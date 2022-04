Garzón acuerda con los fabricantes de juguetes fomentar la igualdad y eliminar los estereotipos en el sector

El ministro Consumo, Alberto Garzón, ha firmado un protocolo de 64 normas deontológicas de autorregulación del sector e impulsar la igualdad de sexo en los anuncios de juguetes. El miembro del Gobierno ha acudido a una presentación junto a la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), Marta Salmón, y al director general de AutoControl, José Domingo Gómez.

En el texto se recoge que la industria se comprometerá a no realizar asociaciones de colores, como se ha hecho habitualmente asignando el rosa a las niñas y el azul a los niños. En esta línea, la publicidad no debe indicar de forma explícita si los juguetes están destinados a un público u otro.

Otra de los puntos que incluye el acuerdo es evitar la categorización de las niñas con connotaciones sexuales y se contribuirá a no reproducir los roles de género. Es decir, no se podrá asignar juguetes relacionados con los cuidados únicamente a las niñas, del mismo modo que no se podrán vincular juguetes de acción solo a los niños. Este código de autorregulación se comenzará a aplicar el próximo 1 de diciembre de 2022 y afectará a los anuncios de nueva producción, según recoge ABC.

El espionaje se cuela en la presentación

Durante la presentación, se ha colado el caso del espionaje a políticos independentistas. Lo que ha llevado al ministro a pronunciarse. Garzón ha considerado "muy grave" la posibilidad de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) haya espiado a políticos independentistas y no ve "tolerable" ni "legítimo" que estas escuchas se hubieran realizado incluso aunque contaran con autorización judicial.

"Incluso aunque tuvieran una autorización judicial es evidente que en una democracia no es legítimo el espionaje a dirigentes políticos de la oposición, eso cuestiona los fundamentos de la democracia y tiene que aclararse y resolverse", ha alertado.