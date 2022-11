GAL: impunidad e hipocresía mediática

La relación de los medios de comunicación del régimen del 78 con el terrorismo de Estado de los GAL es muy interesante y daría para un programa completo. Haciendo un muy breve recorrido histórico, podríamos decir que buena parte del poder mediático español apoyó explícitamente la creación de un grupo terrorista que utilizara el asesinato como método de Estado contra ETA y la izquierda independentista vasca, ya desde antes de que los GAL fueran efectivamente creados. Son célebres los editoriales del ABC o de Pedro J Ramírez en su etapa como director de Diario 16 proponiendo el uso la guerra sucia como herramienta de Estado en el País Vasco y alentando la idea de crear los GAL.

El caso GAL no solo muestra ese carácter de intelectuales orgánicos que efectivamente tenían y tienen los jefes de la derecha mediática, sino también su propia hipocresía. Fue el propio Pedro J Ramírez, que había apoyado en artículos y editoriales la creación de un grupo como los GAL, quien más adelante, ya desde el diario El Mundo, empezó a denunciar e hizo crecer mediáticamente el caso. No porque le importaran los derechos humanos, obviamente, sino porque servía para hacer daño al Gobierno de Felipe González. Hay que decir primero que durante la época en que los GAL estuvieron actuando y cometiendo atentados y asesinatos lo que imperó en los grandes medios de comunicación fue básicamente el silencio. El primer ámbito mediático en el que todo esto se empezó a conocer fue la prensa vasca. En concreto fue el Deia el primer diario que lo sacó, en 1987. Pero fue El Mundo de Pedro J Ramírez, como decía, el periódico de ámbito estatal que empezó a publicar y publicar y publicar contenidos sobre los GAL -a raíz de que el juez Baltasar Garzón pusiera a cantar a Amedo y Domínguez-.

En términos históricos, el papel de la progresía mediática ha sido básicamente el de callar, mirar hacia otro lado y por lo tanto amparar ese terrorismo de Estado porque era responsabilidad del PSOE. Prueba de ello es que todo esto lo coge y amplifica El Mundo, no los medios progresistas. Y, ya más recientemente, cuando el conductor de La Base le dijo a la bancada del PSOE en el Congreso, en 2016, que Felipe González tenía las manos manchadas de cal viva, la reacción de la progresía mediática fue básicamente indignarse mucho, no por el terrorismo de Estado, sino por que alguien osara mencionar el terrorismo de Estado en sede parlamentaria. La Sexta, El País, la SER y compañía se dedicaron a plantear que era impresentable pronunciar esas palabras.

A partir de aquellas célebres palabras sobre la cal viva en el Congreso, los medios de la progresía lo que hacían permanentemente era enmarcar el tema de los GAL, pero no como un hecho histórico vergonzoso de uso del terrorismo de Estado, sino como un elemento que servía para hablar de las relaciones entre el PSOE y Podemos (por supuesto, con enfoques negativos hacia Podemos, que claro, cómo se atrevía a tratar así al pobre PSOE diciendo la verdad sobre la historia).

Exactamente. Se empleaban los GAL como elemento no para criticar al PSOE, sino para cerrar filas con el PSOE contra esos malditos 'bocachanclas' de Podemos que se atrevían a mencionar el terrorismo de Estado. En fin.



Quiero recordar para acabar 3 momentos televisivos que son ya documentos históricos. El primero: entrevista de Jordi Évole a Rafael Vera, miembro del Gobierno de Felipe González condenado en 1998 por el secuestro de Segundo Marey y por malversación de caudales públicos para financiar al grupo terrorista GAL. "Aquí había una guerra y nosotros matábamos también, pues claro que sí". Es muy grave en términos de cultura democrática de un país que alguien como Rafael Vera -que fue miembro de un Gobierno- desprecie de esa manera lo que significa el Estado de Derecho y justifique el asesinato de Estado. El Estado de Derecho existe para que el Estado cumpla la ley. Si un Estado recurre al asesinato extrajudicial y al terrorismo como método para eliminar a sus adversarios, entonces ese Estado deja de ser un Estado democrático y un Estado de Derecho. Y el terrorismo siempre es más grave cuando es un Estado el que lo comete.

Segundo documento. Entrevista de Jordi Évole al ex ministro de Interior y ex secretario general del PSOE, ya fallecido, Alfredo Pérez Rubalcaba. Rubalcaba dijo que él nunca vio cloacas, "dónde están las cloacas que yo las vea", no dice que el Estado tenga que pedir perdón por los GAL y añade que la historia ya "ha hecho justicia con quien lo hizo mal". Hombre, habría que recordar que Rafael Vera y José Barrionuevo fueron condenados a 10 años de cárcel por secuestro pero solo cumplieron 3 meses.

Titular de Público, marzo de 2018: "Más del 60% de los crímenes de la guerra sucia contra ETA siguen impunes. En un informe presentado este sábado, el Foro Social Permanente señala que la mayoría de los asesinatos cometidos por GAL y Batallón Vasco Español quedaron sin respuesta. En el caso de ETA, el porcentaje de atentados sin resolver se sitúa en el 23,2%". Entonces, eso de que "ya se ha hecho justicia con quienes lo hicieron mal", como decía Rubalcaba, pues parece evidente que no es verdad.

Y último documento; creo que este va a sorprender a muchos. Hemos oído a Vera, a Barrionuevo y a Rubalcaba, del PSOE, diciendo que lo de los GAL ya está resuelto o justificándolo abiertamente. Escuchamos ahora al actual presidente del Gobierno Pedro Sánchez en la que fue su primera aparición televisiva, cuando era solo un estudiante de Derecho, en 1997 en el programa Moros y Cristianos que presentaba Xavier Sardá en Telecinco: "El caso GAL no le interesa a nadie, presunción de inocencia, muy mal el juez Garzón".