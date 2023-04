El Gobierno andaluz asegura en Bruselas que quiere proteger Doñana a pesar de su ley que amplía regadíos

El ruido por Doñana ha llevado al Gobierno andaluz a adelantar una semana su visita a Bruselas. Ramón Fernández Pacheco, consejero de Sostenibilidad de Juan Manuel Moreno Bonilla, se fajó este lunes en un encuentro en Bruselas con el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, para defender la idea de que en sus manos el Parque Nacional no corre peligro. "La mayor parte de la reunión ha versado sobre la preocupación por el cumplimento de la sentencia" –dijo el consejero– del Tribunal de Justicia Europeo que pesa sobre España desde junio de 2021 por no cuidar los acuíferos.

Fernández Pacheco dijo a la salida del encuentro a los medios allí presentes que la Junta está siendo, dentro de sus competencias, diligente a la hora de cumplir con la sentencia, "independientemente de la proposición de Ley, que apenas ha empezado a andar". Esta propuesta del PP, que llega de la mano con Vox, que se tramita en el Parlamento andaluz y que amplía las zonas regables en el entorno de Doñana, una comarca que ya tiene problemas para regar y en la que el 15% de los invernaderos, mil hectáreas, están fuera de la legalidad, es la que ha levantado todas las alarmas, ante la situación "crítica".

"En absoluto perjudicaría al acuífero de Doñana, vendrían de aguas de un trasvase"

El consejero dijo sobre la proposición de ley: "En absoluto perjudicaría al acuífero de Doñana, vendrían de aguas de un trasvase. El agua de Doñana es para el parque Nacional. Le he podido explicar al comisario que no amnistía a ninguno de los infractores [y que] los procesos sancionadores se han multiplicado por cuatro [desde que gobierna Moreno]". La primera afirmación no es exactamente así tal y como está hoy redactada la proposición de ley, que permite usar las aguas que sean, si así lo autorizase la Confederación del Guadalquivir. "La única intención que tiene la Junta es arreglar un problema social heredado simpre con la línea roja infranqueable", dijo Fernández Pacheco.

A las preguntas de qué le había dicho Sinkevicius, el consejero de Moreno manifestó que se había "comprometido a evaluar los argumentos que le hemos ofrecido y a colaborar para cumplir con las leyes". Fernández Pacheco arremetió también con dureza contra el Gobierno de España, al que acusó de no querer reunirse con ellos y de lanzar ataques injustificados contra Andalucía. "¿Por qué no convoca a la Junta de Andalucía a una reunión para que podamos hablar tal y como ha hecho el comisario Sinkevicius? […] Si en otra comunidad autónoma como Cataluña se presentara una proposición de ley cuya toma de consideración es el único paso que ha dado en el Parlamento no estaríamos asistiendo al torbellino de declaraciones, descalificaciones e insultos que está profiriendo el Gobierno", dijo Fernández Pacheco.



Ribera: "Basta ya de reclamar dialogo sobre la ilegalidad"

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no ha tardado en responder a la Junta de Andalucía y ha asegurado a los medios que el riesgo de que Bruselas multé a España es cada vez mayor. "La Comisión conoce bien esta situación y lo sigue de cerca. No se trata de un asunto discutible ni sujeto a interpretación. Hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2021 que condena a España por los planes hidrológicos de 2015, aprobados por Rajoy, por incumple la Directiva de Hábitats. Ahora, la Comisión considera que la proposición de la Junta de Andalucía va en sentido contrario al cumplimiento de dicha condena y diametralmente opuesta a la protección de Doñana", ha dicho.

"Bruselas usará todos los medios a su alcance, incluidas las multas coercitivas contra el Reino de España"

A la reunión no sólo han acudido miembros del Ejecutivo andaluz, sino que también han estado presentes representantes de la Abogacía del Estado, a quienes Bruselas ha informado de que, si la proposición de ley sale adelante, "usará todos los medios a su alcance, incluido acudir al TJUE para solicitar multas coercitivas contra el Reino de España". Unas sanciones que, según las estimaciones de los técnicos del Parlamento Europeo podrían ascender hasta los 300 millones de euros.

Ribera ha recordado que la Comisión Europea ha enviado ya una carta formal advirtiendo sobre esta cuestión a España. Además, el comisario mantuvo una reunión con la ministra española la semana pasada donde manifestó su preocupación por la deriva ecológica de Doñana.

Ante la postura de la Junta –que ha defendido tras el encuentro en Bruselas que el plan de regadío no afectará a Doñana–, Ribera ha insistido en que se retire la reforma de la agenda. "Pido a Moreno Bonilla y Feijóo que dejen de poner en riesgo la credibilidad de España en Europa. Todos los actores de Doñana han insistido en lo inviable de la proposición. No es posible más agua, la que hay está comprometida a los regantes legales y a los consumidores. Basta ya de reclamar diálogo sobre la ilegalidad de la proposición", ha zanjado.

El 59% de las grandes lagunas de Doñana se han secado

La Estación Biológica de Doñana, centro adscrito al CSIC, ha publicado un artículo científico en la revista Science of The Total Environment donde revela que al menos el 59% de las grandes lagunas de Doñana no se inundan desde 2013. Además, según adelantó Público, todas las masas de agua del Parque Nacional han descendido cuantitativamente desde la década de 1970 y perdido una media de 3 metros.

Los expertos señalan directamente al modelo de agricultura intensiva y a la expansión del regadío en la zona. "Estos cambios, están significativamente relacionados con la temperatura y la precipitación de cada año, pero también con la extensión de áreas cultivadas", dicen los científicos del CSIC. Y es que, las hectáreas de regadío no han dejado de aumentar. En la última década los cultivos de riego han incrementado un 30%, pasando de 2.162 hectáreas en 2004 a 3.543 hectáreas en 2014.

Esta situación ya genera tensiones importantes en la biodiversidad del entorno. Las aves que lo habitan son, quizá, el indicador que mejor revela la crisis que padece Doñana. Sus procesos de cría están en recesión y algunas de las especies voladoras están avocadas a desaparecer. Según los datos publicados en febrero por la Sociedad Española de Ornitología (SEO BirdLife), de las 22 especies reproductoras que viven en este parque natural, sólo dos han registrado una tendencia poblacional positiva entre los años 2004-2022.