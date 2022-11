Génova se resigna a asumir el discurso de Ayuso en clave estatal

Es la norma, una constante, el día a día en el Partido Popular, un fantasma del pasado que ha vuelto (o que no se había ido): Isabel Díaz Ayuso elevando el tono contra Pedro Sánchez por encima de Alberto Núñez Feijóo. Ahora que se enfrenta a la mayor crisis de gestión de su gobierno a cuenta de la complicada situación sanitaria de la comunidad, Ayuso se erige como la voz más altisonante del PP frente a un Gobierno que, en sus palabras, quiere imponer "una república federal laica 'de facto' ". En Génova, resignados, asumen la estrategia en clave nacional de la lideresa.

Desde que regresó de su viaje por Latinoamérica, Feijóo ha marcado perfil bajo y apenas ha buscado el foco mediático para liderar la ofensiva contra el Gobierno a cuenta de los muchos frentes abiertos: derogación del delito de sedición, posible reforma del de malversación o, el último, la ley del 'solo sí es sí'. Además, su silencio sobre la crisis sanitaria de la Comunidad de Madrid es estruendoso: el líder del PP ha dejado sola a Ayuso en esto.

La presidenta madrileña ha hecho todo lo contrario. Este miércoles, en un texto de opinión publicado en el diario El Mundo, Ayuso ha hablado de todo menos de la revuelta del personal sanitario contra su gobierno. Un mensaje en clave nacional, ocupando el espacio del líder de su partido, en el que lanzó afirmaciones como que al PSOE y sus socios "les estorban la oposición política" y "la prensa libre". Hace días llegó a decir que Sánchez quería tener a la "oposición a la cárcel, como en Nicaragua".

En Génova no les gusta valorar las declaraciones de Díaz Ayuso, pero este miércoles al portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, le preguntaron en rueda de prensa por la tribuna de la presidenta madrileña y no hubo escapatoria. "Tengo por costumbre no dedicarme al comentario de texto de los artículos que con enorme generalidad mis compañeros publican en los medios de comunicación", dijo.

Pero Maroto dejó claro que los ataques cada vez más grandilocuentes de Ayuso no definían la posición de Génova: "Ellos hacen una tribuna y tienen su oportunidad de explicar su posición y la posición del Partido Popular es bien conocida". Otra más con "más serenidad" y "moderación", al menos en lo discursivo", tal y como Feijóo les pidió a los suyos este mismo lunes. Fuentes populares del entorno del líder del PP negaron que ese mensaje fuese dirigido a Ayuso, aunque no esconden que su forma de hacer política es diferente.

"Les habla a sus votantes"

"Ella les habla a sus votantes", defiende un dirigente de peso del equipo de Núñez Feijóo. A pesar de que se trata de una presidenta autonómica, Ayuso ha construido su liderazgo a base de confrontar con Sánchez y en Génova han asumido que no dejará atrás una estrategia que, aseguran, se ha demostrado ganadora. Aún a costa de erosionar el liderazgo nacional del partido.

"Ayuso siempre ha sido así y Feijóo y ella hacen buen tándem", señala otro miembro de la dirección nacional que cree que sus perfiles se complementan: uno más "moderado" e "institucional", el de Feijóo, y otro más "ideológico", el de Ayuso.

Aunque la relación personal entre ambos es buena y "constante", han subrayado en varias ocasiones tanto desde Génova como desde Sol, la presidenta de la Comunidad de Madrid no pierde ni una ocasión de marcarle el paso a Feijóo y llevar la delantera: lo hizo por ejemplo con la ley del aborto y lo ha repetido con las negociaciones para el CGPJ, filtrando un whatsapp con la intención de remarcar su influencia en Génova.

Hasta ahora Feijóo no ha entrado a ninguna polémica y, de puertas para afuera, la sintonía para absoluta. "Pero el feijooísmo no perdona una", advierte un dirigente popular gallego que conoce bien al expresidente de la Xunta de Galicia.