que "la salida de Ayuso es urgente". Por esto defiende la moción de censura y que se busque de forma activa el diálogo con Ciudadanos: "Somos conscientes de que se requiere el apoyo de Ciudadanos y para esto tenemos que hablar, de forma activa y conjunta, con ellos. No basta con esperar a que el Gobierno de Ayuso caiga por su propio peso, tenemos que buscarlo activamente. Hay una alternativa de Gobierno de sentido común y creo que es lo que está demandando la ciudadanía".

Más Madrid pide buscar activamente el apoyo de Ciudadanos para una moción de censura

Perpinyà critica las últimas declaraciones del consejero de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero, afirmando que la situación en la región está controlada. "Lo que se ha visto y se está viendo es dantesco", insiste. Por esto su partido continuará pidiendo al resto de la oposición que trabaje en la construcción de esta alternativa de Gobierno.

Por otro lado, Unidas Podemos también cree que cambiar el Gobierno de la Comunidad de Madrid es "imprescindible" y, aunque apoyarían cualquier iniciativa que fuera en ese sentido, no ven posibilidad alguna de que una moción de censura prospere.

Podemos cree que Aguado y Ayuso "son lo mismo"

"Aguado y Ciudadanos son exactamente lo mismo que Ayuso, defienden el mismo modelo y están muy contentos con todo lo que hace. Ellos han gestionado el transporte o las residencias en la Comunidad de Madrid. La moción debería ser contra Ayuso y Aguado. Ellos nunca apoyarían un cambio", valora el portavoz adjunto de la formación, Jacinto Morano.

A diferencia de Más Madrid, Unidas Podemos no hace un llamamiento activo al PSOE para sentarse a hablar con Ciudadanos y sacar adelante una moción: "Estamos abiertos a cualquier posibilidad, aunque la derecha tenga mayoría absoluta en la Asamblea y esto haga inviable que prospere", insiste el diputado.

De hecho, destaca que lo "indignante" es que tanto PP como Ciudadanos "imposibiliten el trabajo de la oposición" al tener cerrada la Asamblea de Madrid: "Nosotros hemos solicitado la reprobación del Consejero de Sanidad que se negó a tratar a los ancianos de las residencias, hemos tratado de que se investiguen los chanchullos de Ayuso con Sarasola, hemos exigido y conseguido aprobar la medicalización de las residencias y le hemos planteado alternativas a la alimentación con Telepizza, entre otras cosas. Todo ello lo han bloqueado PP y Cs. Son una piña (menos para aprobar nada bueno para los madrileños)".