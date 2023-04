Bruselas amenaza a España con sanciones por el plan de regadío en Doñana de Moreno Bonilla

El comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius, ha enviado una nueva carta a España para mostrar su preocupación por el proyecto de ley de Andalucía que pretende legalizar miles de hectáreas de regadío en el entorno de Doñana. En la misiva, Bruselas amenaza con apercibir al Estado si la legislación sale adelante.

"Si se aprueba en los términos anunciados, esta propuesta legislativa podría contravenir la legislación medioambiental aplicable de la UE. En ese caso, la Comisión consideraría, como guardiana de los Tratados, la utilización de todos los medios disponibles en virtud de los Tratados para garantizar que el Reino de España cumpla efectivamente sin demora la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el asunto C-559/19", reza la carta, enviada como respuesta a unas preguntas realizadas por el PSOE en Bruselas.

Aunque todavía no hay cifras concretas, algunas estimaciones realizadas por los técnicos del Parlamento Europeo de IU hablan de una sanción económica que oscila entre los 16 millones y los 300 millones de euros. En 2014, Bruselas ya condenó a España a pagar 30 millones de euros por no adoptar dentro del plazo previsto todas las medidas destinadas a recuperar ayudas de Estado en el País Vasco.

Sinkevičius advierte de que la Comisión Europea ya tiene conocimiento del proyecto de ley presentado por Juan Manuel Moreno Bonilla y recuerda que en el mes de marzo Bruselas ya pidió aclaraciones al respecto.

Unas aclaraciones que de manera formal no se han dado. La Junta de Andalucía todavía no ha dado respuesta a los múltiples requerimientos de la Comisión. No en vano, una delegación del Gobierno andaluz tiene previsto mantener el 3 de mayo, en Bruselas, una reunión con miembros del gabinete del comisario Sinkevicius para abordar la proposición de ley, informan fuentes de la Junta.

Por lo que respecta al Gobierno de España, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, si ha mantenido conversaciones fluidas con las autoridades europeas y, según fuentes ministeriales, este jueves el Ejecutivo enviará una carta con una respuesta formal al comisario. Este martes, la dirigente socialista mantuvo una reunión con Sinkevičius, quien le trasladó de manera verbal su preocupación por los acontecimientos en el Parque Nacional de Doñana.



El 59% de las grandes lagunas de Doñana se han secado

La Estación Biológica de Doñana, centro adscrito al CSIC, ha publicado un artículo científico en la revista Science of The Total Environment donde revela que al menos el 59% de las grandes lagunas de Doñana no se inundan desde 2013.

Los expertos señalan directamente al modelo de agricultura intensiva y a la expansión del regadío en la zona. "Estos cambios, están significativamente relacionados con la temperatura y la precipitación de cada año, pero también con la extensión de áreas cultivadas", dicen los científicos del CSIC. Y es que, las hectáreas de regadío no han dejado de aumentar. En la última década los cultivos de riego han incrementado un 30%, pasando de 2.162 hectáreas en 2004 a 3.543 hectáreas en 2014.

Esta situación ya genera tensiones importantes en la biodiversidad del entorno. Las aves que lo habitan son, quizá, el indicador que mejor revela la crisis que padece Doñana. Sus procesos de cría están en recesión y algunas de las especies voladoras están avocadas a desaparecer. Según los datos publicados en febrero por la Sociedad Española de Ornitología (SEO BirdLife), de las 22 especies reproductoras que viven en este parque natural, sólo dos han registrado una tendencia poblacional positiva entre los años 2004-2022.